Grecii nu îşi mai permit să meargă în vacanţă în ţara lor. Cât au crescut preţurile pentru un sejur de câteva zile

Stațiunile elene au devenit un lux chiar și pentru localnici. Prețurile au crescut alarmant în toate sectoarele turismului, de la cazare și transport până la restaurante și plaje, transformând vacanțele de vară într-un vis aproape imposibil pentru o mare parte din populația Greciei. Mulți greci ajung să-și admire propriile insule doar prin fotografiile altora, pe rețelele sociale.

Pentru tot mai mulți greci, o escapadă de două nopți pe o insulă costă aproape cât un salariu lunar.

”De vineri până duminică, a trebuit să plătim 170 de euro doar pentru dormit. Pentru o masă pe zi, am plătit 90 de euro, comandând doar fructe de mare și salate și fără pește, în timp ce la barul de pe plajă, cele două șezlonguri au costat 50 de euro. Împreună cu benzina și alte câteva alimente necesare, escapada noastră de 2,5 zile ne-a costat aproape 500 de euro.

Costurile sunt amplificate de scumpirea biletelor de feribot, a cazării și a meselor la restaurant. Potrivit Institutului Noului Consumator, prețurile au crescut între 10% și 20% față de vara trecută, în funcție de locație și servicii.

Cea mai mare majorare s-a produs în sectorul de catering și divertisment. În unele stațiuni, o masă medie pentru două persoane poate ajunge la 100 de euro, iar închirierea unui set de șezlonguri și o umbrelă depășește 60 de euro pe zi.

Afacerile din turism motivează aceste scumpiri prin costurile mai mari cu forța de muncă, impozitele și compensarea pierderilor cauzate de vremea nefavorabilă din primăvară.

În aceste condiții, familiile din Grecia caută soluții de compromis. Mulți renunță la ideea de a merge pe insule, preferând destinații accesibile cu mașina, unde își pot aduce mâncare de acasă pentru a reduce cheltuielile.

”Plănuiam să mergem patru zile cu familia pe o insulă din Sporadele de Nord, dar era imposibil să ne permitem costul feribotului… Așa că am mers pe șosea până într-o zonă turistică din Kavala.

Pentru două camere duble am plătit 150 de euro pe noapte și o singură dată am reușit să mergem la o tavernă, unde am plătit 160 de euro”, povestește Irini Kalousi.