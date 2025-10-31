Halloween: Originea, semnificația și legendele sărbătorii de 31 octombrie

În fiecare an, pe 31 octombrie, străzile se umplu de costume înfricoșătoare, dovleci sculptați și copii care colindă din ușă în ușă cerând dulciuri. Halloween a devenit o sărbătoare globală, asociată distracției și misterului, însă puțini cunosc adevărata sa origine și semnificație. De la vechile tradiții celtice până la transformarea într-un fenomen comercial modern, povestea Halloween-ului este fascinantă și plină de simboluri.

Originea sărbătorii Halloween

Halloween își are rădăcinile în festivalul celtic Samhain (pronunțat „sau-in”), sărbătorit de celți în urmă cu peste 2.000 de ani în Irlanda, Scoția și părți din Franța. Acest festival marca sfârșitul verii și începutul iernii, o perioadă asociată cu întunericul și moartea. Celții credeau că, în noaptea de 31 octombrie, granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor se subțiază, iar sufletele morților pot reveni pe pământ.

Pentru a se proteja de spiritele rele, oamenii aprindeau focuri mari și purtau măști pentru a le speria. Această tradiție s-a păstrat de-a lungul secolelor, transformându-se în obiceiul modern al costumării.

Odată cu creștinarea Europei, Biserica a încercat să înlocuiască festivalul păgân cu o sărbătoare religioasă: Ziua Tuturor Sfinților (All Hallows’ Day), celebrată pe 1 noiembrie. Noaptea de dinainte a devenit „All Hallows’ Eve”, care în timp s-a transformat în „Halloween”.

Semnificația modernă a Halloween-ului

Astăzi, Halloween-ul este o combinație între tradiție, divertisment și cultură populară. Deși și-a pierdut din conotațiile religioase sau spirituale, esența sa rămâne aceea a confruntării simbolice cu frica, moartea și necunoscutul.

În Statele Unite, sărbătoarea a fost popularizată în secolul al XIX-lea de imigranții irlandezi și scoțieni, care au adus obiceiul cu ei. Acolo, Halloween-ul a devenit o parte importantă a culturii, cu parade, petreceri tematice și costume elaborate.

Dovleacul sculptat, cunoscut sub numele de „Jack-o’-lantern”, este simbolul central al sărbătorii. Tradiția provine dintr-o legendă irlandeză despre un bărbat pe nume Jack, care a păcălit diavolul și a fost condamnat să rătăcească pe pământ cu un felinar făcut dintr-o napi sculptată. Odată ajunsă în America, tradiția s-a adaptat, iar napul a fost înlocuit cu dovleacul, mult mai ușor de sculptat.

Tradiții și obiceiuri specifice Halloween-ului

Cea mai cunoscută tradiție este „trick-or-treat”, când copiii colindă vecinii în căutare de dulciuri. Expresia „trick or treat” se traduce prin „fă o farsă sau dă-ne o dulceață”, o adaptare modernă a vechilor obiceiuri medievale de cerșit pentru sufletele celor morți.

Decorarea caselor cu dovleci, schelete și păianjeni este o altă tradiție populară, menită să creeze atmosfera specifică acestei nopți. În unele regiuni, oamenii aprind lumânări pentru a ghida sufletele pierdute, în timp ce alții organizează petreceri tematice, concursuri de costume și maratoane de filme de groază.

În România, Halloween a fost adoptat relativ recent, în special în mediul urban. Deși nu face parte din tradițiile locale, tot mai mulți tineri îl sărbătoresc prin petreceri, decoruri tematice și costume inspirate din filmele horror.

Legendele care dau fiori: de la Jack până la fantomele de Halloween

Legenda lui Jack-o’-lantern nu este singura care înconjoară Halloween-ul. În folclorul celtic, se spunea că spiritele care se întorc în noaptea de Samhain pot aduce noroc sau ghinion, în funcție de cum sunt întâmpinate.

O altă poveste spune că în această noapte vrăjitoarele se adună pentru a-și intensifica puterile, iar animalele, în special pisicile negre, devin protectori sau mesageri ai lumii de dincolo. De aceea, simbolurile precum liliecii, bufnițele sau craniile au rămas parte din iconografia sărbătorii.

În cultura populară modernă, Halloween a inspirat numeroase filme, seriale și cărți de groază, de la clasicele „Halloween” (1978) și „Hocus Pocus”, până la producții contemporane ca „The Nightmare Before Christmas” sau „Wednesday”.

Halloween, între misticism și distracție

Deși unii privesc Halloween-ul ca o sărbătoare pur comercială, pentru alții el rămâne un prilej de a celebra creativitatea, tradițiile vechi și curajul de a înfrunta temerile. Fie că este vorba despre o seară de filme horror, o petrecere costumata sau o simplă plimbare printre dovleci luminați, Halloween continuă să fascineze oameni din întreaga lume.

În 2025, Halloween-ul își păstrează farmecul și importanța culturală, fiind o punte între trecutul mistic și prezentul modern. O sărbătoare care, dincolo de frisoanele provocate, aduce oameni împreună și amintește că uneori e bine să râzi în fața fricii.