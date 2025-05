Imaginile momentului cu George Simion. Cum a încercat să se ascundă de cei din jur, gestul observat imediat

George Simion a avut o apariție total neașteptată. Liderul AUR se află în prezent la Varșovia. Acolo unde a plecat joi, pe 23 mai, în ziua în care Curtea Constituțională a României i-a respins cererea de anulare a alegerilor din 18 mai și a validat rezultatul prezidențialelor.

George Simion, cu șapca pe cap și îmbrăcat lejer

George Simion a fost surprins într-un hotel, purtând o șapcă neagră bine trasă pe frunte, semn că ar fi dorit să treacă neobservat. În imaginile furnizate Ziarului de Iași, liderul AUR este surprins discutând cu mai multe persoane în holul hotelului, iar martorul care a realizat fotografiile susține că Simion părea tensionat și agitat.

Potrivit aceleiași surse, conversațiile au fost purtate în limba română, înainte ca politicianul să urce în camera sa. Inclusiv la recepție, acesta a păstrat același look discret, cu șapca pe cap, așa cum se observă și în poze. Dacă până zilele trecute era mereu la patru ace, George Simion a surprins acum cu ținuta sa.

Reamintim că, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, George Simion a participat la un miting electoral în Polonia, unde a apărut pe scenă alături de Karol Nawrocki. Acesta este un candidat cu viziuni radicale, apropiat de zona pro-rusă. În primul tur al alegerilor poloneze, Nawrocki a obținut 29,5% din voturi, clasându-se pe locul doi, în timp ce primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, a ocupat primul loc cu 31,4%. Următoarea rundă de vot este programată pentru 1 iunie.

Ce spune George Simion despre vizita sa la Varșovia

La scurt timp după ce au apărut imagini cu el într-un restaurant din Varșovia, dar și în holul unui hotel de acolo, George Simion a publicat un mesaj pe blogul său. Acesta a vorbit despre vizita sa în Polonia.

„Unde am fost azi? În ciuda celor care așteptau să plâng în batistă, continuăm: am fost la prietenii din Polonia. Am participat astăzi la PISM Strategic Ark, un eveniment de prim rang dedicat discuțiilor aprofundate despre politica internațională și securitatea globală. (…) Am mers la Varșovia pentru a întări relațiile cu partidele suveraniste și conservatoare din Polonia. (…) M-am întâlnit până acum cu vicepreședintele Camerei Deputaților din Polonia, președintele National Movement, Krzysztof Bosak, cu prietenul meu Janusz Kowalski, vicepreședintele Comisiei de Energie din Parlamentul Poloniei și cu liderul deputaților Lege și Justiție, Mariusz Blaszczak, fost ministru al Apărării în Polonia timp de șase ani”, a scris George Simion pe blogul său.