Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului

Un puternic incendiu a izbucnit joi după-amiază la clădirea fostului restaurant „Mărul de Aur”, aflat pe Calea Victoriei nr. 163, în centrul Bucureștiului. Flăcările au cuprins rapid acoperișul imobilului, iar coloana groasă de fum negru a fost vizibilă din mai multe cartiere ale Capitalei.

Trafic dat peste cap în centrul orașului

Incidentul a generat un adevărat haos rutier. Conform martorilor, circulația a fost complet blocată pe strada Sevastopol, iar pe strada Buzești s-a circulat cu mare dificultate. De asemenea, pe Calea Victoriei s-au format coloane interminabile de mașini, după ce poliția a restricționat accesul pentru a facilita intervenția pompierilor.

„Se vede un nor negru de fum, totul e blocat. Polițiștii dirijează traficul, dar e aproape imposibil să treci prin zonă”, a povestit un șofer aflat la fața locului.

Degajările de fum i-au determinat pe reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență să transmită un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Oamenii au fost rugați să evite aria afectată și să lase echipele de intervenție să acționeze. Totodată, autoritățile au recomandat ca ferestrele să fie ținute închise, pentru a preveni expunerea la fum.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Potrivit ISU București-Ilfov, la fața locului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere. „Intervenim pentru lichidarea unui incendiu produs la o clădire (fost restaurant), situată pe strada Sevastopol. Flăcările se manifestă la nivelul acoperișului. În această locație am mai intervenit în luna decembrie 2024 pentru un incendiu similar”, au transmis pompierii.

În aceste momente, echipajele se concentrează pe stingerea focului și pe împiedicarea extinderii acestuia către imobilele învecinate, într-o zonă extrem de aglomerată și cu clădiri vechi.

„Mărul de Aur” este o clădire cu valoare istorică, care în trecut găzduia unul dintre cele mai cunoscute restaurante de pe Calea Victoriei. În ultimii ani, imobilul a fost abandonat, ajungând într-o stare avansată de degradare. Din păcate, acesta a mai fost afectat de incendii în trecut, cel mai grav înregistrându-se în decembrie 2024, când pompierii au intervenit timp de mai multe ore.

Până la această oră, nu au fost raportate victime, însă autoritățile verifică dacă în momentul izbucnirii incendiului se aflau persoane în interiorul clădirii.