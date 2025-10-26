Greșeala periculoasă pe care a făcut-o turistul canadian atacat de urs. Bărbatul are răni grave la cap

Un incident grav a avut loc sâmbătă dimineață, 25 octombrie, în apropierea stațiunii Poiana Brașov. Un turist canadian, aflat singur în drumeție pe un traseu interzis, a fost atacat de un urs în zona Peștera Laptelui. Deși a scăpat cu viață, bărbatul a suferit răni serioase la cap și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au intervenit chirurgical pentru a-i salva viața.

Cum s-a produs atacul

Potrivit autorităților locale, atacul s-a petrecut în jurul orei 5 dimineața, când turistul canadian a pornit singur pe munte, traversând zona Tâmpa și continuând prin Valea cu Apă spre Postăvarul. Incidentul a avut loc în apropiere de Peștera Laptelui, o zonă aflată în plin habitat al urșilor.

”Sâmbătă dimineață un cetățean canadian a fost atacat de urs. În habitatul natural al ursului și când încă era întuneric. Omul a plecat SINGUR, la ora 5 dimineața, a urcat Tâmpa și a continuat prin Valea cu apă către Postăvarul. Întâlnirea cu ursul s-a produs undeva în apropiere de Peștera de Lapte. După atacul soldat cu răni grave, mai ales în zona capului, omul a reușit să ajungă la Izvorul de la Cariera de Piatră unde a fost văzut de cineva care venise să ia apă și a fost dus de urgență la Poliția Poiana Brașov, apoi la Spitalul Județean”, a transmis viceprimarul municipiului Brașov, Dan Ghiță, citat de mytex.ro.

Ce spun medicii despre starea victimei

Bărbatul a fost internat în stare gravă și operat în cursul serii de sâmbătă. Echipa de chirurgie plastică, împreună cu medicii ATI, a efectuat o intervenție complexă pentru tratarea rănilor provocate de animal.

”Bărbatul a fost operat de echipa de gardă din specialitatea chirurgie plastică, după o pregătire preoperatorie riguroasă realizată de colegii din ATI. În paralel, a fost inițiată o complexă terapie antibiotică și antirabică”, notează Antena 3.

Ce greșeală a făcut turistul

Autoritățile locale atrag atenția că zona unde s-a produs atacul era închisă circulației, fiind marcată cu bandă galbenă de avertizare. Cu toate acestea, mai mulți turiști continuă să ignore semnele de interdicție.

”Oamenii nu respectă regulile simple iar pe urs nu-l putem educa. Deși am închis traseul respectiv, vizibil, cu bandă galbenă de atenționare, oamenilor nu le pasă. Unii erau singuri și tot nu le pasă. Se știa de atac, dar era cumva o chestiune banală”, a precizat Dan Ghiță.

De ce sunt atât de periculoase întâlnirile cu urșii

Specialiștii în faună avertizează că urșii din zona Brașovului au devenit tot mai obișnuiți cu prezența oamenilor, ceea ce le poate modifica comportamentul. Întâlnirile pot deveni imprevizibile, mai ales în zori sau seara, când animalele sunt active.