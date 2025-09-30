Ultima ora
Incendiu la Şantierul Naval Constanţa, pe o navă aflată în reparaţii. Nicio victimă raportată
30 sept. 2025
Ioana Bucur

Incendiu la Şantierul Naval Constanţa, pe o navă aflată în reparaţii. Nicio victimă raportată

Imagine arhivă

Un incendiu a izbucnit marţi după-amiază în incinta Şantierului Naval Constanţa, pe puntea superioară a unei nave aflate la reparaţii în doc uscat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Incendiu la Şantierul Naval Constanţa

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, apelul de urgenţă a anunţat izbucnirea focului la nava aflată în şantier. La faţa locului au fost trimise patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o autoplatformă.

Echipele de pompieri au intervenit rapid pentru localizarea incendiului şi pentru a preveni extinderea acestuia. Autorităţile confirmă că nu există persoane rănite, iar cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită în urma unei anchete.

Știre în curs de actualizare

