Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 11:31
de Iulia Kelt

Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată

ȘTIINȚĂ
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
Iluzie optică inedită / Foto: Hornof et al., 2025

O echipă din Viena a reușit pentru prima dată să recreeze în laborator efectul Terrell-Penrose, iluzia prin care un obiect pare rotit când se mișcă aproape cu viteza luminii.

Fizicienii de la Universitatea Tehnică din Viena au reușit să surprindă pentru prima dată în laborator o iluzie optică descrisă teoretic de peste șase decenii: efectul Terrell-Penrose. Fenomenul arată că, la viteze apropiate de cea a luminii, un obiect nu pare deformat, ci… rotit.

Deși teoria relativității speciale a lui Einstein prevede că obiectele aflate în mișcare rapidă ar trebui să se scurteze în direcția deplasăriim efectul numit contracția Lorentz,, James Terrell și Roger Penrose au arătat în 1959 că un observator nu ar vedea această deformare. În schimb, lumina ajunge cu întârziere din diferite părți ale obiectului, creând o iluzie de rotație.

Vezi și:
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Descoperire arheologică rară: primul pigment albastru din Europa, folosit acum 13.000 de ani

O iluzie adusă la viață cu lasere ultra-rapide

Până acum, acest efect fusese doar simulat digital sau demonstrat teoretic. Echipa condusă de Dominik Hornof a reușit însă să-l reproducă fizic, folosind impulsuri laser extrem de scurte și camere speciale.

„Ce îmi place cel mai mult este simplitatea ideii”, a declarat Hornof pentru Live Science. „Cu echipamentele potrivite, putem recrea efecte relativiste într-un laborator mic. Este o demonstrație elegantă a modului în care geometria luminii dă viață teoriilor vechi de un secol.”

Cercetătorii au folosit un cub de un metru și o sferă de dimensiuni similare, pe care le-au „mimat” ca și cum s-ar deplasa cu viteze de până la 99,9% din cea a luminii.

Deoarece nimic material nu poate fi accelerat atât de mult fără energie uriașă, obiectele nu s-au mișcat efectiv. În schimb, echipa a trimis impulsuri laser de 300 de picosecunde către obiecte și a capturat fiecare reflexie cu o cameră capabilă să se deschidă doar pentru miliardimi de secundă.

După fiecare captură, obiectul era mutat câțiva centimetri, simulând distanța pe care ar fi parcurs-o dacă ar fi călătorit aproape cu viteza luminii.

Apoi, imaginile obținute au fost „asamblate” într-o compoziție care imită vizual deplasarea reală.

Ce se vede la 99,9% din viteza luminii

Rezultatele au confirmat pe deplin efectul Terrell-Penrose: cubul a apărut ușor rotit, iar sfera părea că lasă privitorul să-i vadă și partea din spate. „Rotația nu este reală”, a explicat Hornof. „Este doar o iluzie generată de felul în care lumina ajunge la cameră din unghiuri diferite.”

Experimentul, publicat în Communications Physics, demonstrează că relativitatea nu se opune percepției vizuale, ci o transformă. „Când am văzut imaginile finale, am fost surprinși cât de frumos se aliniază geometria cu teoria”, a adăugat Hornof.

Prin această reconstituire ingenioasă, fizicienii au adus mai aproape de realitate o previziune a lui Einstein, și au oferit, totodată, una dintre cele mai spectaculoase demonstrații vizuale ale relativității speciale de până acum.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri
Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri
Doi români au ajuns la Poarta Iadului din Turkmenistan, dar nu se aşteptau să găsească aşa ceva în ţara atât de izolată: „E înfricoşător”
Doi români au ajuns la Poarta Iadului din Turkmenistan, dar nu se aşteptau să găsească aşa ceva în ţara atât de izolată: „E înfricoşător”
Materialul-minune trece testul fabricii: grafenul vrea să alimenteze AI-ul și rețelele 6G
Materialul-minune trece testul fabricii: grafenul vrea să alimenteze AI-ul și rețelele 6G
Dacă inteligența artificială îți fură jobul, înseamnă că oricum nu prea te dădeai în vânt cu munca, este de părere tatăl ChatGPT, Sam Altman
Dacă inteligența artificială îți fură jobul, înseamnă că oricum nu prea te dădeai în vânt cu munca, este de părere tatăl ChatGPT, Sam Altman
xAI, gigantul lui Elon Musk, intră în cursa pentru inteligență artificială ”creatoare de lumi”. Potențialul fabulos al tehnologiei în jocuri video
xAI, gigantul lui Elon Musk, intră în cursa pentru inteligență artificială ”creatoare de lumi”. Potențialul fabulos al tehnologiei în jocuri video
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Bătrânul Hubble încă se descurcă: Ce i-a apărut în cadru în timp ce fotografia o galaxie „spirală”
Bătrânul Hubble încă se descurcă: Ce i-a apărut în cadru în timp ce fotografia o galaxie „spirală”
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump a sosit în Israel. „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Update
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump a sosit în Israel. „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Update
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sora Marinelei Chelaru spune adevărul despre situaţia financiară a actriţei, după ce s-a spus că a murit în sărăcie. Planurile pe care le avea, nu se aştepta să moară
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...