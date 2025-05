Imagini rare cu Mirabela Grădinaru. Cum arăta partenera lui Nicușor Dan în urmă cu câţiva ani

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, s-a ținut departe de lumina reflectoarelor cât a putut de mult. Chiar și când acesta a preluat funcția de primar General al Capitalei a reușit să rămână o prezență cât mai discretă. Ei bine, lucrurile s-au ”complicat” pentru ea în campania pentru alegerile prezidențiale, când a fost nevoită să iasă în față.

Imagini rare cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan Dan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 20 de ani. Au împreună doi copii, pe Aheea, în vârstă de 9 ani și pe Antim, în vârstă de aproape 3 ani. Au apărat împreună Bucureștiul de pe baricadele societății civile, apoi l-a susținut necondiționat pe Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei, iar acum îi este alături în campania electorală.

Mirabela Grădinaru, în vârstă acum de 41 de ani, a povestit cum l-a întâlnit pe Nicușor Dan, în vârstă acum de 55 de ani. S-a întâmplat într-un club celebru printre studenții din București.

S-au cunoscut în anul 2005

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentã în Bucuresti, la Geografie. Îmi aduc aminte cã se terminase sesiunea de examene, aveam bilet sã mã întorc acasã, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenã ce fusese plecatã cu bursã Erasmus în Franta. Am renuntat sã mã mai întorc acasã si am iesit cu mai multi prieteni. Am zis sã mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de dupã sesiune sau de dupã zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicusor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu stiu dacã a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atractie, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, mărturisea Mirabela Grădinaru.

Primul copil a venit pe lume în anul 2016 și i-a luat pe nepregătite pe ambii părinți. Aheea s-a născut prematur și Mirabela a început o adevărată luptă pentru fiica sa. Au fost momente grele, însă au trecut peste toate împreună. Aceeași poveste s-a repetat și cu micuțul Antim, care s-a născut tot înainte de vreme. Mirabela Grădinaru a recunoscut că a fost mult mai relaxată când s-a născut mezinul, deoarece știa exact ce avea de făcut, chiar dacă au fost și momente grele.

A luptat pentru copiii săi

”Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el. Și aici au fost, din nou, aceleași temeri… Sunt acele ecografii transfontanelare care ne sperie. Nu a mai fost aceeași teamă pe care am avut-o cu primul copil, pentru că trecusem deja prin toată această experiență. Am așteptat. Am așteptat să treacă cele trei luni de zile. La el au fost și niște probleme gastrice: până la șase luni de zile am dormit doar în șezut cu el. Pe el l-am ținut doar la verticală, pentru că avea reflux gastric foarte violent. Dar toate acestea au trecut”, a povestit Mirabela Grădinaru pentru totuldespremame.ro.

Chiar dacă are doi copii mici, Mirabela Grădinaru a vrut și chiar a reușit să își vadă și de carieră. Este manager la o companie din industria auto, însă are norocul că merge doar o zi pe săptămână la sediu, în rest lucrând de acasă.

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a reprezentat pentru Mirabela Grădinaru un adevărat carusel, presarat cu momente frumoase, dar și cu unele tensionate. Cu toate acestea, nu a încetat nicio secundă să creadă în Nicușor Dan. Într-un interviu acordat recent, Mirabela Grădinaru a povestit cum se desfășoară o zi obișnuită în familia sa, înainte de campania prezidențială.

Cum arăta o zi obișnuită în familia lui Nicușor Dan, înainte de campania electorală

”Ceasul meu sună la ora șase dimineața. Pregătesc tot ce trebuie – un mic dejun pentru trei persoane. Se trezește și Nicușor, o trezim pe Aheea, luăm micul dejun împreună, facem glume, râdem, pentru că este singura masă pe care o luăm cu tatăl în timpul săptămânii. La 07:30 Nicușor și Aheea pleacă spre școală. El este responsabil de dusul și de preluarea copilului de la școală.

După plecarea Aheei, pregătesc micul dejun pentru Antim, îl trezeșc și pe el la 07:45. El își gestionează foarte bine energia și timpul. Cred că seamănă și cu tatăl său la acest capitol. Nicușor face acest efort pentru fiica lui – să se trezească cu ceas, să o ducă la școală… Altfel, dacă nu ar fi școala, îmi aduc aminte că înainte să se nască Aheea, el în trei minute pleca din casă. Punea ceasul să sune în ultimul moment. Și cel mic pare că îi calcă pe urme, pentru că Antim mănâncă dormind.

Abia când ieșim pe ușă și ne îndreptăm spre grădiniță se activează. După ce îl duc la grădiniță, mă întorc acasă (pentru că încă mai am șansa de a lucra, patru zile pe săptămână, de acasă). E genul de job care îmi permite să merg doar o zi pe săptămână la birou. În ziua aceea se întoarce Nicușor, după ce lasă fetița la școală, mă ia și pe mine și pe cel mic, îl ducem pe Antim la grădiniță, mă duce pe mine la o stație de metrou, pentru ca apoi să se îndrepte către primărie”, a conchis Mirabela Grădinaru.