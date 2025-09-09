Gunoiul unora, comoara altora: pe litoralul din România, oamenii care fac „afacere” din PET-ul de 50 de bani. „Ar putea să mai mărească prețul”

De dimineață până seara, plajele de pe litoralul românesc nu sunt doar locuri pentru bronz și băi de mare, ci și teren de muncă pentru zeci de oameni care strâng ambalaje de plastic. Pentru mulți turiști, prezența lor a devenit un peisaj obișnuit al verii: oameni cu saci sau pungi mari, care scotocesc nisipul în căutare de PET-uri, fiecare valorând 50 de bani la centrele de reciclare.

Ceea ce pentru unii e gunoi, pentru alții s-a transformat într-o sursă de venit cinstită și într-o formă indirectă de curățare a plajelor. Într-un sezon, un astfel de „culegător” poate ajunge să strângă sute sau chiar mii de ambalaje, menținând zonele de nisip mai curate decât în anii trecuți.

Muncă de zi cu zi pe plajele românești

Oamenii care se ocupă cu această activitate au un ritual simplu: vin de mai multe ori pe zi, cu saci sau pungi mari, pe care îi umplu cu sticle de plastic lăsate de turiști, potrivit unui reportaj Digi24. În medie, reușesc să adune suficient pentru a obține între 50 și 100 de lei pe zi, în funcție de noroc și de numărul vizitatorilor din zonă.

„Am două pungi mari, apoi le golesc, le scutur, sticlele le spăl de nisip. Depinde, strâng cam două pungi pe zi”, spune un bărbat care face asta la Mamaia. Pentru el și alții ca el, nu e doar o sursă de bani, ci și o activitate zilnică, desfășurată la vedere, fără să deranjeze pe nimeni.

Cum privesc turiștii și activiștii fenomenul

Reacțiile turiștilor sunt, surprinzător, mai degrabă pozitive. Mulți consideră că prezența acestor oameni are un efect benefic: plajele arată mai curate, iar mediul înconjurător are de câștigat. „Dacă vin ca voluntari să curețe plaja, e fenomenal. Noi, ca nație, nu suntem foarte educați în sensul ăsta. Foarte bine, e o muncă cinstită!”, spune un turist.

Nici activiștii de mediu nu privesc cu ochi răi fenomenul. Dimpotrivă, aceștia recunosc că nisipul de anul acesta e mai curat decât în alți ani și consideră că sistemul ar trebui extins și la alte tipuri de deșeuri. „Este un demers bun care menține activă o parte a populației și ajută natura”, spune Cosmin Bârzan, unul dintre activiștii implicați.

Un sistem care ar putea fi îmbunătățit

Mulți dintre turiști cred că prețul actual, de 50 de bani pe PET, ar putea fi prea mic pentru a stimula o colectare masivă. „Ar putea să mai mărească prețul PET-ului. Cred că ar fi o colectare mult mai bună”, spune un alt vizitator. Într-adevăr, dacă valoarea ar fi mai mare, e posibil ca fenomenul să ia amploare și mai mult, crescând atât numărul celor care colectează, cât și gradul de curățenie al plajelor.

Deocamdată însă, „afacerea” cu PET-uri rămâne o soluție simplă: pentru unii, câțiva lei pe zi; pentru alții, un litoral mai curat. Iar imaginea oamenilor care strâng sticle din nisip a devenit, în felul ei, parte din peisajul verii românești.