Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 12:42
de Iulia Kelt

Honda 0 Alpha și Super-ONE, noile modele electrice prezentate la Tokyo care rup gura târgului

AUTO
Honda 0 Alpha și Super-ONE, noile modele electrice prezentate la Tokyo care rup gura târgului
Lansare Honda 0 α și Super-ONE / Foto: Honda

Honda accelerează tranziția spre electromobilitate, prezentând două noi modele electrice la Japan Mobility Show 2025: Honda 0 α (Alpha) și Super-ONE.

Constructorul japonez, al treilea ca mărime din țară, a folosit evenimentul pentru a demonstra progresele sale în dezvoltarea vehiculelor cu emisii zero, într-o perioadă în care mulți rivali își temperează planurile electrice.

Modelul Honda 0 α devine al treilea membru al gamei „0 Series”, familia de automobile 100% electrice a companiei.

Vezi și:
Honda suferă pierderi masive. Gigantul auto japonez, pus în postura de a-și regândi strategia pentru mașinile electrice

Cu un design aerodinamic definit de principiul „Thin, Light and Wise”, Alpha adoptă un parbriz foarte înclinat, o linie a acoperișului fluidă și o lunetă inversată.

Farurile LED pixelate și stopurile continue oferă un aspect modern, inspirat de conceptul SUV 0. În ciuda statutului său de prototip, Alpha va intra în producție anul viitor pentru piața japoneză, scrie Autoblog.

masini noi honda

Lansare Honda 0 Alpha și Super-ONE

Super-ONE: minicar sportiv cu mod Boost

Alături de Alpha, Honda a dezvăluit Super-ONE, un vehicul electric de dimensiuni reduse care pune accentul pe plăcerea condusului.

Designerii au urmărit să creeze un „hot hatch” electric, la fel de distractiv ca un model pe benzină. Super-ONE oferă un mod Boost pentru accelerație instantanee și schimbări de treaptă simulate, oferind o experiență de condus dinamică.

Deși ambele modele sunt destinate în primul rând pieței japoneze, reprezentanții Honda au precizat că variante adaptate ar putea ajunge ulterior și pe alte piețe.

În prezent, compania are doar câteva modele electrice disponibile, iar în SUA oferă două vehicule dezvoltate în parteneriat cu General Motors. Producția modelului Acura ZDX a fost între timp oprită din cauza vânzărilor slabe.

masini noi honda

Lansare Honda 0 Alpha și Super-ONE

Noua strategie electrică Honda

Prin lansarea noilor modele, Honda marchează începutul unei faze ambițioase de extindere a gamei sale de vehicule electrice.

Seria „0” urmează să fie introdusă oficial în 2026, iar Alpha va juca un rol central în această strategie. Spre deosebire de proiectele anterioare, noile vehicule sunt dezvoltate integral în Japonia și se bazează pe platforme dedicate pentru propulsie electrică.

Super-ONE, cu dimensiunile sale compacte, va fi promovat drept un model urban accesibil, în timp ce Alpha va reprezenta opțiunea mai rafinată și orientată spre confort.

Prin aceste lansări, Honda dorește să demonstreze că designul japonez, tehnologia avansată și spiritul sportiv pot coexista într-o eră electrică definită de eficiență și inovație.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
„Collective”, filmul-document despre tragedia care a schimbat România, disponibil pe HBO Max: zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv
„Collective”, filmul-document despre tragedia care a schimbat România, disponibil pe HBO Max: zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv
La 10 ani de la tragedia Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine pe scenă cu „The Memento Project” – un omagiu emoționant pentru victimele care au schimbat România
La 10 ani de la tragedia Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine pe scenă cu „The Memento Project” – un omagiu emoționant pentru victimele care au schimbat România
Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova. Reacția Distrigaz UPDATE
Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova. Reacția Distrigaz UPDATE
Nissan Elgrand revine cu un design spectaculos şi tehnologie e-POWER hibridă. Ce știm despre noua mașină a gigantului
Nissan Elgrand revine cu un design spectaculos şi tehnologie e-POWER hibridă. Ce știm despre noua mașină a gigantului
Dilly Chilly, pe numele ei real Alexandra Popescu, ne-a vorbit despre cele mai importante momente din viața ei. Concurenta din show-ul PRO TV „Trădătorii” a născut la spitalul Armonia, unde o pacientă și-a pierdut viața recent. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Dilly Chilly, pe numele ei real Alexandra Popescu, ne-a vorbit despre cele mai importante momente din viața ei. Concurenta din show-ul PRO TV „Trădătorii” a născut la spitalul Armonia, unde o pacientă și-a pierdut viața recent. EXCLUSIV
Dacia Duster și Bigster Hybrid G-150 4×4 primesc noua cutie Magna DW23: transmisie cu 4 trepte reale și 2 virtuale
Dacia Duster și Bigster Hybrid G-150 4×4 primesc noua cutie Magna DW23: transmisie cu 4 trepte reale și 2 virtuale
Ce acte trebuie pentru partajul casei și cum se stabilește cota fiecărui soț
Ce acte trebuie pentru partajul casei și cum se stabilește cota fiecărui soț
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Playtech Știri
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...