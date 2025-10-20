Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 21:07
de Daoud Andra

Ilie Bolojan, prima declarație după decizia CCR. Ce a spus premierul despre reforma pensiilor magistraților

Politic
Ilie Bolojan, prima declarație după decizia CCR. Ce a spus premierul despre reforma pensiilor magistraților
FOTO: Facebook

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, luni, să admită sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în legătură cu legea privind reforma pensiilor magistraților – proiect pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament la 1 septembrie. Prin această decizie, judecătorii constituționali au declarat actul normativ neconstituțional, o hotărâre care a stârnit reacții imediate pe scena politică.

Legea, declarată neconstituțională

Instanța supremă a acuzat că în procesul legislativ „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”, argumentând că absența avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reprezintă un viciu de procedură. În termeni juridici, acesta este considerat un motiv extrinsec, legat de forma adoptării legii, nu de conținutul sau fondul său.

Legea contestată de ÎCCJ și declarată neconstituțională de CCR prevedea modificări semnificative în sistemul de pensii al magistraților. Concret, pensia de serviciu urma să fie limitată la 70% din ultimul salariu net, în loc de 80% din ultimul salariu brut, cum se calculează în prezent. De asemenea, actul normativ stabilea vârsta de pensionare la 65 de ani, aliniată sistemului public de pensii, și introducea condiția unei vechimi de minimum 35 de ani pentru pensionare, față de 25 de ani cât este în prezent.

Decizia CCR a fost luată cu o majoritate strânsă, de 5 la 4, ceea ce a amplificat dezbaterea politică. În urma verdictului, premierul Ilie Bolojan a reacționat public, printr-o postare pe rețelele sociale, reafirmând angajamentul Guvernului pentru continuarea reformei.

„Guvernul poate relua demersul”

„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea. Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM.

Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat.”

Declarația premierului sugerează că Guvernul nu renunță la intenția de a modifica sistemul de pensii speciale, considerând reforma o condiție esențială pentru echitate socială și sustenabilitate bugetară. Potrivit surselor guvernamentale, Executivul urmează să reia procesul legislativ, ținând cont de observațiile Curții Constituționale și respectând noul standard procedural impus privind consultarea CSM.

