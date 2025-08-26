Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 20:58
de Ioana Bucur

Incendiu cu degajări mari de fum la ”Dragonul Roşu” din Bucureşti. 2000 de mp, afectați de flăcări, o clădire s-a prăbușit parțial

Actualitate
Incendiu cu degajări mari de fum la ”Dragonul Roşu” din Bucureşti. 2000 de mp, afectați de flăcări, o clădire s-a prăbușit parțial
1imagini

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare.

Incendiu la Dragonul Roșu

Update, ora 21:38: Arderea se manifestă generalizat, structura clădirii s-a prăbușit parțial.

Știre inițială:

Vezi și:
Incendiu de proporții lângă Capitală. Un depozit de mase plastice din Buftea a luat foc
Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roşu situat pe strada Drumul Gării, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare învecinate”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD.

„Se actioneaza pentru stingerea incendiului si protejarea cladirilor la care este pericol de extindere. Nu sunt victime”, au transmis autoritățile.

 

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Apple anunță data exactă a lansării noului iPhone 17. Ce alte surprize majore mai pregătește compania din Cupertino
Apple anunță data exactă a lansării noului iPhone 17. Ce alte surprize majore mai pregătește compania din Cupertino
Turiștii, tot mai nemulțumiți de taxele suplimentare de care se lovesc în vacanțe. Pentru ce au fost nevoiți să plătească în plus într-un restaurant din Italia
Turiștii, tot mai nemulțumiți de taxele suplimentare de care se lovesc în vacanțe. Pentru ce au fost nevoiți să plătească în plus într-un restaurant din Italia
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
Ce s-a întâmplat după ce un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania. Femeia a așteptat zeci de minute, abandonată într-o parcare
Ce s-a întâmplat după ce un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania. Femeia a așteptat zeci de minute, abandonată într-o parcare
Patru tineri români au murit pe o șosea din Germania, în condiții necunoscute. Nimeni nu știe de ce mașina în care erau a zburat de pe drum. Familiile nu pot repatria trupurile
Patru tineri români au murit pe o șosea din Germania, în condiții necunoscute. Nimeni nu știe de ce mașina în care erau a zburat de pe drum. Familiile nu pot repatria trupurile
Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința coaliției de guvernare de marți. Ce le-a spus lui Bolojan și Grindeanu UPDATE
Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința coaliției de guvernare de marți. Ce le-a spus lui Bolojan și Grindeanu UPDATE
Nu mai freca inutil friteuza cu aer cald. Metoda simplă care topește murdăria încăpățânată în doar 5 minute
Nu mai freca inutil friteuza cu aer cald. Metoda simplă care topește murdăria încăpățânată în doar 5 minute
Cine este românul găsit mort într-o groapă de gunoi din Spania. Anchetatorii cred că este vorba despre o crimă la indigo – primele detalii din anchetă
Cine este românul găsit mort într-o groapă de gunoi din Spania. Anchetatorii cred că este vorba despre o crimă la indigo – primele detalii din anchetă
Revista presei
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Playtech Știri
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Playtech Știri
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!