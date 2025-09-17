Ultima ora
17 sept. 2025 | 10:23
de Ozana Mazilu

Impozitul pe investiții și bunuri de lux crește la 16%: cum te afectează noile măsuri fiscale din 2026

ECONOMIE
Impozitul pe investiții și bunuri de lux crește la 16%: cum te afectează noile măsuri fiscale din 2026
Impozitul de 16% revine: ce înseamnă noile reglementări fiscale pentru persoanele fizice

Guvernul a anunțat un pachet fiscal care marchează o schimbare importantă pentru toți cei care obțin venituri din investiții sau dețin bunuri de mare valoare. După mai bine de șapte ani de cotă unică de 10%, România se întoarce la impozitarea de 16% pentru câștigurile de capital și pentru o serie de alte surse de venit. Măsurile, care intră în vigoare treptat din 2026, vor avea un impact direct asupra investitorilor individuali, dar și asupra celor care dețin imobile și autoturisme de lux.

Creșteri de taxe pentru venituri din investiții

Începând cu ianuarie 2026, veniturile obținute din dividende, transferuri de acțiuni, instrumente financiare derivate sau aur de investiții vor fi taxate cu 16%, indiferent dacă provin din România sau din străinătate. Această majorare înseamnă o sarcină fiscală suplimentară pentru toți investitorii, comparativ cu nivelul actual de 10%.

Pentru tranzacțiile realizate prin brokeri rezidenți, cotele de impozitare vor fi ușor diferite, dar tot în creștere: 3% pentru titlurile vândute după mai mult de un an de la achiziție (față de 1% în prezent) și 6% pentru cele vândute mai repede de un an (față de 3%). Chiar dacă aceste procente rămân mai mici decât impozitul de 16% aplicat transferurilor directe sau celor prin brokeri străini, pierderile din aceste tranzacții nu pot fi compensate fiscal, ceea ce poate ridica probleme pentru investitorii activi.

Și câștigurile din transferul de monedă virtuală vor fi supuse aceleași cote de 16% din 2026. Spre deosebire de alte investiții, pierderile din criptomonede nu pot fi deduse, ceea ce face ca impactul real al noii cote să fie și mai ridicat pentru cei implicați în acest tip de tranzacții.

Impozit special pentru bunuri de valoare mare

Pe lângă veniturile din investiții, guvernul a anunțat și majorarea impozitului special pe bunurile de mare valoare. Astfel, clădirile rezidențiale cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane lei și autoturismele achiziționate cu mai mult de 375.000 lei vor fi taxate mai dur. Cota de impozit se va tripla, de la 0,3% la 0,9%, iar baza impozabilă pentru imobile va fi semnificativ ajustată, ceea ce va crește numărul proprietarilor obligați să plătească acest impozit.

Calculul se face pe diferența dintre valoarea impozabilă și plafonul de 2,5 milioane lei. Creșterea estimată de aproximativ 170% a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale înseamnă că mulți contribuabili vor intra pentru prima dată în această categorie. Plata se va face anual, până la sfârșitul lunii septembrie, iar proprietarii trebuie să fie atenți la noile reguli pentru a evita penalitățile.

România în context european și pași de urmat pentru contribuabili

Chiar și cu aceste majorări, România rămâne sub nivelul unor state europene în ceea ce privește impozitarea câștigurilor de capital și a dividendelor. Polonia are o cotă de 19%, Estonia 22%, iar Letonia 25,5%. Totuși, noul prag de 16% este mai mare decât cel din Ungaria (15%) și Bulgaria (5% pentru dividende și 10% pentru câștiguri de capital). În cazul investițiilor externe, convențiile de evitare a dublei impuneri pot reduce parțial sarcina fiscală, dar fiecare situație trebuie analizată individual.

Pentru persoanele fizice, aceste schimbări înseamnă că planificarea financiară devine esențială. Investitorii ar trebui să își revizuiască portofoliile, să analizeze randamentele nete după impozitare și să ia în calcul modul în care noile cote vor afecta atât investițiile locale, cât și cele internaționale. De asemenea, proprietarii de imobile scumpe trebuie să își verifice valorile impozabile și să se pregătească pentru posibile ajustări de costuri.

Revenirea la impozitul de 16% și creșterea taxelor pe bunurile de lux arată clar intenția autorităților de a crește veniturile bugetare, punând presiune mai ales pe persoanele cu portofolii de investiții și pe deținătorii de active valoroase. În acest context, o strategie fiscală bine gândită și consultarea cu specialiști devin pași obligatorii pentru oricine vrea să își protejeze veniturile și să evite surprizele neplăcute din 2026.

