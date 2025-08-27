Ultima ora
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
27 aug. 2025 | 10:53
de Iulia Kelt

Încă o alternativă la Ozempic, pe cale să apară pe piața farmaceutică. Cum te ajută noua pastilă „minune” să slăbești

ȘTIINȚĂ
Încă o alternativă la Ozempic, pe cale să apară pe piața farmaceutică. Cum te ajută noua pastilă „minune” să slăbești
Pastila care promite să te ajute să dai kilogramele în plus jos / Foto: Healthy for life meals

Un nou pas major în lupta împotriva obezității este pe cale să fie făcut. Compania farmaceutică Eli Lilly a anunțat marți rezultate pozitive din studiile clinice de fază III pentru orforglipron, un medicament oral din clasa GLP-1, dezvoltat pentru controlul greutății și al glicemiei.

Dacă totul decurge conform planului, aprobarea oficială a acestui tratament ar putea veni în cursul anului viitor, anunță Gizmodo.

Rezultatele studiilor clinice arată pierdere semnificativă în greutate

Studiul ATTAIN-2, desfășurat în 10 țări și implicând peste 1.600 de participanți obezi sau supraponderali cu diabet de tip 2, a demonstrat că persoanele care au urmat tratamentul cu orforglipron au înregistrat o scădere mai mare în greutate și o reglare mai bună a glicemiei comparativ cu cei care au primit placebo.

Vezi și:
Un transplant celular revoluționar aduce vindecarea diabetului de tip 1 mai aproape de realitate, conform cercetătorilor
Primul pacient cu diabet de tip 1 care își produce singur insulina după un transplant de celule modificate genetic

Medicamentul, administrat sub formă de pastilă o dată pe zi, a arătat rezultate clare: participanții care au primit cea mai mare doză au pierdut în medie aproximativ 10% din greutatea corporală inițială, în timp ce grupul placebo a înregistrat doar 2,5% pierdere ponderală.

În plus, aproape o treime dintre pacienții aflați pe doza maximă au reușit să slăbească peste 15% din greutatea inițială.

Efectele secundare raportate au fost similare cu cele observate la alte medicamente GLP-1: greață, diaree, constipație și, în unele cazuri, vărsături.

Aproximativ 10% dintre pacienții care luau doza cea mai mare au întrerupt tratamentul din cauza acestor reacții adverse, față de 5% dintre cei din grupul placebo.

Rezultatele ATTAIN-2 confirmă observațiile obținute într-un alt studiu de fază III, ATTAIN-1, care a vizat pacienți obezi sau supraponderali fără diabet de tip 2.

În acest caz, scăderea medie în greutate a fost chiar mai mare, de 12,4%, deși încă sub nivelul atins de tratamente injectabile precum Wegovy (semaglutid) sau tirzepatid.

Pastilele GLP-1: o alternativă la injecțiile săptămânale

Piața medicamentelor anti-obezitate se află într-o perioadă de transformare rapidă. În prezent, singura pastilă GLP-1 disponibilă este Rybelsus, versiunea orală a semaglutidului produsă de Novo Nordisk și aprobată pentru tratamentul diabetului de tip 2. Compania daneză lucrează la o doză mai mare destinată pacienților cu obezitate, care ar putea fi lansată spre finalul lui 2025.

Deși orforglipron nu pare să depășească eficiența injecțiilor existente, avantajul său major este comoditatea. Mulți pacienți ar putea prefera o pastilă zilnică în locul unei injecții săptămânale, chiar dacă rezultatele sunt ușor mai modeste.

În plus, producția pastilelor este mai simplă și mai scalabilă decât cea a injecțiilor, ceea ce ar putea reduce riscul de penurii globale, o problemă majoră în ultimii ani pentru tratamentele pe bază de semaglutid și tirzepatid.

Eli Lilly intenționează să înainteze rapid cererile de autorizare către FDA și alte agenții de reglementare din lume. Dacă aprobarea va fi obținută, orforglipron ar putea deveni prima pastilă de nouă generație pentru controlul obezității și va adăuga o opțiune importantă pentru pacienții care nu răspund sau nu tolerează alte terapii.

Deși competiția rămâne acerbă între giganții farma, apariția orforglipron ar putea marca începutul unei noi ere: tratamente eficiente împotriva obezității disponibile sub formă de pastile, mai accesibile și mai ușor de utilizat pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Cum optimizezi bateria pe iPhone: setări care chiar fac diferența
Cum optimizezi bateria pe iPhone: setări care chiar fac diferența
Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat
Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat
Germania înăsprește regulile pentru ajutoarele sociale: românii care nu anunță vacanțele în România rămân fără bani
Germania înăsprește regulile pentru ajutoarele sociale: românii care nu anunță vacanțele în România rămân fără bani
De când vor plăti românii taxă pentru comenzile de pe Temu și Shein: de la ce dată se va aplica noua măsură
De când vor plăti românii taxă pentru comenzile de pe Temu și Shein: de la ce dată se va aplica noua măsură
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Filmul românesc „Jaful secolului”, un film care ridică întrebări grele despre diaspora și raportul României cu Occidentul. Când îl vezi în cinema
Filmul românesc „Jaful secolului”, un film care ridică întrebări grele despre diaspora și raportul României cu Occidentul. Când îl vezi în cinema
De ce nu toate berile au spumă, conform cercetătorilor. Misterul numărul unu din pub-uri, deslușit
De ce nu toate berile au spumă, conform cercetătorilor. Misterul numărul unu din pub-uri, deslușit
Cine este Travis Kelce, logodnicul lui Taylor Swift. Jucătorul de fotbal american și faimoasa artistă se pregătesc de nuntă după 2 ani de relație
Cine este Travis Kelce, logodnicul lui Taylor Swift. Jucătorul de fotbal american și faimoasa artistă se pregătesc de nuntă după 2 ani de relație
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Playtech Știri
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!