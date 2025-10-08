Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 14:59
de Daoud Andra

Incendiu puternic în București. Mai multe locuințe au fost cuprinse de flăcări, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale

ACTUALITATE
Incendiu puternic în București. Mai multe locuințe au fost cuprinse de flăcări, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale
2imagini
Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri în București, pe strada Mureșeni din Sectorul 3 al Capitalei, cuprinzând acoperișurile mai multor locuințe. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), focul s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, afectând patru case și o anexă. Flăcările violente și fumul dens au creat un risc major de propagare către clădirile aflate în apropiere.

Incendiu de proporții în București

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante pentru a ține situația sub control. În total, zece autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și una de intervenție și salvare de la înălțime, alături de Detașamentul Special de Salvatori și două ambulanțe SMURD, au fost trimise pentru a gestiona incendiul și a preveni extinderea acestuia.

Vezi și:
Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Suceava. 27 de oameni evacuaţi, un bărbat a suferit atac de panică
Explozie puternică și incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA

O persoană a fost evacuată dintr-una dintre locuințe și a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajelor SMURD, după ce a acuzat dificultăți respiratorii din cauza fumului. Din fericire, nu au fost raportate alte victime până în acest moment. Martorii din zonă spun că flăcările au izbucnit brusc și s-au extins rapid, înainte ca pompierii să ajungă.

Cauza urmează să fie stabilită

Pompierii au acționat atât de la sol, cât și cu autospecialele de la înălțime, pentru a stinge incendiul și a limita pagubele. Intervenția a fost dificilă, din cauza materialelor inflamabile din construcția acoperișurilor și a distanței mici dintre case. Reprezentanții ISUBIF au anunțat că misiunea este în dinamică, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea operațiunilor de stingere și răcire a zonei afectate.

Incidentul de pe strada Mureșeni vine la doar două săptămâni după un alt incendiu puternic produs în Capitală, la o hală industrială din Sectorul 2, pe Șoseaua Pantelimon. Atunci, degajările masive de fum au determinat autoritățile să trimită patru mesaje Ro-Alert, prin care locuitorii au fost sfătuiți să evite zona și să țină ferestrele închise.

Pentru moment, echipele ISU rămân la fața locului pentru supravegherea zonei și evaluarea pagubelor.

Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
Recomandări
Moneda de 2 euro care a ajuns să valoreze până la 26.000 de euro. Toți colecționarii o vânează
Moneda de 2 euro care a ajuns să valoreze până la 26.000 de euro. Toți colecționarii o vânează
„Mi-ar place” vs „mi-ar plăcea”, care este forma corectă?
„Mi-ar place” vs „mi-ar plăcea”, care este forma corectă?
Tesla lansează versiuni mai accesibile pentru Model 3 și Model Y
Tesla lansează versiuni mai accesibile pentru Model 3 și Model Y
Cum activezi partajarea conexiunii la internet și rezolvi problemele Wi-Fi, pe iPad
Cum activezi partajarea conexiunii la internet și rezolvi problemele Wi-Fi, pe iPad
Unde se află nucleul ciclonului Barbara? Bucureştiul nu a fost atât de afectat pe cât se aştepta
Unde se află nucleul ciclonului Barbara? Bucureştiul nu a fost atât de afectat pe cât se aştepta
Când se emite cod roșu de ploaie sau furtună. De ce uneori avertizarea rămâne activă chiar dacă vremea s-a liniștit. Criteriile folosite de meteorologi
Când se emite cod roșu de ploaie sau furtună. De ce uneori avertizarea rămâne activă chiar dacă vremea s-a liniștit. Criteriile folosite de meteorologi
Cât costă să ridici o casă din BCA de 100 de mp, în toamna lui 2025
Cât costă să ridici o casă din BCA de 100 de mp, în toamna lui 2025
Matteo dezvăluie cum s-a schimbat scena muzicii românești în ultimii ani: „Nu cred că publicul a fost interesat de muzică, ci mai mult de ce se întâmplă în viața privată”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Matteo dezvăluie cum s-a schimbat scena muzicii românești în ultimii ani: „Nu cred că publicul a fost interesat de muzică, ci mai mult de ce se întâmplă în viața privată”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dan Alexa şi Alina Pușcău au petrecut o noapte împreună, la Asia Express. Discuţia neaşteptată dintre cei doi, dată la TV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 9 octombrie 2025. Zodia care primește o a doua șansă
Playtech Știri
Dorian Popa s-a căsătorit. Cine este și cu ce se ocupă Andreea, femeia care l-a făcut pe artist să spună marele DA după doar un an de relație
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...