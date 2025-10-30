Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend

Cetatea medievală se transformă într-un tărâm al legendelor și al magiei, la prima ediție a festivalului „Halloween în Cetate”, spectacol unic de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri istorice din Europa. Accesul este liber | 31 octombrie – 2 noiembrie 2025

Cetatea medievală a Sighișoarei se pregătește să devină, timp de trei zile, centrul magiei și al misterului. Prima ediție a Festivalului „Halloween în Cetate” transformă, între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, unul dintre cele mai frumoase orașe din lume într-un tărâm al legendelor, luminilor și personajelor fantastice.

Organizat de Asociația Antreprenorilor Locali din Sighișoara, cu sprijinul Primăriei municipiului, festivalul aduce pentru prima dată în cetate proiecții video-mapping unice pe clădirile istorice, parade de personaje fantastice, spectacole de magie și acrobație, dar și o zonă dedicată copiilor, cu activități gratuite și interactive.

Un weekend plin de culoare, muzică și magie

Străzile înguste ale cetății vor fi scăldate în lumini, umbre și proiecții vizuale spectaculoase. Fațadele clădirilor istorice vor prinde viață prin jocuri de lumini și imagini inspirate din legendele Transilvaniei.

Atmosfera va fi animată de parade tematice, momente artistice, acrobați, magicieni și animații stradale, transformând Sighișoara.

Pentru cei mici, organizatorii au pregătit „Kids Land” – o zonă dedicată copiilor, cu ateliere creative, tobogane gonflabile, trasee cu obstacole și spectacole tematice, toate cu intrare gratuită.

Povești, legende și tururi ghidate gratuite

Vizitatorii vor putea descoperi comorile ascunse ale cetății în tururi ghidate gratuite, ce includ repere precum Turnul cu Ceas, Casa Vlad Dracul și Scara Acoperită.

Ghizii locali vor spune povești despre cavaleri, alchimiști și spirite medievale, aducând la viață legendele Sighișoarei.

Concerte și Balul Vampirilor

Seara, distracția continuă pe scena principală din cetate:

Vineri și sâmbătă: concerte și dans cu White Mahala și Cooperativa 9

Duminică: Direcția 5 închide festivalul cu un concert special sub cerul plin de lumini

Cei care vor o experiență mai intensă sunt invitați la Balul Vampirilor, organizat la clubul Vintage, unde DJ-i și petreceri tematice vor ține spiritul Halloweenului treaz până în zori.

„Ne-am dorit să oferim un spectacol care să transforme fiecare colț al cetății într-o poveste vie – și suntem convinși că vizitatorii vor pleca de aici cu amintiri care vor dăinui. Acest festival nu este doar despre Halloween, ci despre spiritul Sighișoarei. Este felul nostru de a celebra tradiția, oamenii locului și frumusețea acestei cetăți. Halloween în Cetate aduce împreună localnici și turiști, artă și istorie, într-un eveniment care ne reamintește cât de vie și fascinantă este moștenirea Transilvaniei.” , a declarat Dmitrii Todiriță, președintele Asociației Antreprenorilor Locali din Sighișoara.

Intrare liberă pentru toți

Toate activitățile – de la concerte și spectacole la tururi ghidate și zona pentru copii – sunt cu acces liber. Așadar, fie că veniți pentru muzică, pentru povești, pentru luminile care dansează pe zidurile medievale sau pentru atmosfera de basm a orașului lui Vlad Țepeș, Sighișoara vă așteaptă la un weekend de neuitat în inima Transilvaniei.

Perioada: 31 octombrie – 2 noiembrie 2025

Locația: Cetatea Sighișoarei

Acces: Gratuit pentru toate activitățile