Ileana Badiu, „leoaică” până la capăt. Ce a determinat-o să iasă în față și să vorbească deschis despre menopauză: „M-au susținut soțul meu și prietenii foarte apropiați, ceilalți nu”. Interviu EXCLUSIV

Mamă, soție și deschizătoare de drumuri în ceea ce privește bunăstarea feminină – așa poate fi descrisă Ileana Badiu. Specialistă în marketing și comunicare, a cochetat cu televiziunea și a intrat în lumea online-ului atunci când termenul de influencer nici măcar nu exista. A înțeles rapid, însă, că are o voce pe care o poate folosi pentru a ajuta.

Ca femeie, a trecut prin una dintre cele mai mari suferințe: înainte de a-și îndeplini visul de a fi mamă, a pierdut opt sarcini. La 42 de ani, Ileana Badiu a intrat la menopauză, după ce la 32 de ani fusese deja în perimenopauză. Subiect încă tabu, ea l-a abordat cu încredere, chiar și atunci când cei din jur îi spuneau să se oprească. Pentru că nu avea suficiente informații, și-a chinuit corpul, a pierdut timp și bani. Nu și-a dorit, însă, ca alte femei să treacă prin același lucru, așa că a devenit vocea lor.

Își duce misiunea mai departe și astăzi, cu ambiția unei adevărate leoaice, imposibil de stăpânit. Iar într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, la gala „Nu există, nu se poate” a Andreei Marin, a explicat, încă o dată, cât de important este să nu „ne ascundem după ușă”.

Interviu cu Ileana Badiu: „Eu sunt om foarte ambițios”

Playtech (Andreea Vasile): Suntem la o gală cu un nume răsunător. Există sau nu există „nu se poate”?

Ileana Badiu: Nu, nu există, nu se poate. Rezonez foarte tare cu dictonul Andreei și cred că indiferent cât ar fi de greu, și știu ce vorbesc când spun că indiferent cât ar fi de greu, trebuie să ne capacităm ca să transformăm acest „nu există, nu se poate” într-o realitate.

Playtech (Andreea Vasile): Ai avut această atitudine dintotdeauna sau ți-ai format-o în timp?

Ileana Badiu: Dintotdeauna, absolut dintotdeauna. Că mi s-a părut că asta e un fir de care te poți lega ca să mergi înainte în orice situație.

Playtech (Andreea Vasile): Ca femeie, duci o luptă mai mare pentru a răzbi într-o lume condusă încă de bărbați? Cum ți se pare ție?

Ileana Badiu: Acum e mult mai normalizată diferența asta între sexe. Doar că eu am 51 de ani și am prins momentul în care a fi femeie într-o lume profesională era destul de dificil, cu atât mai mult dacă erai o femeie tânără și o femeie care arată bine, și atunci aveai întotdeauna de dovedit mai mult decât bărbații.

Playtech (Andreea Vasile): Ai fost vreodată pusă în situația în care te-ai gândit să renunți, să ieși din lumea asta doar ca să fie mai ușor?

Ileana Badiu: Niciodată, nu. Eu sunt un om foarte ambițios, sunt Leu cu ascendent în Leu și până la urmă și acest test mi se pare important ca să-mi crească stima de tine.

Ce a convins-o pe Ileana Badiu să vorbească despre menopauză și să devină sprijinul femeilor

Playtech (Andreea Vasile): Care a fost ultimul moment în care ai luptat ca o leoaică adevărată pentru principiile tale?

Ileana Badiu: De curând. Din momentul în care am intrat la menopauză, vorbind despre asta public, am fost judecată în primă fază și am hotărât să stau în picioare și să vorbesc despre asta deschis unei țări întregi, să fac conferințe în toată România, în așa fel încât să normalizez subiectul menopauzei, să aduc informații și sprijin femeilor, pentru că, deși menopauza este un moment firesc în viața femeii, este un moment care este incapacitant. Iar femeile au nevoie de informații, au nevoie de susținere atât medicală, cât și emoțională. A fost o perioadă dificilă. Acum, însă, se luptă lumea ca să intre la aceste evenimente ca să afle lucruri.

Playtech (Andreea Vasile): De ce crezi că ne este rușine în continuare să vorbim despre aceste subiecte?

Ileana Badiu: Pentru că nu suntem informate, pentru că ține de sfera unui tabu și pentru că nu se vorbește despre acest lucru. Pentru că nu s-a normalizat discuția aceasta. Atunci când vorbim despre un adolescent pe care îl avem acasă, nu îl ascundem după ușă, el având tot manifestări hormonale, ne mândrim cu asta. De ce n-am face-o și cu o femeie care se află în acest moment al vieții ei din punct de vedere al statusului hormonal?

„Foarte apropiații m-au susținut, restul nu”

Playtech (Andreea Vasile): Când ai decis să vorbești despre acest subiect, apropiații te-au susținut sau au încercat să îți spună să stai departe?

Ileana Badiu: Foarte apropiații m-au susținut. M-a susținut soțul meu, lucru care a fost foarte important. Și m-au susținut prietenii extrem de apropiați. Ceilalți, nu.

Playtech (Andreea Vasile): Ce urmează în această toamnă?

Ileana Badiu: Urmează un proiect extrem de important despre care încă n-aș vorbi. Urmează să se întâmple în noiembrie.