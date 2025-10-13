Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump, aşteptat în Israel pentru a marca acordul istoric

Situația din Orientul Mijlociu intră într-o nouă etapă după ce Hamas a predat Crucii Roșii Internaționale primii șapte ostatici israelieni, conform unui anunț oficial al autorităților israeliene. Potrivit presei locale, printre persoanele eliberate se află Matan Angrest, Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dallal.

Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici

Operațiunea de transfer a avut loc sub strictă supraveghere, însă gruparea Hamas a împiedicat filmarea momentului, invocând motive de securitate. În paralel, un alt convoi al Crucii Roșii se îndreaptă spre o nouă locație din Fâșia Gaza, unde urmează să fie eliberat un al doilea grup de ostatici israelieni.

CICR a anunţat că a lansat o ”operaţiune în mai multe faze” în vederea eliberării ostaticilor.

”Crucea Roşie se află în drum către un punct de întâlnirre, în nordul Fâşiei Gaza, unde mai mulţi ostatici îi vor fi predaţi”, a anunţat anterior, într-un scurt comunicat armata israeliană.

Armata israeliană a anunţat că este ”pregătită să preia şi alţi ostatici care urmează să fie predaţi Crucii Roşii ulterior”.

Această acțiune face parte din acordul de armistițiu semnat recent între Israel și Hamas, care prevede returnarea celor 48 de ostatici rămași și încetarea completă a conflictului. Momentul este considerat unul istoric, marcând sfârșitul unei perioade de tensiuni și violențe prelungite în regiune.

Trump urmează să aterizeze la Tel Aviv

Pe plaja din Tel Aviv, un mesaj uriaș de mulțumire pentru președintele american Donald Trump a fost realizat din nisip, vizibil de la mare altitudine. În imaginile difuzate de Canalul 12, apare cuvântul „Mulțumesc”, alături de silueta lui Trump și simbolurile steagului israelian, precum și cuvântul „acasă”, scris în engleză și ebraică. Mesajul este plasat exact pe traiectoria avioanelor care survolează plaja înainte de aterizarea pe aeroportul Ben Gurion, astfel încât președintele american îl va putea vedea din Air Force One.

Donald Trump urmează să aterizeze luni dimineață la Tel Aviv, pentru a participa la o ceremonie dedicată acordului de pace și eliberării ostaticilor. După sosire, el va ține un discurs la Knesset, parlamentul israelian, la Ierusalim.

În semn de recunoștință, președintele israelian Isaac Herzog a anunțat intenția de a-i acorda lui Trump cea mai înaltă distincție civilă a Israelului – Medalia Președintelui Israelian.

„Datorită eforturilor sale neobosite, președintele Trump nu numai că a contribuit la repatrierea celor dragi, dar a pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu, bazată pe securitate, cooperare și speranța unui viitor pașnic”, a declarat Herzog într-un comunicat oficial.

Medalia va fi înmânată oficial în următoarele luni, într-o ceremonie specială. Distincția este rezervată personalităților care au contribuit semnificativ la consolidarea statului Israel — o onoare primită anterior și de Barack Obama, în 2013.