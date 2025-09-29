Iarna a venit mai devreme în România. În Parâng și Harghita s-a depus primul strat de zăpadă. Imagini de poveste

Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025
Daoud Andra

Finalul lunii septembrie a venit cu o surpriză pentru români: temperaturile au coborât brusc în toată țara, iar la munte și-au făcut apariția primii fulgi de zăpadă. Deși calendarul arată încă toamnă, vârfurile montane s-au albit deja, semn că iarna a decis să sosească mai repede decât era așteptat.

Primul strat de zăpadă la munte

Camerele de supraveghere din masivele Parâng, Harghita sau de la Bâlea au surprins primele imagini de poveste cu stratul proaspăt de zăpadă. Peisajele s-au transformat peste noapte, iar cabanele de la altitudini mari arată ca într-un peisaj de iarnă timpurie.

Meteorologii confirmă că un val de aer rece de origine polară a pătruns în România, aducând o răcire accentuată. Valorile termice au scăzut semnificativ, astfel încât în majoritatea regiunilor vremea este mai rece decât ar fi normal la sfârșit de septembrie. Maximele zilei abia dacă ating 9–19 grade în zonele joase, iar la altitudini de peste 1.800 de metri au apărut lapovița și ninsoarea.

„Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara”, a declarat Mihai Timu, specialist ANM, pentru Digi24.

În zonele de deal și de câmpie, ploile au fost predominante, iar în Transilvania, Moldova și în masivele muntoase, cantitățile de apă au fost mai însemnate, ajungând pe alocuri la 10–15 l/m². Totodată, circulația aerului s-a reorientat dinspre nord-est, aducând mase de aer rece dinspre Câmpia Rusă. Această schimbare explică scăderea drastică a temperaturilor și apariția ninsorilor la munte.

„Luni spre marți ne așteptăm și la lapoviță și ninsori și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”, a adăugat meteorologul.

Vremea rămâne instabilă

De altfel, ploile vor cuprinde aproape întreaga țară în această perioadă, iar în zonele înalte ale Carpaților, prognoza arată posibilitatea depunerii unui strat consistent de zăpadă. Imaginile din Parâng și Harghita sunt primele semne clare că sezonul rece a venit cu pași repezi, lăsând în urmă o toamnă care abia începuse.

Pentru cei pasionați de drumeții și sporturi de iarnă, apariția zăpezii poate părea o veste bună. Totuși, specialiștii atrag atenția că vremea rămâne instabilă, iar fluctuațiile bruște de temperatură pot aduce și riscuri pe traseele montane.

Prognoza pe termen scurt indică faptul că temperaturile vor rămâne mai scăzute decât media multianuală cel puțin până în jurul datei de 8–10 octombrie. În plus, cerul va fi mai mult noros, cu ploi frecvente, în special în nordul și centrul țării. Cei care se deplasează cu mașina în zonele în care a început să ningă trebuie să aibă autoturismul echipat pentru condițiile de drum.

