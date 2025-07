Cristian Popescu Piedone, declarații după ce a fost audiat de procurorii DNA: „Acest caz este o iluzie”

Marți dimineață, Direcția Națională Anticorupție a descins în mai multe locații din București, Ilfov, Prahova și Constanța, într-un dosar ce vizează fapte de corupție. Printre cei vizați se află și Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la domiciliul căruia au avut loc percheziții. El a fost ridicat cu mandat dintr-un complex rezidențial din Mamaia Nord și dus mai întâi acasă, apoi la sediul DNA pentru audieri.

Ancheta DNA îl vizează pe șeful ANPC pentru presupusa divulgare de informații confidențiale către un operator economic înaintea unui control.

Surse judiciare citate de G4Media, TVR Info și Digi 24 indică faptul că este vorba despre Hotelul Internațional din Sinaia, deținut de Dan Radu Rușanu, fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară.

Potrivit acelorași surse, Piedone ar fi informat conducerea hotelului despre controlul iminent, sfătuindu-i ce trebuie să facă pentru a nu avea probleme și, ulterior, l-ar fi lăudat public pentru standardele ridicate.

Procurorii au efectuat percheziții la reședința lui Piedone din Bragadiru, la sediul ANPC, dar și la hotelul din Sinaia. De asemenea, au ridicat documente din complexul DeSilva din Mamaia Nord, unde șeful ANPC era cazat în timp ce coordona activitatea Comandamentului Litoral 2025.

În fața locuinței din Bragadiru, înainte de a pleca spre audieri, Piedone a făcut declarații tranșante, negând orice acuzație:

”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru.

Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți.”