30 oct. 2025 | 09:09
de Daoud Andra

ACTUALITATE
Incendiu de proporții în București. O casă arde cu flacără deschisă, pompierii intervin de urgență
FOTO: Arhivă

Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineață în Sectorul 2 al Capitalei, pe strada Intrarea Mieilor, punând pe jar zeci de pompieri și alertând întreaga zonă. Flăcările violente au cuprins o locuință, iar fumul dens s-a ridicat rapid deasupra cartierului, fiind vizibil de la câțiva kilometri distanță și din alte cartiere ale Bucureștiului.

Incendiu la o casă din Sectorul 2

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF), incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând riscul ca focul să se propage la o clădire învecinată. La fața locului, pompierii intervin contracronometru pentru a limita extinderea incendiului și a preveni o tragedie.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o casă, pe Intrarea Mieilor, sectorul 2, București. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o casă cu regim P+Etaj+Pod, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată”, au precizat reprezentanții ISU într-o comunicare oficială.

Sursa foto: ISU

Forțele de intervenție au fost mobilizate în număr mare. Nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD se află la fața locului. Echipajele au creat un perimetru de siguranță și acționează pe mai multe fronturi pentru a stinge flăcările și a proteja imobilele din jur.

Pompierii au acționat pentru a limita extinderea incendiului către casa vecină. În paralel, echipajele SMURD monitorizează zona pentru a acorda ajutor în cazul apariției unor victime sau persoane afectate de fum.

„Se lucrează pentru localizare. Au fost evacuate 6 persoane. Echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței”, au transmis reprezentanții ISU.

Autoritățile urmează să stabilească originea și cauza incendiului, după ce flăcările vor fi complet lichidate.

