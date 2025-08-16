Incendiu devastator în Gorj: sute de hectare mistuite, locuitorii fug cu copiii în brațe, voluntarii ajută cu tractoarele la Târgu Jiu

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă după-amiază la periferia municipiului Târgu Jiu, unde peste 200 de hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări. Vântul puternic și temperaturile ridicate au făcut ca focul să se extindă rapid către case și către mai multe cartiere. Panica s-a instalat printre localnici, mulți fiind nevoiți să fugă cu copiii în brațe pentru a se salva. Autoritățile au mobilizat toate echipajele de pompieri din județ, iar voluntarii au venit și ei să sprijine intervenția.

Flăcările amenință casele și cartierele din Târgu Jiu

Incendiul se manifestă în zona cartierului Narcise și a localității componente Preajba, unde mai multe focare pun în pericol case și terenuri. Focul a distrus și o construcție a unei ferme, precum și mai multe autovehicule, însă nu este clar dacă acestea erau abandonate sau funcționale.

Mobilizare masivă a pompierilor

La fața locului intervin 12 autospeciale de stingere cu apă și spumă, acțiunea fiind îngreunată de condițiile meteo nefavorabile. Zeci de pompieri încearcă să limiteze propagarea flăcărilor, însă suprafața mare afectată și viteza cu care se răspândește incendiul fac ca intervenția să fie extrem de dificilă.

Oamenii își părăsesc locuințele

Potrivit relatărilor făcute de Antena 3 CNN, situația din Târgu Jiu este descrisă ca una disperată. Oamenii sunt nevoiți să-și ia copiii în brațe și să fugă pentru a scăpa de flăcări, abandonându-și locuințele pentru a se salva. În doar câteva minute, peste 200 de hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de foc, iar incendiul s-a extins cu o viteză foarte mare, amenințând casele.

Voluntarii intervin cu lopeți și tractoare

Pe lângă echipajele ISU, și localnicii s-au mobilizat pentru a sprijini eforturile de stingere. Mulți au venit cu lopeți și unelte pentru a limita focul, iar alții au scos tractoarele pentru a crea fâșii de protecție în jurul terenurilor.

Autoritățile: nu sunt victime raportate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a anunțat că, până în prezent, nu au fost raportate victime. Situația rămâne însă critică, iar pompierii și voluntarii continuă lupta cu flăcările pentru a salva locuințele și terenurile amenințate.