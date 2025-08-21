Horia Constantinescu, mesaj pentru fosta sa soție, în ziua în care ar fi împlinit 14 ani de căsnicie

Ultima ora
Șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Horia Constantinescu, a publicat un mesaj emoționant dedicat fostei sale soții, chiar în ziua în care ar fi aniversat 14 ani de căsnicie. Postarea a atras atenția prin tonul cald și prin lecția de maturitate transmisă, în care a subliniat importanța de a păstra echilibrul în familie pentru binele copilului.

Ce mesaj i-a transmis Horia Constantinescu fostei sale soții

Horia Constantinescu a împărtășit pe Facebook o amintire personală, remarcând că data de 20 august ar fi marcat 14 ani de la căsătoria cu mama fiului său. În postarea sa, acesta a vorbit despre experiențele trăite în copilărie și despre lecțiile învățate din relația părinților săi.

”Astăzi s-ar fi împlinit 14 ani de când m-am căsătorit cu mama fiului meu.

În copilărie am trăit trista experiență a unei relații toxice dintre mama și tatăl meu, care au divorțat. Atunci am înțeles, în toată ființa mea, că doi părinți se pot despărți, dar copiii nu trebuie niciodată să simtă că între ei a început un război pe care doar ei îl decontează.

De aceea, astăzi îi urez și mamei fiului meu mulți ani în frumoasa relație de prietenie pe care am reușit să o construim. Dacă vă uitați în fotografie, între mine și ea se află cel mai prețios dar al vieții noastre, pe care avem obligația să îl protejăm indiferent de orice: fiul nostru.

Chiar dacă astăzi nu ne mai leagă formalitățile de acum 14 ani, ne păstrăm statutul de părinți până ce moartea ne va despărți.
Radovan are astăzi doar 12 ani, dar pentru el vom rămâne mereu împreună acolo unde contează cu adevărat.

#mamafiuluimeu #prietenie #4ever”, a scris Constantinescu.

Horia Constantinescu, mesaj pentru fosta sa sotie, in ziua in care ar fi implinit 14 ani de casnicie 1

Horia Constantinescu, fosta sotie si fiul lor. Sursa foto: Facebook

Lecția unui părinte pentru copilul său

Prin acest mesaj, Horia Constantinescu a transmis o lecție despre responsabilitate, echilibru și puterea de a menține o relație sănătoasă chiar și după separare.

El a subliniat că relația dintre părinți nu ar trebui să devină un câmp de luptă în care copilul să sufere consecințele. Declarația sa a fost primită cu aprecieri de către internauți, care au remarcat maturitatea și empatia exprimată în cuvintele sale.

Cazul Constantinescu – Piedone, în atenția instanței

Mesajul personal vine într-un context profesional tensionat. La scurt timp după ce ANPC a dispus mutarea sa temporară la conducerea CJPC Ialomiţa, Horia Constantinescu a obținut în instanță suspendarea ordinului semnat de Cristian Popescu Piedone.

”Admite cererea de suspendare formulată de reclamantul Constantinescu Horia-Miron în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Dispune suspendarea executării actului administrativ constând în Ordinul nr. 538/25.06.2025 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, până la pronunţarea hotărârii asupra fondului cauzei”, au decis judecătorii Tribunalului Constanţa.

Decizia nu este definitivă, însă pentru moment Constantinescu rămâne la conducerea CJPC Constanţa. Într-o declarație recentă, acesta a transmis: ”Nu mă voi opri. Iar cei care cred că tăcerea mea poate fi cumpărată sau impusă nu mă cunosc”.

Astfel, viața personală și cea profesională a lui Horia Constantinescu se intersectează într-un mod care subliniază atât lupta pentru dreptate, cât și dorința de a rămâne un tată devotat.

