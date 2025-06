Greșeala pe care o fac 93% dintre români când se dau cu cremă de protecție solară. Cum se folosește corect, de fapt

Soarele este esențial pentru viață și pentru producerea vitaminei D, însă expunerea neprotejată la razele sale poate aduce efecte negative grave asupra pielii. Deși mulți români folosesc cremă de protecție solară, 93% dintre ei o aplică greșit, reducând eficiența produsului și riscând probleme precum arsuri, îmbătrânire prematură sau chiar cancer de piele. Dermatologii atrag atenția că o aplicare corectă a cremei este vitală pentru protecția reală a pielii.

Alege protecția solară potrivită și aplică corect

Pentru o protecție eficientă, este recomandat să optezi pentru o cremă cu factor de protecție SPF 30 sau mai mare, care oferă spectru larg împotriva razelor UVA și UVB.

”Razele UVA trec prin sticlă. Chiar și când ești la volan sau bei cafeaua lângă fereastră, pielea ta poate fi afectată”, spune Dr. Sam Bunting, specialist dermatolog.

Așadar, crema de protecție solară trebuie folosită zilnic, nu doar în zilele de plajă. Tipul cremei este, de asemenea, important. Cremele chimice absorb razele UV și sunt ușor de purtat, în timp ce cele fizice, care conțin oxid de zinc sau dioxid de titan, reflectă razele și sunt recomandate pentru pielea sensibilă sau după tratamente cosmetice. Dacă ai ten sensibil, optează pentru protecția fizică, blândă și eficientă. Cantitatea de cremă aplicată este un alt punct esențial.

Conform unui studiu publicat de Journal of the American Academy of Dermatology, majoritatea oamenilor folosesc doar 25-50% din cantitatea necesară pentru o protecție optimă. Regula corectă este să aplici aproximativ un sfert de linguriță pe față și gât și cam două linguri pe întreg corpul. Chiar dacă vei arăta puțin lucios la început, pielea ta va fi protejată corespunzător.

Greșeli comune de evitat

Nu te baza pe SPF-ul din machiaj – fondul de ten sau crema BB cu SPF nu oferă protecție reală pentru că nu aplicăm cantitatea necesară. Cel mai bine este să folosești o cremă de protecție solară dedicată, înainte de machiaj.

De asemenea, nu folosi un SPF prea mic: dermatologii recomandă SPF 30 pentru uzul zilnic și SPF 50 dacă petreci mult timp în aer liber. Reaplicarea cremei la fiecare două ore este obligatorie, mai ales dacă transpiri sau intri în apă.

Mituri demontate și concluzii

Este fals să crezi că nu ai nevoie de cremă pe vreme înnorată, deoarece razele UVA sunt prezente tot timpul. De asemenea, protecția nu ține toată ziua după o singură aplicare, iar toate tipurile de piele – inclusiv cele închise la culoare – pot suferi daune solare.

Protecția solară nu este un moft, ci o necesitate. O aplicare corectă și responsabilă previne daunele pe termen lung: riduri, pete și chiar cancer de piele.

Alege un SPF cu spectru larg, aplică cantitatea potrivită, nu te baza pe machiaj, evită SPF-ul scăzut și reaplică crema la fiecare două ore. Astfel, pielea ta va rămâne sănătoasă și frumoasă, chiar și sub soarele puternic.

