Incendiu devastator la mănăstirea unde a fost canonizat Carlo Acutis, „Influencerul lui Dumnezeu”. Lăcașul istoric a fost mistuit de flăcări

Un incendiu puternic a mistuit sâmbătă mănăstirea Bernaga, un lăcaș de cult cu o istorie de aproape patru secole, aflat în nordul Italiei, în localitatea La Valletta Brianza, lângă Milano.

Clădirea era cunoscută în întreaga lume pentru legătura ei cu Carlo Acutis, tânărul italian canonizat în septembrie 2025 de Papa Leon al XIV-lea, supranumit de credincioși „Influencerul lui Dumnezeu” — primul sfânt din generația milenialilor.

Lăcașul sfânt unde Carlo Acutis a primit prima împărtășanie

Mănăstirea Bernaga, fondată în 1628, era locul unde Carlo Acutis primise prima sa împărtășanie, un moment esențial pentru copiii catolici, care marchează începutul vieții spirituale active în cadrul Bisericii.

Tânărul, pasionat de tehnologie și programare, devenise un simbol mondial al credinței moderne, inspirând milioane de tineri prin activitatea sa online dedicată lui Dumnezeu. Canonizarea sa, anunțată pe 7 septembrie 2025, a fost considerată un moment istoric pentru Biserica Catolică.

Imaginile publicate de pompierii italieni pe platforma X (fostul Twitter) arată clădirea complet cuprinsă de flăcări, în timp ce echipele de intervenție încercau să salveze măcar o parte din structura de patrimoniu.

Călugărițele au scăpat nevătămate, dar pagubele sunt uriașe

Potrivit autorităților, 22 de călugărițe care locuiau în mănăstire au fost evacuate la timp, fără a suferi răni. Din păcate, numeroase obiecte de cult, icoane și opere de artă au fost distruse în totalitate.

„Este o catastrofă, o pierdere incalculabilă pentru comunitate și pentru patrimoniul spiritual al regiunii”, a declarat Marco Panzeri, primarul din La Valletta Brianza, citat de presa italiană.

Primele investigații sugerează că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit, izbucnit sâmbătă dimineață. Focul s-a extins rapid, alimentat de structura veche din lemn a clădirii, distrugând întreaga mănăstire înainte ca pompierii să poată limita flăcările.

Un loc cu însemnătate profundă pentru credincioși

Mănăstirea Bernaga era de multă vreme un loc de pelerinaj, mai ales după beatificarea lui Carlo Acutis în 2020, iar apoi după canonizarea sa. Mulți credincioși veneau aici pentru a se ruga în locul unde tânărul considerat „sfântul internetului” își făcuse primii pași în credință.

Presa italiană scrie că Ordinul călugărițelor din Bernaga intenționează să reconstruiască lăcașul „în același loc, din respect pentru istoria și spiritul acestui loc sfânt”, însă pagubele materiale și pierderile culturale sunt uriașe.

Tragedia readuce în atenție fragilitatea patrimoniului religios și cultural al Italiei, unde numeroase mănăstiri istorice, ridicate în secolele XVII–XVIII, sunt expuse riscului de incendii din cauza instalațiilor electrice vechi și lipsei de finanțare pentru modernizare.

Carlo Acutis, canonizat la numai 14 ani după moarte, a devenit un simbol al speranței și al credinței digitale, iar distrugerea mănăstirii legate de numele său este privită de credincioși ca o pierdere emoțională profundă.