Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 15:15
de Badea Violeta

Ilie Bolojan ar fi renunțat la intenția de a demisiona din fruntea Guvernului. Ce i-a cerut lui Nicușor Dan

Actualitate
Ilie Bolojan ar fi renunțat la intenția de a demisiona din fruntea Guvernului. Ce i-a cerut lui Nicușor Dan
Ilie Bolojan. Sursa foto: Profimedia

Tensiunile din coaliția de guvernare par să se mai fi domolit, după o ședință maraton la Palatul Cotroceni. Premierul Ilie Bolojan, care și-a pus mandatul pe masă în ultimele zile, ar fi decis să nu mai demisioneze, potrivit unor surse politice. În schimb, acesta i-ar fi cerut președintelui României, Nicușor Dan, un sprijin ”mai apăsat” în bătălia pentru reforma administrației publice.

Trei ore de discuții la Palatul Cotroceni

Ședința de la Cotroceni a durat aproape trei ore și i-a adus la aceeași masă pe președinte și liderii Coaliției. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ”Ilie Bolojan nu își dă demisia”.

În urma întâlnirii, s-a convenit ca în următoarele două săptămâni să fie găsită o soluție pe pachetul de reformă a administrației publice locale.

Vezi și:
Dan Negru, despre discuţia pe care a avut-o cu Ilie Bolojan. Ce l-a nemulţumit pe prezentatorul TV: „Pe ce se duc banii mei?”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”

Premierul nu ar fi cerut explicit încetarea atacurilor publice la adresa sa, însă discuțiile au vizat raporturile din Coaliție, stabilindu-se să se evite conflictele deschise. Totodată, Ilie Bolojan ar fi cerut președintelui să îl susțină mai vizibil în fața partenerilor de guvernare.

Amenințarea cu demisia, moment de cotitură

Criza a izbucnit după ce premierul a amenințat că va demisiona dacă reforma administrației nu va include concedieri efective, și nu doar tăieri de posturi.

Ilie Bolojan a cerut o reducere cu 15% a numărului de angajați din administrația locală, ceea ce ar însemna, în termeni reali, o scădere cu 45% a posturilor existente.

”Dacă s-ar tăia 25%, așa cum se angajase Coaliția, nu ar pleca niciun bugetar acasă”, a explicat premierul.

La ultima ședință a Coaliției, acesta le-a transmis liderilor că de data aceasta este „serios” și că își va depune mandatul dacă planul său nu este asumat.

Informațiile au inflamat scena politică și au adus relațiile dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul PSD, într-un punct de maximă tensiune.

Nicușor Dan, mediator între tabere

În acest context tensionat, președintele României, Nicușor Dan, a încercat să joace rolul de mediator. Surse politice spun că șeful statului i-a sunat personal pe liderii Coaliției, încă de duminică, ”din elicopter”, pentru a-i chema la discuțiile de la Cotroceni.

Surse din Coaliție susțin că relația dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu a fost niciodată mai tensionată. Premierul chiar le-ar fi transmis colegilor din PNL că este gata să se retragă, iar partidul să propună un alt nume pentru funcția de șef al Guvernului.

Pentru moment însă, după discuțiile de la Cotroceni, criza pare amânată. Ilie Bolojan rămâne premier, dar viitorul depinde de felul în care va fi gestionată reforma administrației publice în următoarele două săptămâni.

La Nina ar putea apărea iar în septembrie. Ce este fenomenul meteo şi ce schimbarea aduce
Recomandări
Când intră alocațiile copiilor în luna septembrie. Se pot baza părinții pe banii de la stat pentru pregătirile de școală?
Când intră alocațiile copiilor în luna septembrie. Se pot baza părinții pe banii de la stat pentru pregătirile de școală?
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet
Microsoft schimbă modul în care funcționează Word: documentele vor fi salvate automat în cloud
Microsoft schimbă modul în care funcționează Word: documentele vor fi salvate automat în cloud
Un indian care lucrează de doi ani în România compara ţara noastră cu Ungaria. Cine a câştigat „bătălia”?
Un indian care lucrează de doi ani în România compara ţara noastră cu Ungaria. Cine a câştigat „bătălia”?
Legătura dintre procesul de îmbătrânire la om și ADN: Cum se schimbă totul în timp, vestea bună din spatele descoperirii
Legătura dintre procesul de îmbătrânire la om și ADN: Cum se schimbă totul în timp, vestea bună din spatele descoperirii
Tânărul care a atacat un livrator străin în București, cercetat și pentru propagandă legionară. Se fac noi audieri la Parchet
Tânărul care a atacat un livrator străin în București, cercetat și pentru propagandă legionară. Se fac noi audieri la Parchet
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
REVIEW Google Pixel 10 – telefonul cu Android 16 care face minuni acolo unde contează mai mult, autonomie, foto și AI. În plus, se aude superb
REVIEW Google Pixel 10 – telefonul cu Android 16 care face minuni acolo unde contează mai mult, autonomie, foto și AI. În plus, se aude superb
Revista presei
Adevarul
Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Mutarea într-o casă nouă: eleganță și eficiență la fiecare pas (P)
Playtech Știri
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
Playtech Știri
La 70 de ani, Serghei Mizil nu s-a temut nicio clipă să plece la Asia Express: „Nu m-a schimbat regimul, mă schimb acum?”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...