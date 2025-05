Unde a fost Nicușor Dan cu o seară înainte de alegerile prezidențiale: “Era în trecere. Mi-a dat 50 de lei, iar acești bani nu îi voi cheltui niciodată!”

Nicușor Dan este marele câștigător al alegerilor prezidențiale din România! Acum s-a aflat unde a fost candidatul independent cu o seară înainte de startul votului din turul 2.

S-a aflat unde a fost Nicușor Dan cu o seară înainte de alegeri

Așadar, românii știu acum că Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din România, obținând 53,6 %, față de contracandidatul său, George Simion, care a obținut 46,4 % din sufragii. ”România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre voi. Președintele, în echilibrul de putere cu celelalte puteri ale statului, va avea nevoie de sprijinul vostru, al societății”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a votat în Făgăraș, în orașul natal, iar cu o seară ăînainte de alegeri a petrecut câteva ore la Brașov. S-a aflat asta după ce un român cunoscut pe platformele sociale a dezvăluit faptul că Nicușor Dan i-a trecut pragul restaurantului său.

”Nu am vrut sa-i iau banii pe cafele”

Vorbim despre Marius Simionica, care a fost în Diaspora pentru o lungă perioadă, dar care a ales recent să se întoarcă pe plaiurile mioritice. A ajutat multe familii nevoiașe din România pentru care a construit nu mai puțin de 17 case, din donații, dar și din propriul buzunar. A ales să investească bani într-un restaurant din Brașov, alături de un asociat. Chiar dacă este patron, Marius lucrează cot la cot cu muncitorii săi.

Ei bine, sâmbătă seara. nu mică i-a fost mirarea atunci când în restaurantul său din Brașov și-a făcut apariția nimeni altul decât Nicușor Dan. Fiind în plină campanie electorală și la doar câteva ore de începerea votului în România, candidatul era pe fugă, după cum a mărturisit chiar Marius Simionică.

„Nu a luat loc la masa. Era in trecere si a intrat sa cumpere doua cafele. Cand l-am vazut nu mi-a venit sa cred… Nu am vrut sa-i iau banii pe cafele, dar a insistat foarte mult sa plateasca. Mi-a dat 50 de Lei, iar acesti bani ii voi pastra ca amintire, nu ii voi cheltui niciodata! Am discutat vreo 10 minute… Este un om cu foarte mult bun simț și foarte modest. L-am simtit foarte optimist si cred ca va castiga, tinand cont de mobilizarea fara precedent care exista in tara. Cred ca se va bate recordul de votanti”, a declarat Marius Simionica pentru Anuntul UK.