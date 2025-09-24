Horațiu Potra, reținut în Dubai. Era dat în urmărire internațională

Liderul grupării de mercenari, Horațiu Potra, a fost reținut miercuri în Dubai, potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN. Potra este trimis în judecată împreună cu Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat.

Horațiu Potra a fost reținut

Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend, la solicitarea autorităților române. Există o cooperare strânsă între instituțiile din România și cele din Emiratele Arabe Unite pe mai multe paliere.

În prezent, România poartă negocieri cu autoritățile din Emirate pentru ca Potra să fie extrădat în țară, potrivit Antena 3 CNN.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat recent că există „mai multe indicii” privind locul în care s-ar afla mercenarul Horațiu Potra, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, în dosarul în care este judecat alături de Călin Georgescu. Totuși, autoritățile române nu dețin, în acest moment, informații despre o „locație exactă” a acestuia.

Marinescu a precizat, de asemenea, că nu dispune personal de informațiile prezentate de procurorul general Alex Florența, potrivit cărora Potra ar intenționa să solicite azil politic în Rusia.

„Eu nu am asemenea informaţii. Ministerul Justiţiei realizează activitate de cooperare judiciară internaţională în momentul în care este sesizat de către cei care îl depistează într-o anumită jurisdicţie pentru a face demersurile necesare. Cu siguranţă organele de urmărire penală, Parchetul, au acces la un alt tip de informaţii relevante. Aşa cum s-a menţionat, s-a lucrat în investigaţia penală şi cu structurile de informaţii”, a afirmat Marinescu.

Întrebat dacă la acel moment statul român ştie unde se află Horaţiu Potra, ministrul Justiţiei a răspuns că statul român „acţionează instituţional pe mai multe componente”, iar componenta poliţenească „trebuie să ofere informaţiile relevante”, pentru ca apoi „componenta de cooperare să acţioneze”.

„Eu vă asigur că se fac demersuri în permanenţă”, a spus Marinescu.

Despre posibilitatea ca mercenarul Horaţiu Potra să se mai afle încă în Dubai, Marinescu spunea atunci că au fost „mai multe indicii”, dar că, în momentul de faţă autorităţile române „nu au informaţii” despre locul unde s-ar afla acesta.