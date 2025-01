REVIEW Huawei FreeBuds Pro 4 – căștile deștepte complet wireless capabile să-ți zdruncine universul audio

Huawei și-a propus să redefinească piața căștilor true wireless cu modelul FreeBuds Pro 4, iar rezultatul este un gadget premium, cu o calitate audio greu de comparat. Dacă ți-ai dorit vreodată să te bucuri de același nivel de rafinament sonor pe care îl poți avea cu niște căști over-ear de calitate, dar la dimensiuni reduse și într-un format in-ear, acest model te va impresiona. Construite cu atenție la detalii și dotate cu tehnologii de anulare a zgomotului de fond de ultimă generație, FreeBuds Pro 4 reușesc să transforme chiar și o simplă călătorie cu metroul într-o experiență muzicală intensă.

Cel mai entuziasmant lucru este că am reușit să le folosesc fără nicio problemă atât pe un iPhone 15 Pro Max, cât și pe un MacBook Pro. Tranziția între telefoane, tablete și laptopuri se face lin, iar sunetul își păstrează aceeași claritate, grație Bluetooth-ului dual-device care îți permite să menții conexiunea la două dispozitive în același timp. Nu mai trebuie să închizi podcastul de pe laptop atunci când telefonul te anunță că primești un apel important – căștile își gestionează singure fluxurile audio.

REVIEW Huawei FreeBuds Pro 4 – Construcția premium și detaliile de design

Încă de la prima vedere, FreeBuds Pro 4 se prezintă într-o carcasă rotunjită, ușor de ținut în buzunar și plăcută la atingere. Aspectul premium se observă atât în finisaje, cât și în faptul că ai la dispoziție nuanțe elegante precum Black, White sau Green. Carcasa cântărește aproximativ 47 de grame, iar fiecare cască sub 6 grame – detalii care arată că Huawei a pus accent pe confort și portabilitate. În plus, robustețea construcției, rezistența la praf și apă (certificarea IP54 pentru căști) îți permit să le porți fără grijă și în medii mai dificile, cum ar fi o sesiune de antrenament intens la sală.

Un alt element care iese în evidență este sistemul Dual Driver – un driver dinamic de 11 mm, plus o diafragmă planară pentru frecvențele înalte. Această combinație tehnică e optimizată pentru a reda o plajă sonoră extinsă, de la 14 Hz la 48 kHz, astfel încât simți atât basul profund, cât și cele mai fine detalii la frecvențe înalte. Când adaugi în ecuație și pernițele din memory foam, alături de cele din silicon, ai practic un pachet flexibil care își face treaba excelent dacă îți dorești un plus de izolare sau dacă urmărești doar confortul în urechi. Găsești până la 7 seturi de capete, inclusiv cel deja montat din fabrică, astfel încât nu există nicio scuză să nu descoperi potrivirea perfectă pentru anatomia ta.

În plus, Huawei a optat pentru un sistem avansat de control prin atingere și apăsare, ca să poți ajusta rapid volumul, să pui pe pauză melodia sau să respingi un apel fără să scoți telefonul din buzunar. Prin aceste gesturi simple – tap-uri, slide-uri sau apăsări prelungite – totul devine foarte intuitiv și prietenos, mai ales când ești în mișcare.

REVIEW Huawei FreeBuds Pro 4 – Aplicația HUAWEI AI Life și experiența audio

Secretul pentru a profita cu adevărat de potențialul tehnic al FreeBuds Pro 4 stă în aplicația HUAWEI AI Life. Deși nu este obligatorie, îți recomand să o instalezi pentru că, de acolo, poți rula testul de potrivire a adaptoarelor, poți verifica firmware-ul căștilor și poți activa modurile speciale de optimizare a sunetului. Aplicația oferă o secțiune dedicată egalizatorului (EQ) și setărilor de sunet (Classical, Balanced, Default Sound Mode), toate gândite să îmbunătățească semnificativ calitatea audio în funcție de gusturile tale și de tipul de muzică pe care o asculți.

Mai mult, modul ”Intelligent Dynamic ANC” se poate regla în timp real în funcție de mediul înconjurător, astfel încât căștile să elimine exact atâta zgomot cât e nevoie. Este important de reținut că ANC te ajută și în timpul apelurilor telefonice, atât pe tine, cât și pe interlocutorul tău. Ca referință, căștile anulează zgomotul ambiental de până la 100 dB și elimină interferența provocată de rafalele de vânt cu o viteză de până la 10 metri pe secundă. Dacă vrei să fii conștient de ce se întâmplă în jur, ai Transparency Mode, perfect când cineva îți vorbește și tu preferi să nu dai jos căștile. Într-un tren zgomotos, la metrou sau chiar într-o cafenea aglomerată, poți să te bucuri de un sunet clar, fără bruiaje, iar dacă dai volumul peste 60-70%, ai mari șanse să te rupi de lumea din jur.

Autonomia este un alt plus esențial. În condițiile în care dezactivezi sistemul de anulare a zgomotului, poți atinge până la 33 de ore de ascultare cu ajutorul carcasei de încărcare (și până la 6-7 ore doar dintr-o singură încărcare a căștilor). Chiar și cu ANC pornit, vei rămâne plăcut surprins că nu trebuie să te grăbești să le pui la încărcat. Mai mult, carcasa acceptă încărcare wireless, o caracteristică foarte practică pentru cei care au deja un ecosistem de încărcare simplificat.

REVIEW Huawei FreeBuds Pro 4 – Cum te poți bucura de bas, spațialitate și claritate vocală

Pentru a-i testa frecvențele joase, am ascultat câteva piese care pun accent pe bas. ”Dirty” de la Tony Dark Eyes sau ”De Dor și de Bucurie” de la Subcarpați au un puls sonor care chiar te zdruncină – o performanță rar întâlnită la niște căști in-ear, mai ales la volum mare, fără distorsiuni supărătoare. Totodată, la piesa ”Blah Blah Blah” de la Armin Van Buuren, în loc să simți doar vibrațiile clasice de EDM, observi un strat suplimentar de detalii electronice ce dau profunzime muzicii.

Spațialitatea aproape nenaturală am descoperit-o ascultând ”Balada Conducătorului” de la Taraf de Haidouks sau ”Back to Black” de la The Coltrane Quartet feat. Dinah York. Instrumentele și vocile par dispuse în așa fel încât să ai impresia că asculți live, în sală, cu scena chiar în fața ochilor. Mai mult, ”Rapsodia No.1 în La Major”, interpretată de Orchestra Simfonică Muntenia sub bagheta lui Daniel Jinga, ridică ștacheta și mai sus – nu doar că nu se suprapun instrumentele, dar poți să identifici chiar și timbrul distinct al fiecărui violonist, clăpar sau percuționist.

Emoția pură am resimțit-o la piesele ”Someone Like You” de la Adele, ”Chandelier” în interpretarea Kinei Grannis și ”Dorul (Chanson d’Haydée)” din noul film ”Contele de Monte Cristo”. Observi imediat micile inflexiuni vocale sau respirațiile artistului, aspecte pe care un set obișnuit de căști nu le poate reda la același nivel de claritate.

REVIEW Huawei FreeBuds Pro 4 – Concluzie

În final, Huawei FreeBuds Pro 4 îmbină un design premium cu funcții avansate, reușind să ofere un pachet all-in-one pentru cei care nu vor să facă niciun compromis între estetică, fiabilitate și performanță audio de top. Partea de construcție, cu finisaj de calitate și dopuri interschimbabile (silicon și memory foam), îți dă o flexibilitate excelentă în a-ți personaliza experiența. Prin aplicația Huawei AI Life, poți ajusta sunetul și modul de anulare a zgomotului după bunul plac și, mai important, poți avea o imagine clară a stării de încărcare și a firmware-ului căștilor.

Testate pe iPhone 15 Pro Max și MacBook Pro, FreeBuds Pro 4 au demonstrat că depășesc bariera unui singur ecosistem și funcționează impecabil chiar și în ”teritorii” care nu sunt neapărat Huawei. Se aud excelent, basul poate fi aspru și profund, iar vocile rămân curate și luminoase. În concluzie, dacă te întrebi dacă merită investiția, răspunsul e unul singur: da, pentru că sunt, fără îndoială, unele dintre cele mai bune căști in-ear complet wireless pe care le poți avea în 2024.

Ca o notă de subsol foarte importantă, în perioada 28 ianuarie – 17 februarie, te bucuri de discount seminificativ la noile HUAWEI FreeBuds Pro 4. Acestea beneficiază un cupon de reducere de 150 de lei, aplicabil direct pe pagina de produs, cu ajutorul căruia le poți cumpăra cu 849 de lei în loc de 999 de lei. În plus, te bucuri de puncte HUAWEI dublate la achiziție și 12 luni de asigurare HUAWEI Loss Care Support. Opțional, dacă faci această investiție într-o experiență audio superlativă, pentru doar 49 de lei, primești și un HUAWEI Band 9.