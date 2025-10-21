Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 13:38
de Ana Ionescu

Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță

ACTUALITATE
Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță

Un incendiu de proporții a izbucnit marți la Școala Gimnazială din comuna Lovrin, județul Timiș. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar profesorii au intervenit rapid pentru a evacua elevii înainte ca fumul să se extindă.

Aproximativ 80 de persoane – elevi și cadre didactice – au fost scoase în siguranță din incinta unității.

Intervenție de amploare a pompierilor din Timiș

Alarma s-a dat în jurul orei 12:20, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș.

Potrivit autorităților, două autospeciale de stingere din cadrul Secției de Pompieri Sânnicolau Mare, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Lovrin și Biled, au fost primele care au ajuns la școală.

În sprijinul acestora au venit și pompieri din Timișoara, cu o autospecială de mare capacitate și o autoscară mecanică. De asemenea, un echipaj de ambulanță SAJ s-a deplasat în zonă pentru a acorda ajutor medical, dacă ar fi fost nevoie.

Flăcările s-au extins la o locuință din apropiere

Conform ISU Timiș, incendiul s-a manifestat inițial la acoperișul clădirii de învățământ, dar s-a extins rapid către o casă învecinată, existând risc major de propagare.

„Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la acoperișul școlii și al casei alăturate, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Din fericire, nu au fost raportate victime, iar toți elevii și profesorii s-au autoevacuat înainte ca pompierii să ajungă. Intervenția este în curs, iar specialiștii urmează să stabilească de la ce a pornit focul.

