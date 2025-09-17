Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 11:09
de Iulia Kelt

Încă o meserie amenințată de inteligența artificială – Ce se întâmplă cu fotografii și editorii foto în era AI

TEHNOLOGIE
Încă o meserie amenințată de inteligența artificială - Ce se întâmplă cu fotografii și editorii foto în era AI
Fotografi versus inteligența artificială / Foto: Colaj Playtech (AI)

Inteligența artificială începe deja să transforme profund industria fotografiei, oferind instrumente rapide și ieftine pentru generarea de imagini, dar punând în același timp în pericol locurile de muncă ale fotografilor tradiționali.

De la portrete profesionale până la fotografii de stoc, AI redefinește modul în care se realizează și se consumă imaginile în mediul digital.

Inteligența artificială și noile instrumente pentru fotografi, cum se crează simbioza

În ultimele decenii, fotografia a trecut prin numeroase schimbări: trecerea de la film la digital, apariția programelor de editare precum Photoshop și explozia cantității de imagini disponibile online.

În prezent, AI aduce o provocare existențială, oferind posibilitatea de a crea fotografii complet originale fără nevoia unei ședințe foto costisitoare.

Instrumentele de generare de portrete AI permit crearea rapidă a unor imagini realiste, economisind timp și bani pentru companii sau persoane fizice.

Unele platforme, cum este Profile Bakery, susțin că peste 90% dintre oameni nu pot face diferența între un portret generat de AI și unul real. Totuși, aceste instrumente au limitE privind expresiile naturale, stilul personalizat sau opțiunile de editare detaliată.

Potrivit profesoarei Stephanie Benassi de la George Mason University, AI este atractiv mai ales pentru clienții cu buget redus, care caută soluții rapide și ieftine.

În schimb, fotografii profesioniști continuă să ofere valoare prin creativitate, autenticitate și atenție la detalii, aspecte pe care mașinile nu le pot reproduce complet.

Impactul asupra fotografiei comerciale și de stoc

O altă zonă afectată este fotografia de stoc, unde majoritatea imaginilor noi sunt generate deja cu ajutorul AI.

Brandurile mari precum Nike sau Apple vor continua să prefere fotografii autentice pentru campaniile lor, însă afacerile mici și site-urile de stoc pot adopta imagini generate automat, datorită costurilor mai reduse.

Specialiștii atrag atenția că publicul încă apreciază autenticitatea. Profesorul Naeem Mohaiemen de la Columbia University subliniază că un portret realizat de un fotograf uman surprinde nuanțe, variații și emoție, pe care AI nu le poate imita.

De aceea, fotografiile pentru nunți sau proiecte artistice complexe vor rămâne domeniul exclusiv al creatorilor umani, în timp ce AI va servi mai mult ca instrument de completare și eficientizare.

Pe de altă parte, AI aduce și beneficii concrete fotografilor: editarea devine mai rapidă, gestionarea fișierelor mai eficientă, iar identificarea imaginilor se simplifică.

În contextul în care „suficient de bun” poate fi destul pentru anumite proiecte, economiile și viteza oferite de AI vor continua să atragă atât companii, cât și consumatori.

Așadar, se poate spune că AI-ul nu va înlocui complet fotografia clasică, ci va transforma modul în care se realizează și se consumă imaginile, creând un echilibru între tehnologie și creativitate umană. Sau așa sperăm, cel puțin.

