Greșeala pentru care românii sunt amendați pe loc în Bulgaria. Legea e diferită, iar mulți nu știu

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în Grecia sau Turcia, traversând Bulgaria cu mașina. Ce nu știe însă multă lume este că regulile privind achiziția vinietei în această țară sunt diferite față de cele din România. O simplă neatenție sau amânare de câteva minute poate atrage amenzi pe loc, fără niciun avertisment.

Spre deosebire de România, unde ai timp până la ora 23:59 să cumperi rovinieta după ce ai intrat pe drumurile naționale sau autostrăzi, în Bulgaria sistemul este mai strict.

Vigneta trebuie achiziționată înainte de a trece prin prima cameră de supraveghere de pe traseul tău. Iar camerele sunt amplasate uneori la doar câteva sute de metri după punctul de frontieră.

Această diferență de reglementare nu este cunoscută de toți turiștii, iar neatenția poate fi scump plătită. Un român a relatat pe un grup de Facebook experiența sa neplăcută, în care o întârziere de doar 7 minute l-a costat o amendă de 35 de euro. Iată postarea integrală:

”Salut!

Vreau să îi atenţionez pe cei care traversează Bulgaria (şi nu ştiu deja) că vigneta de BG trebuie achiziţionată ÎNAINTE să treceţi prin PRIMA cameră de supraveghere din drumul vostru. Legea nu este ca în România unde ai timp să cumperi ROvigneta pâna la ora 23:59 a zilei în care ai trecut prin camera de supraveghere.

Am fost în Turcia cu maşina acum o lună şi am păţit să mă oprească la filtru în Bulgaria şi să iau amendă 35 euro pentru că, în Ianuarie, am fost la Balcik şi vigneta cumpărată on-line s-a activat la 7 minute DUPĂ ce am trecut prin camera de după vama dinspre Vama Veche (~ 500 m de punctul vamal).

Filtrul mă aştepta (pentru că m-au scos din coloană) şi am întrebat poliţistul cum de m-a văzut. Mi-a spus că am fost reperat când am intrat în Bulgaria (spre Turcia), dar am tranzitat noaptea şi nu aveau filtre pe drumul meu, iar când m-am întors (ziua) sistemul lor m-a reperat iar şi a „anunţat” primul echipaj cu filtru din drumul meu.

Pare film de comedie, dar şi eu până nu am văzut poza HD cu mine la volan, maşina şi ziua/ora din Ianuarie, am crezut că e manevră… mi-au arătat inclusiv ora la care am trecut prin cameră şi ora la care s-a activat vigneta (de aici ştiu de cele 7 minute), iar amenda se plăteşte NUMAI CU CARD DE DEBIT (nu de credit, nu cu cash).

LE (că văd că intenţia mea bună s-a dus de râpă): evident că puteam lua vignetă cu mult înainte, dar plecarea spre Balcik a fost hotărâtă pe loc, după Revelionul petrecut la Constanţa. Când am vrut să plecam acasă am decis pe loc să mergem şi până la Balcik considerând că luam vigneta de după vamă… doar că acolo erau circa 20 persoane la rând aşa că am luat online.

Problema a fost că s-a activat cam la 10 minute după ce am cumparat-o (nu mă întrebaţi de ce, poliţistul a spus că ar fi vorba de semnalul la telefon…), adică la vreo 7 minute după ce am trecut prin prima cameră. Pe de altă partea, pentru România, e lege din 2024 referitor la plata până la ora 23:59.

Totuşi, nu înţeleg de ce nu citeşti informaţia şi dacă te interesează să o foloseşti, iar dacă nu să treci mai departe, dar să te opreşti să arunci cu 💩 într-un om care a vrut doar să facă un bine şi dacă eu am fost prost, să nu mai fie şi alţii… mă rog. 🙄

Drumuri bune!

Vacanţe plăcute!”