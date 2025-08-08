Ultima ora
08 aug. 2025 | 14:23
de Vieriu Ionut

Imagini dramatice din India după alunecările de teren: un mort și peste 1.000 de pelerini salvați

Știri Externe
Imagini dramatice din India după alunecările de teren: un mort și peste 1.000 de pelerini salvați
Haos în India: Ruperea de nori a cauzat alunecări de teren

O criză umanitară de proporții a lovit statul indian Himachal Pradesh, unde o „rupere de nori” a declanșat alunecări de teren și viituri devastatoare. Consecințele au fost dramatice: un sat întreg a fost ras de pe fața pământului, un pelerin și-a pierdut viața, iar aproximativ 50 de persoane sunt date dispărute. Autoritățile au demarat o operațiune masivă de salvare, reușind să evacueze mii de oameni din zonele afectate, inclusiv un număr impresionant de pelerini blocați pe munte.

Pelerinaj suspendat și operațiune de salvare de amploare

Dezastrul a afectat în mod direct pelerinajul Kinnaur Kailash, un traseu montan situat la peste 6.000 de metri altitudine, considerat un loc sacru. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cu poteci alunecoase și poduri distruse, autoritățile au luat decizia de a suspenda pelerinajul, care a început pe 15 iulie și urma să se încheie pe 30 august.

Operațiunile de salvare au fost desfășurate de echipe specializate, precum Indo-Tibetan Border Police (ITBP), Forțele Naționale de Răspuns la Dezastre (NDRF) și Autoritatea de Turism Kinnaur. Eforturile au fost coordonate pentru a salva peste 1.100 de pelerini blocați în diverse zone. Marți, 413 pelerini au fost salvați. Miercuri, operațiunea a continuat, fiind salvate alte 553 de persoane dintr-o zonă, iar 230 au fost evacuate din zona Gufa. O tehnică specială, folosind frânghii, a fost necesară pentru a salva aproximativ 400 de pelerini din satul Malling Khata, care erau blocați pe munte.

Potrivit prefectului districtului, Amit Sharma, toți credincioșii salvați sunt în siguranță.

„Toți credincioșii sunt în siguranță și s-au făcut aranjamente pentru mesele lor. Li se oferă asistență medicală la spital, iar restul persoanelor blocate sunt de asemenea salvate și aduse direct în tabăra armatei”, a declarat acesta, citat de The New India Express.

Pelerinii evacuați au fost adăpostiți temporar la Milling Khata și Gufa.

Swift & selfless rescue!
Braving tough terrain & heavy rains, 17 Bn #ITBP rescued 889 stranded #Kinnaur #Kailash #Yatra pilgrims in HP. Using mountaineering & rope rescue skills, Himveers safely evacuated all after 10+ hrs of relentless effort. #Himveers #RescueOperation pic.twitter.com/ad8kM7DpH3

Consecințe devastatoare: un sat distrus și pagube materiale uriașe

Pe lângă situația critică a pelerinilor, alunecările de teren și inundațiile au provocat pagube materiale uriașe. Un sat întreg a fost șters de pe fața pământului în timpul furtunii de marți, iar o viitură a distrus complet casele localnicilor. De asemenea, un oraș întreg a fost afectat de valul de inundații, lăsând în urmă cel puțin 4 victime și circa 50 de persoane dispărute.

Ministrul statului, Pushkar Singh Dhami, a declarat că toate eforturile sunt concentrate pe salvarea și sprijinirea populației.

„Am trimis echipe specializate pentru a ajuta oamenii și a evalua pagubele, dar condițiile meteo și terenul dificil îngreunează intervenția”, a spus el.

Infrastructura a fost serios avariată: mai multe drumuri naționale importante și 537 de drumuri la nivel de stat, din care 314 se află în districtul Mandi, au fost închise. Multe instituții de învățământ au fost de asemenea închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritățile au avertizat, de asemenea, cu privire la posibile întreruperi ale alimentării cu apă, din cauza turbidității ridicate la sursă.

Ce este fenomenul de „rupere de nori”?

Fenomenul care a provocat dezastrul, cunoscut sub numele de „rupere de nori”, este o ploaie extremă și bruscă. Se produce atunci când o cantitate mare de apă se descarcă violent într-un timp scurt, generând inundații rapide, mai ales în zonele montane cu teren abrupt. Specialiștii climatologi avertizează că astfel de evenimente devin din ce în ce mai frecvente în India, din cauza schimbărilor climatice și a urbanizării necontrolate în zone ecologic sensibile, precum statul Uttarakhand, considerat una dintre cele mai vulnerabile regiuni.

Reluarea pelerinajului va depinde de îmbunătățirea condițiilor meteo și de refacerea infrastructurii afectate. Între timp, autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape situația și să desfășoare operațiuni de salvare.

