Honda 0 Alpha și Super-ONE, noile modele electrice prezentate la Tokyo care rup gura târgului

Honda accelerează tranziția spre electromobilitate, prezentând două noi modele electrice la Japan Mobility Show 2025: Honda 0 α (Alpha) și Super-ONE.

Constructorul japonez, al treilea ca mărime din țară, a folosit evenimentul pentru a demonstra progresele sale în dezvoltarea vehiculelor cu emisii zero, într-o perioadă în care mulți rivali își temperează planurile electrice.

Modelul Honda 0 α devine al treilea membru al gamei „0 Series”, familia de automobile 100% electrice a companiei.

Cu un design aerodinamic definit de principiul „Thin, Light and Wise”, Alpha adoptă un parbriz foarte înclinat, o linie a acoperișului fluidă și o lunetă inversată.

Farurile LED pixelate și stopurile continue oferă un aspect modern, inspirat de conceptul SUV 0. În ciuda statutului său de prototip, Alpha va intra în producție anul viitor pentru piața japoneză, scrie Autoblog.

Super-ONE: minicar sportiv cu mod Boost

Alături de Alpha, Honda a dezvăluit Super-ONE, un vehicul electric de dimensiuni reduse care pune accentul pe plăcerea condusului.

Designerii au urmărit să creeze un „hot hatch” electric, la fel de distractiv ca un model pe benzină. Super-ONE oferă un mod Boost pentru accelerație instantanee și schimbări de treaptă simulate, oferind o experiență de condus dinamică.

Deși ambele modele sunt destinate în primul rând pieței japoneze, reprezentanții Honda au precizat că variante adaptate ar putea ajunge ulterior și pe alte piețe.

În prezent, compania are doar câteva modele electrice disponibile, iar în SUA oferă două vehicule dezvoltate în parteneriat cu General Motors. Producția modelului Acura ZDX a fost între timp oprită din cauza vânzărilor slabe.

Noua strategie electrică Honda

Prin lansarea noilor modele, Honda marchează începutul unei faze ambițioase de extindere a gamei sale de vehicule electrice.

Seria „0” urmează să fie introdusă oficial în 2026, iar Alpha va juca un rol central în această strategie. Spre deosebire de proiectele anterioare, noile vehicule sunt dezvoltate integral în Japonia și se bazează pe platforme dedicate pentru propulsie electrică.

Super-ONE, cu dimensiunile sale compacte, va fi promovat drept un model urban accesibil, în timp ce Alpha va reprezenta opțiunea mai rafinată și orientată spre confort.

Prin aceste lansări, Honda dorește să demonstreze că designul japonez, tehnologia avansată și spiritul sportiv pot coexista într-o eră electrică definită de eficiență și inovație.