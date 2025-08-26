Incendiu cu degajări mari de fum la ”Dragonul Roşu” din Bucureşti. 2000 de mp, afectați de flăcări, o clădire s-a prăbușit parțial

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare.

Incendiu la Dragonul Roșu

Update, ora 21:38: Arderea se manifestă generalizat, structura clădirii s-a prăbușit parțial.



Știre inițială:

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roşu situat pe strada Drumul Gării, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare învecinate”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD.

„Se actioneaza pentru stingerea incendiului si protejarea cladirilor la care este pericol de extindere. Nu sunt victime”, au transmis autoritățile.