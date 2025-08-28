Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 14:21
de Daoud Andra

Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului

Actualitate
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului

Un puternic incendiu a izbucnit joi după-amiază la clădirea fostului restaurant „Mărul de Aur”, aflat pe Calea Victoriei nr. 163, în centrul Bucureștiului. Flăcările au cuprins rapid acoperișul imobilului, iar coloana groasă de fum negru a fost vizibilă din mai multe cartiere ale Capitalei.

Trafic dat peste cap în centrul orașului

Incidentul a generat un adevărat haos rutier. Conform martorilor, circulația a fost complet blocată pe strada Sevastopol, iar pe strada Buzești s-a circulat cu mare dificultate. De asemenea, pe Calea Victoriei s-au format coloane interminabile de mașini, după ce poliția a restricționat accesul pentru a facilita intervenția pompierilor.

„Se vede un nor negru de fum, totul e blocat. Polițiștii dirijează traficul, dar e aproape imposibil să treci prin zonă”, a povestit un șofer aflat la fața locului.

Vezi și:
Poluare masivă în București după incendiul de la Dragonul Roșu: valorile depășesc limitele admise de patru ori
Bucureștenii, speriați de fumul care a acoperit toată Capitala miercuri dimineață: “Miroase groaznic. S-a răspândit în tot orașul”

Degajările de fum i-au determinat pe reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență să transmită un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Oamenii au fost rugați să evite aria afectată și să lase echipele de intervenție să acționeze. Totodată, autoritățile au recomandat ca ferestrele să fie ținute închise, pentru a preveni expunerea la fum.

Pompierii intervin pentru a stinge focul

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Potrivit ISU București-Ilfov, la fața locului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere. „Intervenim pentru lichidarea unui incendiu produs la o clădire (fost restaurant), situată pe strada Sevastopol. Flăcările se manifestă la nivelul acoperișului. În această locație am mai intervenit în luna decembrie 2024 pentru un incendiu similar”, au transmis pompierii.

În aceste momente, echipajele se concentrează pe stingerea focului și pe împiedicarea extinderii acestuia către imobilele învecinate, într-o zonă extrem de aglomerată și cu clădiri vechi.

„Mărul de Aur” este o clădire cu valoare istorică, care în trecut găzduia unul dintre cele mai cunoscute restaurante de pe Calea Victoriei. În ultimii ani, imobilul a fost abandonat, ajungând într-o stare avansată de degradare. Din păcate, acesta a mai fost afectat de incendii în trecut, cel mai grav înregistrându-se în decembrie 2024, când pompierii au intervenit timp de mai multe ore.

Până la această oră, nu au fost raportate victime, însă autoritățile verifică dacă în momentul izbucnirii incendiului se aflau persoane în interiorul clădirii.

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Momentul în care un pod din India se prăbușește din cauza ploilor torențiale. Zeci de mașini se aflau pe el VIDEO
Momentul în care un pod din India se prăbușește din cauza ploilor torențiale. Zeci de mașini se aflau pe el VIDEO
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!