Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 10:41
de Iulia Kelt

Honda suferă pierderi masive. Gigantul auto japonez, pus în postura de a-și regândi strategia pentru mașinile electrice
Honda, pe minus / Foto: ZAS Group

Gigantul auto japonez Honda trece printr-o perioadă dificilă, înregistrând o pierdere semnificativă în primul trimestru fiscal al anului 2025-2026.

Confruntată cu costuri mari în domeniul mașinilor electrice și cu impactul tarifelor impuse de SUA, compania își revizuiește planurile privind dezvoltarea și lansarea noilor modele electrificate, scrie Autoblog.

Pierderi de peste 1,6 miliarde de dolari și o schimbare de direcție pentru Honda

Între aprilie și iunie 2025, Honda a raportat o pierdere operațională de aproximativ 244,1 miliarde yeni (echivalentul a 1,69 miliarde dolari), în scădere drastică față de aceeași perioadă a anului anterior, când profitul a fost de 484,7 miliarde yeni (circa 3,35 miliarde dolari).

Cea mai mare parte a pierderilor provine dintr-o depreciere unică de 113,4 miliarde yeni (aproximativ 780 milioane dolari) legată de activitățile din domeniul EV.

Într-o conferință de presă desfășurată pe 6 august la Tokyo, oficialii Honda au recunoscut că au făcut greșeli în abordarea segmentului electric și că, în contextul actual, nu privesc cu entuziasm viitorul mașinilor electrice.

Totodată, au semnalat intenția de a încetini investițiile în acest domeniu, inclusiv în proiectul unei uzine EV în Canada, deși lansarea liniei „0 Series” în SUA este încă planificată pentru anul 2026.

Vânzări susținute de reduceri mari și dificultăți pe piața din China

Deși modelele Honda Prologue și Acura ZDX, dezvoltate pe platforma GM Ultium, au reușit să atragă clienți în SUA, succesul acestora s-a bazat pe stimulente financiare consistente.

Potrivit datelor publicate de Automotive News, Honda a cheltuit în medie peste 12.000 dolari pentru fiecare Prologue vândut și aproape 21.000 dolari pentru fiecare ZDX în perioada aprilie-iunie.

De altfel, cheltuielile au fost necesare pentru a compensa pierderea subvenției federale americane pentru mașinile electrice, care nu mai este disponibilă pentru modelele companiei.

În paralel, tentativa Honda de a pătrunde pe piața extrem de competitivă a mașinilor electrice din China s-a lovit de obstacole serioase.

Modelele dezvoltate local sunt considerate prea scumpe comparativ cu ofertele producătorilor autohtoni chinezi, iar lipsa unor funcții tehnologice moderne, cum ar fi sistemele de conectivitate inteligente, i-a făcut pe consumatori să opteze pentru alternative mai accesibile.

„Rezultatele din China sunt sub așteptări”, a recunoscut unul dintre executivii Honda. „Costurile mari și concurența acerbă ne-au afectat semnificativ poziția pe piață.”

Tarifele americane adâncesc pierderile

Pe lângă dificultățile cu mașinile electrice, tarifele impuse de SUA au avut un impact negativ major asupra profitabilității companiei.

Honda a pierdut 124,6 miliarde yeni (aproximativ 861,6 milioane dolari) în ultimul trimestru doar din cauza acestor tarife. Chiar dacă un acord anterior cu administrația Trump a reușit să limiteze daunele, pierderile rămân semnificative.

În contextul actual, Honda se confruntă cu o dublă provocare: să devină competitivă în sectorul EV fără a continua să piardă bani și să navigheze într-un mediu comercial global instabil, dominat de tarife și protecționism economic.

