Gupa I de muncă. Lista completă a beneficiilor oferite de stat

În România, sistemul de pensii a suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, însă o parte dintre drepturile celor care au lucrat în condiții dificile continuă să fie recunoscute și astăzi. Deși termenul de „grupă de muncă” nu mai este folosit în legislația actuală, principiul compensării pentru activitatea desfășurată în condiții grele, vătămătoare sau periculoase rămâne în vigoare. Astfel, cei care au făcut parte din grupa I de muncă se bucură de avantaje semnificative la pensionare, în semn de recunoaștere pentru efortul depus de-a lungul anilor.

Ce reprezenta grupa I de muncă și cine era inclus în această categorie

În perioada comunistă, locurile de muncă erau împărțite în trei grupe, stabilite în funcție de gradul de dificultate și periculozitate al activităților desfășurate. Grupa I includea meserii cu condiții „foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase”, potrivit Legii nr. 27 din 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară.

În această categorie erau cuprinși, printre alții, minerii și lucrătorii din subteran, cei care construiau tunele și galerii, personalul implicat în manipularea explozibililor, dar și angajații care lucrau în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare. Tot aici se aflau muncitorii din cocserie, siderurgie, furnale și turnătorii, scafandrii sau personalul de pe platformele de foraj marin. De asemenea, erau incluși cei care lucrau cu substanțe toxice, precum mercurul sau azbestul, ori cei implicați în fabricarea munițiilor.

Prin aceste clasificări, statul recunoștea efortul fizic și riscurile de sănătate asumate de aceste categorii profesionale, acordându-le beneficii suplimentare la pensionare.

Cum se calcula reducerea vârstei de pensionare

Unul dintre principalele avantaje pentru cei din grupa I de muncă era posibilitatea de a ieși la pensie mai devreme. Pentru fiecare an efectiv lucrat în astfel de condiții, angajații primeau un spor de vechime de 6 luni.

Astfel, potrivit reglementărilor anterioare, un salariat care a acumulat 10 ani în grupa I beneficia de o reducere de 5 ani la vârsta standard de pensionare. Pentru un stagiu complet de 20 de ani în grupa I, reducerea ajungea la 10 ani.

În prezent, deși sistemul grupelor de muncă nu mai este în vigoare, Legea nr. 360 din 2023 continuă să recunoască aceste perioade, oferind compensații similare. Astfel, pentru fiecare an lucrat în condiții speciale se acordă o perioadă suplimentară de 6 luni la stagiul de cotizare, iar pentru condiții deosebite se adaugă 4 luni.

Cum sunt recunoscute astăzi grupele de muncă

Chiar dacă sistemul vechi a fost eliminat oficial la 1 aprilie 2001, noua lege a pensiilor recunoaște vechimea realizată în grupele I și a II-a, atâta timp cât stagiul complet de cotizare este îndeplinit — 35 de ani pentru bărbați și 33 de ani și o lună pentru femei (vârstă aflată în proces de egalizare).

Reducerile acordate variază în funcție de anii lucrați:

pentru 1 an în grupa I, reducerea este de 6 luni;

pentru 2 ani, de 1 an;

pentru 5 ani, reducerea este de 2 ani și 6 luni;

iar pentru 10 ani, de 5 ani.

Beneficiile cresc proporțional, ajungând până la o reducere de 10 ani pentru 20 de ani de muncă în condiții speciale.

Puncte suplimentare pentru pensia celor din grupa I

Pe lângă reducerea vârstei de pensionare, persoanele care au lucrat în grupa I primesc și puncte suplimentare la calculul pensiei. Conform legislației actuale, pentru fiecare lună în care angajatul a desfășurat activități în astfel de condiții, se adaugă 0,50 puncte.

Acest sistem asigură o pensie mai mare, proporțional cu riscul și efortul depus, recunoscând astfel contribuția acestor persoane la dezvoltarea economică a țării, în perioade în care condițiile de muncă erau adesea extreme.

Deși denumirile și formulele s-au schimbat de-a lungul timpului, principiul de bază a rămas același: cei care au lucrat în condiții dificile merită o compensație la momentul pensionării. Statul a introdus mecanisme moderne de calcul, dar continuă să valorifice anii petrecuți în medii periculoase sau solicitante.