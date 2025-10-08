Incendiu puternic în București. Mai multe locuințe au fost cuprinse de flăcări, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri în București, pe strada Mureșeni din Sectorul 3 al Capitalei, cuprinzând acoperișurile mai multor locuințe. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), focul s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, afectând patru case și o anexă. Flăcările violente și fumul dens au creat un risc major de propagare către clădirile aflate în apropiere.

Incendiu de proporții în București

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante pentru a ține situația sub control. În total, zece autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și una de intervenție și salvare de la înălțime, alături de Detașamentul Special de Salvatori și două ambulanțe SMURD, au fost trimise pentru a gestiona incendiul și a preveni extinderea acestuia.

O persoană a fost evacuată dintr-una dintre locuințe și a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajelor SMURD, după ce a acuzat dificultăți respiratorii din cauza fumului. Din fericire, nu au fost raportate alte victime până în acest moment. Martorii din zonă spun că flăcările au izbucnit brusc și s-au extins rapid, înainte ca pompierii să ajungă.

Cauza urmează să fie stabilită

Pompierii au acționat atât de la sol, cât și cu autospecialele de la înălțime, pentru a stinge incendiul și a limita pagubele. Intervenția a fost dificilă, din cauza materialelor inflamabile din construcția acoperișurilor și a distanței mici dintre case. Reprezentanții ISUBIF au anunțat că misiunea este în dinamică, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea operațiunilor de stingere și răcire a zonei afectate.

Incidentul de pe strada Mureșeni vine la doar două săptămâni după un alt incendiu puternic produs în Capitală, la o hală industrială din Sectorul 2, pe Șoseaua Pantelimon. Atunci, degajările masive de fum au determinat autoritățile să trimită patru mesaje Ro-Alert, prin care locuitorii au fost sfătuiți să evite zona și să țină ferestrele închise.

Pentru moment, echipele ISU rămân la fața locului pentru supravegherea zonei și evaluarea pagubelor.