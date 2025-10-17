Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate

Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 13:59
de Ana Ionescu

ACTUALITATE
Ilie Bolojan a anuntat ca blocul din Rahova unde a avut loc explozia va fi demolat FOTO: Colaj Playtech

Tragedia din cartierul Rahova a lăsat în urmă un peisaj de coșmar. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite în urma deflagrației care a distrus două etaje ale unui bloc de pe Calea Rahovei, vineri dimineață.

În urma incidentului, autoritățile au anunțat că imobilul este grav afectat structural și ar putea fi demolat.

Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele tragediei și a precizat că, potrivit primelor date oferite de specialiștii în construcții, blocul afectat nu mai poate fi salvat.

„Din păcate, am avut în această dimineață o tragedie cumplită. Îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru cei răniți și pentru toți locatarii blocului cărora viața le-a fost dată peste cap. Înțeleg că sunt trei persoane decedate și altele în stare gravă, unele cu arsuri serioase.

Ministrul Sănătății mi-a comunicat că doi dintre răniți urmează să fie transferați în străinătate pentru tratament. Din păcate, această explozie a afectat grav structura clădirii. Din primele estimări ale Inspectoratului de Stat în Construcții, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Clădire cu risc major de prăbușire

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat că imobilul este în pericol iminent de colaps. „Experții au stabilit că există un risc ridicat dacă se intră în bloc. Situația este în continuare în dinamică, dar accesul este strict interzis”, a precizat Arafat.

În urma exploziei, geamurile liceului „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere au fost spulberate, iar mai multe mașini parcate în fața blocului au fost distruse de bucățile de beton căzute. Martorii au povestit că mirosul de gaz se simțea încă de joi, iar apelurile către furnizorul de gaze nu au fost urmate de o intervenție eficientă.

Bilanțul tragediei din Rahova

Potrivit Ministerului Sănătății, 13 persoane au fost transportate la spital, iar o alta a refuzat internarea. Printre răniți se află doi copii, de 12 și 17 ani, cel din urmă fiind în stare gravă, după ce a căzut de la etajul 7 pe o platformă intermediară.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației. ANRE și Poliția Capitalei anchetează dacă o intervenție neautorizată asupra instalației de gaze a dus la acumularea care a declanșat explozia. În tot acest timp, zona rămâne izolată, iar experții evaluează dacă există riscul ca alte porțiuni ale clădirii să se prăbușească.

