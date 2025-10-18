Ultima ora
Iluzie optică de toamnă. Unde este ascuns un porumbel?
Iluzie optică interesantă / Foto: Reddit

Un nou test vizual face furori pe internet în octombrie 2025, punând la încercare atenția și capacitatea de observație a internauților.

Într-o imagine tematică de Halloween care a devenit virală pe internet, capul unui porumbel este ascuns atât de bine, încât doar cei cu o vedere de „campion” reușesc să îl depisteze în primele secunde.

Specialiștii în iluzii optice explică faptul că aceste teste vizuale ne păcălesc creierul, făcându-ne să vedem lucruri inexistente sau să interpretăm greșit contururi și forme.

Imaginea virală de acum exploatează exact această slăbiciune: combinații de culori și umbre care distorsionează percepția.

Cum funcționează testul vizual al porumbelului ascuns

Imaginea, distribuită pe rețelele sociale și pe platforma Reddit, invită participanții să găsească capul porumbelului ascuns printre elemente grafice de Halloween.

La prima privire, nu pare să existe nicio urmă a păsării. Însă, privind atent și analizând detaliile, conturul capului devine vizibil, o dovadă a felului în care creierul uman filtrează informația vizuală.

În medie, o persoană are nevoie de aproximativ 75 de secunde pentru a identifica elementul ascuns. Totuși, utilizatorii cu o capacitate de observație foarte bună reușesc să descopere porumbelul în mai puțin de 25 de secunde.

Testul a fost astfel conceput încât să stimuleze concentrarea și răbdarea, două abilități esențiale în antrenarea atenției vizuale.

De ce sunt populare iluziile optice

Iluziile optice au devenit în ultimii ani un fenomen online, fiind folosite nu doar ca divertisment, ci și ca exercițiu pentru minte.

Ele oferă o modalitate accesibilă de a evalua modul în care ochii și creierul colaborează pentru a interpreta imaginile. În plus, studiile arată că exercițiile de acest tip pot îmbunătăți concentrarea și viteza de reacție în sarcinile vizuale complexe.

Cei care nu reușesc să identifice imediat porumbelul pot încerca să privească imaginea dintr-un alt unghi sau să o mărească. Potrivit participanților care au rezolvat testul, cheia este observarea detaliilor mici, mai ales în zonele de contrast redus.

Deși pare o simplă provocare de internet, exercițiul vizual a fost preluat de numeroase site-uri dedicate psihologiei percepției. Iar concluzia e clară: dacă reușești să descoperi porumbelul ascuns în mai puțin de jumătate de minut, ai o atenție vizuală peste medie.

Astfel de teste continuă să fie o modalitate populară prin care utilizatorii își antrenează ochii și mintea, transformând percepția într-o competiție amuzantă și educativă în același timp.

test iluzie optica porumbel

Iluzie optică porumbel / Foto: Reddit

