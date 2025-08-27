Încă o alternativă la Ozempic, pe cale să apară pe piața farmaceutică. Cum te ajută noua pastilă „minune” să slăbești

Un nou pas major în lupta împotriva obezității este pe cale să fie făcut. Compania farmaceutică Eli Lilly a anunțat marți rezultate pozitive din studiile clinice de fază III pentru orforglipron, un medicament oral din clasa GLP-1, dezvoltat pentru controlul greutății și al glicemiei.

Dacă totul decurge conform planului, aprobarea oficială a acestui tratament ar putea veni în cursul anului viitor, anunță Gizmodo.

Rezultatele studiilor clinice arată pierdere semnificativă în greutate

Studiul ATTAIN-2, desfășurat în 10 țări și implicând peste 1.600 de participanți obezi sau supraponderali cu diabet de tip 2, a demonstrat că persoanele care au urmat tratamentul cu orforglipron au înregistrat o scădere mai mare în greutate și o reglare mai bună a glicemiei comparativ cu cei care au primit placebo.

Medicamentul, administrat sub formă de pastilă o dată pe zi, a arătat rezultate clare: participanții care au primit cea mai mare doză au pierdut în medie aproximativ 10% din greutatea corporală inițială, în timp ce grupul placebo a înregistrat doar 2,5% pierdere ponderală.

În plus, aproape o treime dintre pacienții aflați pe doza maximă au reușit să slăbească peste 15% din greutatea inițială.

Efectele secundare raportate au fost similare cu cele observate la alte medicamente GLP-1: greață, diaree, constipație și, în unele cazuri, vărsături.

Aproximativ 10% dintre pacienții care luau doza cea mai mare au întrerupt tratamentul din cauza acestor reacții adverse, față de 5% dintre cei din grupul placebo.

Rezultatele ATTAIN-2 confirmă observațiile obținute într-un alt studiu de fază III, ATTAIN-1, care a vizat pacienți obezi sau supraponderali fără diabet de tip 2.

În acest caz, scăderea medie în greutate a fost chiar mai mare, de 12,4%, deși încă sub nivelul atins de tratamente injectabile precum Wegovy (semaglutid) sau tirzepatid.

Pastilele GLP-1: o alternativă la injecțiile săptămânale

Piața medicamentelor anti-obezitate se află într-o perioadă de transformare rapidă. În prezent, singura pastilă GLP-1 disponibilă este Rybelsus, versiunea orală a semaglutidului produsă de Novo Nordisk și aprobată pentru tratamentul diabetului de tip 2. Compania daneză lucrează la o doză mai mare destinată pacienților cu obezitate, care ar putea fi lansată spre finalul lui 2025.

Deși orforglipron nu pare să depășească eficiența injecțiilor existente, avantajul său major este comoditatea. Mulți pacienți ar putea prefera o pastilă zilnică în locul unei injecții săptămânale, chiar dacă rezultatele sunt ușor mai modeste.

În plus, producția pastilelor este mai simplă și mai scalabilă decât cea a injecțiilor, ceea ce ar putea reduce riscul de penurii globale, o problemă majoră în ultimii ani pentru tratamentele pe bază de semaglutid și tirzepatid.

Eli Lilly intenționează să înainteze rapid cererile de autorizare către FDA și alte agenții de reglementare din lume. Dacă aprobarea va fi obținută, orforglipron ar putea deveni prima pastilă de nouă generație pentru controlul obezității și va adăuga o opțiune importantă pentru pacienții care nu răspund sau nu tolerează alte terapii.

Deși competiția rămâne acerbă între giganții farma, apariția orforglipron ar putea marca începutul unei noi ere: tratamente eficiente împotriva obezității disponibile sub formă de pastile, mai accesibile și mai ușor de utilizat pentru milioane de oameni din întreaga lume.