Imagini inedite cu Nicușor Dan în prima zi după alegerile prezidențiale. Cum a fost surprins noul președinte al României

Cum arată ziua de luni pentru candidatul care a câștigat, duminică noapte, alegerile prezidențiale? Nicușor Dan a fost surprins într-o ipostază inedită, pe o stradă din București, la nici 24 de ore de la victoria uriașă din turul al doilea pentru Palatul Cotroceni. Ce a decis să facă noul președinte ales al țării.

Nicușor Dan a fost surprins, luni, într-o ipostază în care probabil puțini se așteptau să îl vadă imediat după ce a reușit să câștige turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Îmbrăcat la costum, cu un ofițer de pază la un pas de el, noul președinte ales al României și-a îndeplinit un alt rol important: de tată. El a fost filmat ținându-și fiica de mână, în apropierea unității de învățământ în care învață cea mică.

Trecătorii l-au oprit pentru câteva minute și l-au felicitat pentru victorie, îndemnându-l chiar să nu renunțe la obiceiul de a-și duce fiica la școală.

De fapt, în timpul campaniei, Nicușor Dan a mărturisit că va duce o negociere cu cei de la SPP tocmai pe această temă

El spunea atunci că, dacă va ajunge la Cotroceni, îi va lipsi timpul petrecut cu familia, la fel cum s-a întâmplat în primul an și jumătate din mandatul său ca primar al Capitalei.

„Îmi va lipsi relaţia cu familia, am avut experienţa asta când am câştigat primăria şi un an şi jumătate am muncit din greu să o aduc pe linia de plutire şi mi-au reproşat soţia şi copii că lipsesc. Cu România e cam acelaşi lucru, adică un an sau doi va fi foarte greu până când lucrurile merg în sfârşit în direcţia corectă“, a declarat Nicuşor Dan.