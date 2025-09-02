Ilie Bolojan ar fi renunțat la intenția de a demisiona din fruntea Guvernului. Ce i-a cerut lui Nicușor Dan

Tensiunile din coaliția de guvernare par să se mai fi domolit, după o ședință maraton la Palatul Cotroceni. Premierul Ilie Bolojan, care și-a pus mandatul pe masă în ultimele zile, ar fi decis să nu mai demisioneze, potrivit unor surse politice. În schimb, acesta i-ar fi cerut președintelui României, Nicușor Dan, un sprijin ”mai apăsat” în bătălia pentru reforma administrației publice.

Trei ore de discuții la Palatul Cotroceni

Ședința de la Cotroceni a durat aproape trei ore și i-a adus la aceeași masă pe președinte și liderii Coaliției. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ”Ilie Bolojan nu își dă demisia”.

În urma întâlnirii, s-a convenit ca în următoarele două săptămâni să fie găsită o soluție pe pachetul de reformă a administrației publice locale.

Premierul nu ar fi cerut explicit încetarea atacurilor publice la adresa sa, însă discuțiile au vizat raporturile din Coaliție, stabilindu-se să se evite conflictele deschise. Totodată, Ilie Bolojan ar fi cerut președintelui să îl susțină mai vizibil în fața partenerilor de guvernare.

Amenințarea cu demisia, moment de cotitură

Criza a izbucnit după ce premierul a amenințat că va demisiona dacă reforma administrației nu va include concedieri efective, și nu doar tăieri de posturi.

Ilie Bolojan a cerut o reducere cu 15% a numărului de angajați din administrația locală, ceea ce ar însemna, în termeni reali, o scădere cu 45% a posturilor existente.

”Dacă s-ar tăia 25%, așa cum se angajase Coaliția, nu ar pleca niciun bugetar acasă”, a explicat premierul.

La ultima ședință a Coaliției, acesta le-a transmis liderilor că de data aceasta este „serios” și că își va depune mandatul dacă planul său nu este asumat.

Informațiile au inflamat scena politică și au adus relațiile dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul PSD, într-un punct de maximă tensiune.

Nicușor Dan, mediator între tabere

În acest context tensionat, președintele României, Nicușor Dan, a încercat să joace rolul de mediator. Surse politice spun că șeful statului i-a sunat personal pe liderii Coaliției, încă de duminică, ”din elicopter”, pentru a-i chema la discuțiile de la Cotroceni.

Surse din Coaliție susțin că relația dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu a fost niciodată mai tensionată. Premierul chiar le-ar fi transmis colegilor din PNL că este gata să se retragă, iar partidul să propună un alt nume pentru funcția de șef al Guvernului.

Pentru moment însă, după discuțiile de la Cotroceni, criza pare amânată. Ilie Bolojan rămâne premier, dar viitorul depinde de felul în care va fi gestionată reforma administrației publice în următoarele două săptămâni.