HUAWEI MatePad 12 X – tableta care îți face viața mai ușoară, te ajută să fii mai creativ și eficient la birou sau în deplasare

În 2025, având în vedere cât de mari au devenit ecranele smartphone-urilor moderne, ai fi tentat să crezi că utilitatea unei tablete nu mai este la fel de mare, dar noul MatePad 12 X de la HUAWEI face o treabă grozavă în a-ți demonstra contrariul.

Împreună cu husa ce ascunde o tastatură de înaltă precizie și performanță – HUAWEI Smart Magnetic Keyboard și stylusul HUAWEI M-Pencil, ai fi uimit în câte scenarii poți înlocui un laptop și, mai ales, cât de ușor poți fi semnificativ mai creativ, datorită eficienței derivate din utilizarea creionului inteligent. Indiferent dacă vrei să iei notițe, să faci o schemă sau să explici o situație complicată într-o manieră simplă unui prieten, noul MatePad 12 X este partenerul perfect. În plus, acum tableta este disponibilă și în varianta Pink, cu un finisaj roz cât se poate de atractiv, transformând-o în cadoul perfect pentru doamnele și domnișoarele creative care erau de mult timp în căutarea mediei perfecte dintre productivitate și divertisment oriunde și oricând.

Partea cea mai bună a acestui pachet ține însă de mixul între hardware și software. Nu e vorba doar de husa cu tastatură care se conectează instant prin NearLink sau stylusul M-Pencil cu 10.000 de niveluri de presiune și un timp de răspuns inexistent, ci de aplicați native, preinstalate, precum Huawei Notes sau GoPaint. Altfel îți pui gândurile ”pe foaie” când poți împarte ecranul tabletei între mai multe aplicații, îmbinând instant părțile bune ale utilizării unui laptop cu rapiditatea pe care o asociezi în mod tradițional cu o tabletă bună sau un smartphone de ultimă generație.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – cum funcționează accesul la aplicațiile Google

HUAWEI MatePad 12 X nu mai are demult probleme semnificative legate de accesul la aplicațiile Google, în ciuda scandalului de acum câțiva ani referitor la retragerea serviciilor pe dispozitivele companiei chinezești. Dimpotrivă, lucrurile au ajuns într-un punct foarte favorabil utilizatorilor care-și doresc să se bucure de aplicații ca Photos, Maps, YouTube sau Chrome direct pe noua tabletă. Practic, procedeul este simplu: cauți aplicația preferată în AppGallery, apeși pe Install și, numai la prima instalare, confirmi că vrei să descarci microG Companion și MicroG Service. Odată făcuți acești pași inițiali, ți se va solicita să-ți introduci contul de Google o singură dată, iar acesta devine valabil automat în restul aplicațiilor.

Cu alte cuvinte, întregul proces se bazează pe aceste extensii software microG, o soluție open-source care înlocuiește bibliotecile proprietare Google de pe Android. Scopul lor este să ofere aceleași servicii și compatibilitate fără a impune un consum suplimentar de resurse. Astfel, WhatsApp, de exemplu, nu doar că funcționează impecabil pe tabletă, dar poate și restaura un backup din Google Drive, după ce confirmi conexiunea prin contul tău de Google. În practică, nu se resimte nicio diferență comparativ cu ce știai de pe alte dispozitive Android sau iOS.

Avantajul major este că HUAWEI a reușit să ofere o experiență de rulare fluentă a aplicațiilor Google fără niciun fel de compromis tehnic. Așadar, dacă te preocupa ideea că o tabletă HUAWEI nu poate rula nativ YouTube, Maps sau alte unelte Google, este important să știi că lucrurile au evoluat considerabil. Interfața rămâne intuitivă, iar performanța nu este în niciun fel afectată de aceste servicii instalate prin microG.

Pe lângă asta, trebuie subliniat că AppGallery a devenit un magazin de aplicații matur, cu un număr mare de titluri populare, de la aplicații bancare și servicii românești, până la platforme internaționale de entertainment. Practic, fie că ai nevoie de Banca Transilvania sau Fashion Days, nu mai există o reală problemă în a le regăsi și folosi la fel de ușor ca înainte. În acest context, experiența de utilizare pe HUAWEI MatePad 12 X nu doar că rivalizează cu alte tablete, ci poate fi chiar superioară, având în vedere integrarea fluidă și resursele eficiente puse la dispoziție de ecosistemul HUAWEI.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – mixul perfect de dotări și funcționalitate

Într-o perioadă în care lucrul în mișcare, colaborarea la distanță și consumul de conținut media sunt mai importante ca oricând, tabletele au început să fie privite tot mai mult ca dispozitive „all-in-one” pentru muncă, studiu și divertisment. HUAWEI MatePad 12 X continuă această tendință și se prezintă ca o opțiune versatilă și robustă. Este un dispozitiv care pune accent, în egală măsură, pe performanță, design și funcții avansate pentru creativitate, totul într-o carcasă subțire și ușor de transportat.

Modelul aduce laolaltă o serie de inovații, de la PaperMatte Display pentru un confort vizual sporit și un sentiment plăcut la scriere, până la o arhitectură internă gândită astfel încât să găzduiască o baterie mare și o serie de componente de ultimă generație. Merită subliniat faptul că, pe lângă elementele de productivitate (precum integrarea noilor versiuni de HUAWEI Notes și GoPaint), tableta se remarcă prin performanțe de top în teste sintetice și o stabilitate foarte bună în aplicații care solicită intens procesorul și resursele grafice. În plus, abordarea eco-friendly pentru finisajul metalic și carcasă, alături de culorile cu efect perlat, o diferențiază de ceea ce au oferit alți producători până acum. În rândurile ce urmează, vei afla detaliile despre ecran, funcționalități software, autonomie și modulele foto-video, precum și modul în care toate aceste elemente se îmbină într-un singur pachet.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – Design rafinat și ecran PaperMatte

HUAWEI MatePad 12 X se remarcă imediat prin carcasă metalică subțire de 5,9 milimetri, cu greutate de aproximativ 555 de grame, suficient de robustă încât să nu fie nevoie să-ți faci griji că s-ar putea îndoi la cea mai mică presiune. Acest corp unibody fără întreruperi îi conferă un aspect unitar și, potrivit companiei, rezistență sporită în timp. Fiind vorba despre un dispozitiv care vrea să îmbine stilul cu funcționalitatea, tableta mai surprinde prin finisajul Shimmery Pearlescent, ce își modifică nuanța în funcție de lumină. Față de anodizarea tradițională, s-a folosit un proces pe bază de pulbere de mică și apă ultra-pură, rezultând o suprafață delicat-lucioasă, care suportă bine uzura și respinge mai ușor umiditatea.

Ecranul de 12 inci, cu rezoluție 2800 x 1840 pixeli și densitate de 280 ppi, se bazează pe tehnologia PaperMatte Display. Asta înseamnă că au fost adoptate o serie de tehnologii anti-reflexie și anti-orbire, pentru a reduce la minimum disconfortul ocular. Lumina ambientală este filtrată mai eficient, iar suprafața ecranului rămâne clară în majoritatea condițiilor, chiar dacă sursa de lumină se află în spatele tău. Conform informațiilor oficiale, reflectivitatea este de doar 2%, cu 60% mai scăzută decât pe un ecran tradițional. În practică, aspectul mat se simte foarte plăcut la atingere, iar combinat cu un stylus (precum M-Pencil de generație a treia, compatibil NearLink), experiența de scriere devine foarte apropiată de cea pe hârtie.

Pe lângă stratul nano-optic și proprietățile anti-reflexie, ecranul oferă o rată de refresh adaptivă între 30 Hz și 144 Hz, utilă pentru cei care alternează scenariile de lucru cu momentele de divertisment. De pildă, poți să setezi o rată de 144 Hz când joci un joc cu cerințe ridicate de fluiditate sau să lași tableta să se regleze automat pentru lecturi și browsing. Te ajută să economisești și din punct de vedere al consumului de baterie, prin coborârea frecvenței de reîmprospătare atunci când nu ai nevoie de un nivel foarte mare de claritate în mișcare.

În exterior, luminozitatea maximă poate ajunge până la 1000 de niți (pe conținut HDR sau în lumină foarte puternică), în timp ce valoarea standard pentru mediile interioare se poate stabiliza la 600 de niți. Combinarea acestor factori face posibilă lizibilitatea crescută atât sub lumină naturală, cât și la interior, unde se reduce semnificativ riscul să te orbească reflexiile puternice.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – Performanțe și autonomie impresionante

La capitolul performanță, HUAWEI MatePad 12 X nu dezamăgește deloc. Am rulat o serie de teste sintetice pentru a confirma că tableta poate gestiona fără probleme aplicațiile de birou, dar și jocurile moderne sau programele de editare foto-video. Pe AnTuTu, a obținut un scor de 688.041 de puncte, dintre care 269.189 la CPU, 222.766 la MEM și 196.086 la UX. Valori de acest gen sunt extrem de competitive pentru un astfel de dispozitiv și garantează că totul se mișcă lin.

În GeekBench 6, CPU-ul a primit 1249 de puncte în Single-Core și 3858 la Multi-Core, iar partea grafică s-a reflectat în 2918 puncte, semn că jocurile bazate pe GPU ori aplicațiile ce folosesc accelerarea grafică rulează fără sacadări sau întreruperi de orice fel. GeekBench AI a adus 1034 de puncte la Single Precision Score, 1019 la Half Precision Score și 1778 la Quantized Score, detaliu care sugerează o capacitate foarte bună de rulare a aplicațiilor cu componente de inteligență artificială, recunoaștere vocală, procesare de imagini sau alte sarcini ce implică rețele neurale.

În 3DMark, tableta a atins 1200 de puncte în Wild Life Extreme, 4388 în Wild Life și 2333 în Sling Shot Extreme. Impresionant este faptul că, în cadrul testelor de stres, care rulează aceleași suite timp de 20 de minute, nu s-a simțit o încălzire semnificativă. Mai mult, stabilitatea scorurilor a fost de 99,8%, un indicator rar de constanță la dispozitivele mobile. Această fiabilitate ridicată se datorează, în parte, inovațiilor din arhitectura internă a tabletei. Integrarea sistemului 2-in-1 Speaker Antenna Cavity și a modului de răcire bazat pe un Custom Ultra-light Stainless Steel VC îi oferă un transfer termic eficient.

Pe partea de stocare și productivitate, testele PCMark confirmă și ele că HUAWEI MatePad 12 X este mai mult decât pregătită să înlocuiască un laptop, mai ales pentru sarcinile de birou. În Storage 2.0, s-au înregistrat 54.879 de puncte, iar în Work 3.0 un total de 12.226 de puncte. Rezultatele defalcate pe fiecare test evidențiază: Web Browsing – 10.109, Video Editing – 5.949, Writing – 15.004, Photo Editing – 33.373 și Data Manipulation – 9.069. Aceste valori sunt indicatori buni pentru un flux de lucru fluid și pentru manevrarea simultană a mai multor aplicații fără întârzieri perceptibile.

Marea surpriză a venit la testul de baterie din PCMark, unde HUAWEI MatePad 12 X a înregistrat 16 ore și 5 minute de autonomie, cu luminozitatea ecranului setată la 50%. Este o reușită semnificativă, fiind posibilă datorită bateriei de 10.100 mAh și arhitecturii interne optimizate. În condiții normale, poți lucra o zi întreagă sau poți parcurge un lung zbor intercontinental, făcând notițe, vizionând seriale și accesând e-mailurile de la birou, fără să cauți priza. Când totuși ai nevoie să reîncarci, încărcătorul rapid oficial la 66W, în mod Turbo, poate duce nivelul bateriei de la 0 la 100% în jur de 85 de minute, un parametru deloc de neglijat pentru cei care nu au mereu timp de pauze lungi.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – Experiența de gaming și multi-tasking

Odată confirmate cifrele de performanță, am vrut să văd cum se comportă tableta în scenarii reale de joc. Am ales Call of Duty, deoarece e un titlu la care mulți utilizatori țin la fluiditate, detalii grafice ridicate și timpi de răspuns foarte buni. Setările grafice au fost duse la maximum după ce am descărcat texturile HD, iar rezultatul a fost o experiență perfectă, la fel de plăcută ca pe un telefon flagship sau chiar un laptop de gamă medie. Nu am întâmpinat nici blocaje, nici scăderi bruște de framerate, iar încălzirea tabletei a fost neglijabilă spre inexistentă.

Cum tableta se vrea un centru de divertisment, sistemul audio a primit și el o atenție specială. Există nu mai puțin de 6 difuzoare, un ansamblu de tip high-low frequency division, ce ajută la o separare clară între sunetele înalte și joase. HUAWEI SOUND, un algoritm avansat cu componente de AI, adaptează redarea în funcție de conținut. Într-o discuție video, se asigură că vocile sunt puse în prim-plan, iar la redarea muzicii, intensitatea basului și separarea instrumentelor devin mai pregnante. Când se ridică volumul, nu apar distorsiuni deranjante, ceea ce contează enorm dacă urmărești un documentar sau un film într-o cameră de dimensiuni medii.

Pe lângă partea de difuzoare, inovația arhitecturală 2-in-1 Speaker Antenna Cavity a permis lărgirea antenei pentru o recepție Wi-Fi mai bună. De aceea, stabilitatea semnalului rămâne bună chiar și în medii cu multi-dispozitive conectate. Dacă lucrezi de acasă și ai mai multe gadgeturi online, tableta reușește să mențină fluxuri de date, streaming video și conferințe video fără întreruperi.

La partea de multi-tasking, HUAWEI MatePad 12 X oferă funcții precum Multi-Window, care permite rularea a două sau mai multe aplicații una lângă alta, și un mod de note avansat, astfel încât să împarți ecranul între un fișier PDF și HUAWEI Notes. În aceste condiții, poți lua notițe „pe loc” în timp ce citești, fără să fie nevoie să schimbi ferestrele. Integrarea cu HUAWEI M-Pencil (3rd generation) face foarte ușoară crearea unor schițe, a unor adnotări pe documente sau chiar a unor diagrame pentru muncă de birou. Pen-ul recunoaște peste 10.000 de niveluri de presiune și vine cu latență foarte redusă grație protocoalelor NearLink. Practic, fiecare variație de putere în apăsare se vede imediat pe ecran, iar combinația dintre ecranul mat și vârful fin al stylus-ului oferă o senzație autentică, aproape ca pe hârtie.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – Crearea de conținut cu HUAWEI Notes și GoPaint

Tableta este promovată și pentru creatorii de conținut, iar două aplicații se evidențiază: HUAWEI Notes și GoPaint. Cea dintâi include un instrumentar complex de notare și organizare, cu funcții de tip multi-note (poți deschide simultan mai multe documente), dar și șabloane predefinite pentru diverse scenarii (afaceri, cursuri, planuri zilnice). Foarte utilă e funcția Note Replay, care sincronizează înregistrarea audio cu notițele scrise de mână, astfel încât, atunci când revii la o anume parte a textului, se redă și fragmentul sonor corespunzător. În felul acesta, nu pierzi detalii esențiale dintr-o ședință sau un curs universitar.

GoPaint, pe de altă parte, te ajută să creezi ilustrații și să editezi imagini. Engine-ul FangTian Painting 2.0 pe care se bazează asigură o reacție promptă la fiecare mișcare a stylus-ului. Sunt incluse mai multe tipuri de pensule, efecte de tuș, modele de acuarelă, iar fundalurile pot fi alese astfel încât să reproducă texturi realiste (hârtie aspră, pânză, cerneală). Poți lucra pe rezoluții de până la 8K, cu un număr mare de straturi. În testele efectuate, nu au apărut blocaje sau încetiniri, chiar și când am deschis numeroase layere în același timp.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – Calitatea foto-video peste medie

Deși nu cred că tabletele ar trebui să fie prima alegere pentru fotografie de calitate, HUAWEI MatePad 12 X demonstrează că segmentul de captură nu a fost ignorat. Are două camere pe spate, una principală de 13 megapixeli (f/1.8), care poate oferi un nivel înalt de detaliu și culori redate cu acuratețe, și una ultrawide de 8 megapixeli (f/2.4) cu un unghi de vizualizare de 112°. În modul ultrawide, pot apărea mici variații de focus spre marginile cadrului, dar în centru imaginea rămâne fidelă și clară, iar aberațiile cromatice sunt neglijabile. În modul 1X, cadrele beneficiază de un echilibru coloristic bine reglat, chiar și în lumină mai slabă. Zoom-ul optic nu există, ci se bazează pe crop digital, însă rezultatele pot fi mai mult decât decente, mai ales în condiții de iluminare naturală.

Camera frontală este de 8 megapixeli (f/2.2), aflată într-o poziție optimă pentru videoconferințe, având și un câmp vizual suficient de larg pentru a nu fi nevoie să te îndepărtezi prea mult de tabletă. În plus, modul FollowCam, specific ecosistemului HUAWEI, păstrează subiectul în cadru prin mici ajustări de cadru, funcție utilă dacă te miști prin fața ecranului în timpul unui apel.

În general, pozele făcute cu MatePad 12 X pot fi bune pentru social media, colaje, scanare de documente sau notițe dintr-o prezentare. Este clar că accentul e pus pe productivitate, însă e bine că există un modul foto-video care să facă față cu brio în situații ocazionale de captură.

REVIEW HUAWEI MatePad 12 X – concluzii și recomandări

HUAWEI MatePad 12 X este o tabletă care se ridică la nivelul așteptărilor actuale în materie de productivitate, divertisment și design modern. Construirea unui dispozitiv subțire și ușor, cu un ecran mat anti-reflexie, cu o putere de procesare ridicată și cu o autonomie de peste 16 ore, nu este o misiune simplă. Din fericire, HUAWEI a reușit să îmbine toate aceste elemente într-un mod armonios.

Punctele forte țin de PaperMatte Display, care transformă activitățile de citit, scris și desenat într-o experiență similară hârtiei. Pentru cei care au nevoie de productivitate, prezența funcțiilor Multi-Window, HUAWEI Notes și un stylus de ultimă generație aduc un plus clar. Integrarea cu softuri de manifestare a creativității precum GoPaint și faptul că tableta suportă rezoluții înalte fără a pierde fluiditatea sunt alte avantaje pentru creatorii de conținut sau pasionații de artă digitală. Pe segmentul divertisment, se remarcă cele 6 difuzoare, capacitatea de redare a materialelor HDR și rezistența la încălzire chiar și în titlurile 3D de ultimă generație.

Dacă există și puncte mai puțin entuziasmante, ar fi faptul că rămâne încă un spațiu de perfecționare la modulul foto, mai ales în condiții cu lumină mixtă. Cu toate acestea, pentru uz ocazional, camerele integrate sunt peste media tabletelor din aceeași gamă și pot fi folositoare atât pentru poze, cât și pentru apeluri video.

Per total, HUAWEI MatePad 12 X devine o opțiune foarte bună atât pentru studenți, freelanceri, creatori digitali, cât și pentru cei care doresc un dispozitiv robust de birou, perfect pentru ședințe, semnare de documente și consum multimedia. Rata mare de refresh, stabilitatea termică, durata extinsă de viață a bateriei și designul de top te asigură că acest gadget rămâne în topul preferințelor pentru cei ce doresc calitate premium și versatilitate într-un singur dispozitiv. La final, oricine își dorește un salt de la vechea tabletă va găsi aici un upgrade notabil, iar cei care caută prima lor experiență pe un ecran PaperMatte vor descoperi un partener de încredere pentru orice proiect creativ sau de business.

Tableta HUAWEI MatePad 12 X este disponibilă la vânzare pe HUAWEI Store la prețul de 2.699 lei și vine la pachet cu tastatura magnetică și un cablu tip C. Campania „Descopera sezonul tabletelor” de pe HUAWEI Store, până pe 12 martie, aduce și un M-Pencil cadou tabletei. In plus, pentru doar 49 lei, se poate adăuga adaptorul HUAWEI Supercharge de 66W, iar pentru 99 lei, un al doilea M-Pencil.