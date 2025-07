Incendiu de proporții la festivalul Tomorrowland, unde sunt aşteptate sute de mii de persoane. Scena principală a fost distrusă de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit în incinta festivalului Tomorrowland, afectând grav scena principală, care a fost complet mistuită de flăcări. Elementele spectaculoase de decor au ars în întregime, iar un nor dens de fum este vizibil de la sute de metri distanță.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, se pot observa flăcări mari care cuprind rapid structura scenei din orașul Boom. Până în acest moment, nu au fost raportate victime, a transmis publicația belgiană La Libre.

Debby Wilmsen, purtătoarea de cuvânt a festivalului, a declarat că nu există încă informații certe cu privire la cauza incendiului. Totuși, potrivit Het Laatste Nieuws (HLN), o posibilă explicație ar fi un incident cauzat de instalațiile pirotehnice integrate în decorul scenei principale.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9

— We Rave You (@weraveyou) July 16, 2025