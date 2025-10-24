Iată ce se întâmplă când apeși lung pe butonul de pornire al telefonului Samsung Galaxy – Funcție nouă, foarte utilă

Google a activat pe telefoanele și tabletele Samsung Galaxy o scurtătură care îți rezumă instant paginile web: ții apăsat prelung pe butonul Power (sau pe tasta dedicată Gemini), se deschide panoul Gemini și atingi „Summarize page”. Rezumatul apare într-o fereastră plutitoare, fără să părăsești Chrome, iar conversația se salvează în aplicația Gemini, ca să poți pune întrebări suplimentare mai târziu. Funcția este în rulare largă pe Android, iar mai jos îți detaliem utilitatea acesteia și cum să o folosești pentru beneficii maxime.

Ce face noua scurtătură

Prin noul „Summarize page”, Gemini creează un rezumat al paginii curente și îți oferă opțiuni de „extinde”, „întreabă despre pagină” sau „vezi punctele-cheie”. În plus, poți continua dialogul în aplicația Gemini, unde istoricul este păstrat pentru referințe ulterioare. Pe partea tehnică, Android Central notează că funcția folosește modelul Gemini 2.5 Flash pentru viteză.

Unde funcționează

Scurtătura merge în Chrome obișnuit, în Chrome Custom Tabs (de ex. linkuri din aplicații), în Discover, Google News și în rezultatele de căutare. Practic, oriunde vezi o pagină în Chrome pe Android, poți invoca rezumatul din overlay-ul Gemini, exact cum au observat 9to5Google și alte publicații tech.

Cum o activezi

Ține apăsat lung pe butonul Power (sau folosește tasta/gestul care deschide Gemini).

În panoul Gemini, atinge „Summarize page”.

Vezi rezumatul și, dacă vrei, pune întrebări suplimentare ori salvează notițe.

CHIP și SamMobile confirmă că opțiunea apare deasupra barei de căutare Gemini din overlay, fără să mai copiezi URL-ul în aplicație ca înainte.

Avantaje și limitări

Câștigi timp: nu mai sari între aplicații și nu mai „lipești” linkuri în chatul Gemini. Rezumatul te ajută să parcurgi rapid articole lungi sau documentație tehnică, iar conversația rămâne accesibilă în Gemini pentru follow-up. Limitarile actuale: în unele cazuri, rezumatul se bazează pe conținutul vizibil pe ecran; pentru pagini foarte lungi poate fi nevoie să derulezi și să rezumi din nou. Tom’s Guide și Android Central au remarcat acest comportament în testele lor.

Confidențialitate și ce urmează

Poți ajusta din setările Gemini dacă vrei ca activitatea ta să fie folosită la „îmbunătățirea” modelelor (opt-out disponibil). Pe latura Samsung, Galaxy AI oferea deja rezumat în Samsung Internet; SamMobile a notat că integrarea cu Gemini pentru browserul Samsung este testată și ar putea veni oficial odată cu viitoarele lansări. Pentru moment însă, scurtătura „Summarize page” este disponibilă clar în Chrome pe Android.

În concluzie, dacă ai un Samsung Galaxy cu Gemini activat, apăsarea lungă pe Power devine un instrument util de productivitate: rezumi pagini pe loc, întrebi detalii și continui discuția când ai timp — totul fără să părăsești browserul.