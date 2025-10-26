Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 07:51
de Badea Violeta

Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a început. Peste 800 de jandarmi asigură ordinea în zonă

Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a început. Peste 800 de jandarmi asigură ordinea în zonă
Catedrala Mantuirii Neamului

Ziua de duminică, 26 octombrie,  aduce un moment istoric pentru credincioșii ortodocși din întreaga țară. Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din Capitală atrage mii de pelerini, iar autoritățile pun în aplicare măsuri stricte pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului. Peste 800 de jandarmi sunt mobilizați încă de la primele ore ale dimineții pentru a menține ordinea și a facilita accesul participanților.

Cum este organizat accesul la Catedrală

Încă de la ora 6.00, Jandarmeria Capitalei este prezentă în dispozitivul de ordine publică din jurul Catedralei Mântuirii Neamului. Accesul pelerinilor a început la ora 7.00, prin cele trei puncte principale: intrarea de la Paraclisul ”Sfântul Ioan Gură de Aur” și cele două porți din strada Izvor.

Pentru a preveni aglomerațiile, au fost amenajate culoare speciale de acces atât în exteriorul, cât și în curtea interioară a lăcașului. La această oră, jandarmii sunt dispuși în toate zonele cheie, dirijând fluxurile de oameni și asigurând desfășurarea în siguranță a evenimentului.

În interiorul Catedralei pot intra doar invitații oficiali, în timp ce grupurile de pelerini din eparhii asistă la slujbă din piațeta exterioară. Ceilalți credincioși se află în zonele adiacente, precum Piața Arsenalului, Calea 13 Septembrie sau strada Izvor, unde pot urmări momentul de sfințire în condiții de siguranță.

Unde pot rămâne credincioșii care nu intră la slujbă

Cei care nu pot intra în perimetrul Catedralei au posibilitatea de a urmări evenimentul din spațiile special amenajate în jurul lăcașului. După ora 20.00, accesul publicului larg în interior se reia, sub îndrumarea jandarmilor, prin poarta principală de pe strada Izvor. Rândul de așteptare se formează de-a lungul Căii 13 Septembrie, pe trotuarul paralel cu gardul Palatului Parlamentului.

Pelerinii pot veni pentru închinare în Sfântul Altar și în zilele următoare, între 27 și 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții. În această perioadă, peste o sută de jandarmi sunt mobilizați zilnic pentru a asigura liniștea și siguranța participanților.

Ce recomandări fac autoritățile

Jandarmeria Capitalei recomandă tuturor participanților să manifeste răbdare, să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulile impuse de organizatori.

Persoanele sunt sfătuite să evite deplasarea cu bagaje voluminoase, să fie atente la bunurile personale și să supravegheze copiii. În caz de incidente sau fapte antisociale, oamenii pot cere sprijinul jandarmilor din zonă sau pot apela numărul unic de urgență 112.

Pentru siguranța tuturor, este interzis accesul cu arme, materiale explozive, substanțe iritante sau orice obiect care ar putea fi folosit în scopuri violente.

Autoritățile transmit că scopul principal este desfășurarea în liniște și siguranță a unuia dintre cele mai importante momente din viața religioasă a României contemporane.

