Guvernul lui Bolojan trimite ANAF-ul peste firmele mari care „care trag de timp cu plata taxelor”. „Am cerut ANAF să demareze controale de integritate”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trage un semnal de alarmă: marile companii care amână plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări fără intenția reală de a achita datoriile vor fi luate în vizor. Oficialul a anunțat demararea unor controale de integritate de către ANAF, pentru a identifica și opri practicile abuzive care afectează bugetul statului.

Ținta: companiile cu datorii uriașe și eșalonări repetate

Nazare a explicat că, în economia românească, există firme mari care, de ani de zile, folosesc mecanisme precum restructurări, înlesniri la plată, suspendări și contestări în instanță, doar pentru a evita plata taxelor. În unele cazuri, aceste companii au intrat în concordat preventiv, blocând astfel orice încercare a ANAF de a le executa silit.

„Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiuni economice semnificative, asupra cărora persistă situații de tergiversare a plății obligațiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi”, a precizat ministrul

Caz emblematic: un producător de țigări cu datorii de peste 600 de milioane de lei

Un exemplu prezentat de Nazare vizează un producător local de țigări care are obligații fiscale uriașe, de peste 600 de milioane de lei, din care mai mult de 300 de milioane provin din neplata accizelor, dobânzilor și penalităților.

Această companie a beneficiat, de-a lungul timpului, de multiple decizii de eșalonare și restructurare a datoriilor, în condiții „cel puțin discutabile”. În plus, a obținut amânări și suspendări prin hotărâri judecătorești, ceea ce ridică întrebări despre posibila protecție la nivel înalt de care ar fi beneficiat.

„Echitate în colectare și toleranță zero la abuzuri”

Potrivit lui Nazare, eșalonarea plăților trebuie să rămână un sprijin pentru contribuabilii de bună credință, nu un pretext pentru a evita plata.

„Obligația de a-ți achita datoriile fiscale trebuie să fie aceeași pentru toate categoriile de contribuabili, fie că vorbim de marile companii, jucătorii medii sau IMM-uri”, a subliniat oficialul.

Noua direcție de integritate a ANAF va avea un rol central în perioada următoare: identificarea, expunerea și stoparea abuzurilor care subminează echitatea fiscală.