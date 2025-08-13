Greșelile pe care mulți stăpâni le fac vara și care pot fi fatale pentru căței. Cum îți protejezi animalul de companie pe caniculă. Medic veterinar: „Simptomele sunt clare”. EXCLUSIV

Calfa Miruna Andreea, medic veterinar, oferă sfaturi esențiale pentru stăpânii care vor să aibă grijă de câini vara, când activități obișnuite, precum plimbatul, pot deveni periculoase pentru sănătatea micuților prieteni blănoși.

Cum să avem grijă de câini vara. Sfaturile unui medic veterinar

Canicula nu este greu de suportat doar pentru noi, oamenii, ci și pentru micii noștri prieteni blănoși. Deși și pisicile pot avea de suferit, câinii vara sunt cei mai expuși, fiind scoși la plimbare chiar și în mijlocul zilei. Mai mult, ne însoțesc adesea la cumpărături, iar cum puține magazine le permit accesul, mulți ajung să fie lăsați în mașină.

Chiar dacă par activități obișnuite, în această perioadă trebuie să fim atenți la fiecare pas al lor. Calfa Miruna Andreea, medic veterinar, a explicat care sunt cele mai frecvente probleme care apar și cum le putem evita.

„Plimbatul pe timpul perioadei foarte calde a cățeilor. Asfaltul se încinge foarte tare și se pot cauza unele arsuri pe lăbuțe. Animalele care sunt lăsate în miezul zilei în mașini, fără geamul un pic crăpat sau cu aerul condiționat, pot să dezvolte probleme cerebrale și chiar muri. În principiu, cam astea sunt. Faptul că nu beau suficientă apă, că li se evaporă apa și proprietarii nu își dau seama”, a explicat medicul veterinar.

Sfaturi pentru plimbări sigure

Pentru a-ți proteja cățelul de supraîncălzire, este important să-ți adaptezi programul de plimbare în funcție de temperatură. În plus, verifică asfaltul înainte ca animalul de companie să pășească pe el, ca să eviți arsurile lăbuțelor.

„În principiu, plimbatul, în special al cățeilor, ori foarte dimineața, înainte de ora 10, sau dacă chiar necesită plimbat între orele 12-15, să verifice proprietarii dacă asfaltul este potrivit pentru ei. Adică să atingă ușor cimentul, să vadă: dacă pe ei îi frige, înseamnă că și pe animale le va durea. Sau, dacă chiar nu se poate, plimbatul prin iarbă sau pe la umbră și să verifice dacă au apă. Eventual, mai există și unele dispozitive care dozează apa în timp ce se plimbă animalul. Să nu-și lase animalele în mașină sau să le lase cu geamul un pic crăpat și cu apă”, a menționat specialista.

Soluții la îndemână în cazul în care câinele tău nu bea suficientă apă

Nu există o hrană special creată pentru câini vara, însă dacă observi că animăluțul tău nu bea suficientă apă, îl poți ajuta să se hidrateze cu hrană umedă, în special cea cu un conținut mai mare de lichid.

De altfel, pe piață există diverse dispozitive la care unii stăpâni apelează deja, menite să-i răcorească și să-i facă mai confortabili în zilele toride.

„În cazul în care animalul nu-și ia un aport suficient de apă, am recomanda și hrană umedă sau mai sunt acele pliculețe cu apă Hydra Care și le recomandăm și pe acelea dacă animalul refuză să bea apă. Dar, în principiu, e o hrană specială pentru așa ceva, nu. Există niște creme pentru lăbuțe, pentru hidratare, suplimente doar dacă starea lor de sănătate s-a depreciat deja. Există unii proprietari, din ce am văzut, care sunt la curent cu tehnologiile noi, care pun băscuțe pe căpuțul animalelor sau mai există o hăinuță pe care o îmbibă cu apă mai rece. Animalul nu simte că este rece neapărat pentru că are blana, adică nu o simte ca un șoc termic, doar se simte răcorit”, a spus Calfa Miruna Andreea.

Câini vara: când știi că trebuie să mergi la veterinar

Primele semne ale insolației, o afecțiune frecventă vara la câini, sunt destul de clare. Cățelul devine „apatic, respiră greu, refuză apă, nu mai răspunde la comenzi, eventual poate să cadă, să pedaleze, să aibă niște crize”. Atunci când simptomele se agravează, consultarea unui medic veterinar devine urgentă.

„Când starea lui s-a depreciat, adică nu mai răspunde, nu mai e prezent. A leșinat, se vede — adică simptomele sunt clare, de obicei. Nu mai răspunde la comenzi, nu mai e prezent”, a subliniat medicul.

Îngrijirea blăniței pe perioada verii

O dilemă frecventă pentru stăpâni este legată de îngrijirea blăniței cățeilor. În timp ce unii preferă să-i tundă, mai ales vara, există recomandări care arată că acest obicei poate fi dăunător dacă nu este făcut corect. Calfa Andreea Miruna a dezvăluit cum să procedezi pentru a evita deteriorarea blăniței și a păstra confortul animalului.