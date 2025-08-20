Ianis Hagi va deveni în curând tată. Soția sa, Elena, se află deja în sala de nașteri. „O să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct”

Moment emoționant pentru familia Hagi: Elena, soția fotbalistului Ianis Hagi, este internată la Spitalul Clinic Sanador și se pregătește să aducă pe lume primul copil al cuplului, potrivit Libertatea.

Ianis Hagi se pregăteşte să devină tată

În martie 2025, Gică Hagi anunța public că va deveni bunic. De atunci, aparițiile Elenei au fost rare, iar tânăra familie a preferat discreția.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, declara atunci „Regele”.

Surse apropiate familiei au confirmat că nașterea este programată pentru 20 august 2025. Ianis și Elena urmează să devină părinții unui băiețel. Fotbalistul a mărturisit că își dorește să își crească copiii după principiile pe care le-a învățat acasă.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a spus Ianis Hagi.

Nunta lui Ianis Hagi, un adevărat eveniment monden

Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit pe 14 iulie 2024, într-o ceremonie fastuoasă la Domeniul Știrbey, după cununia religioasă de la Biserica Sfântul Visarion din București. La petrecerea din Buftea au participat peste 700 de invitați. Cununia civilă a avut loc chiar în prima zi de Crăciun, după logodna romantică de la Paris.

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Știam că nu este o relație de copii. Am simțit o emoție puternică”, spunea Ianis Hagi într-un interviu pentru Observator. La rândul său, Elena mărturisea: „Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simțit că ne cunoaștem dintotdeauna. Am știut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relația noastră.”