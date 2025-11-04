Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 13:35
de Vieriu Ionut

„Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă”. Presa italiană descrie ultimele ore din viața românului care a murit după prăbuşirea Torre dei Conti

Social
Muncitorul român Octav Stroici a murit după prăbușirea Torre dei Conti

În inima Romei, acolo unde istoria se împletește cu prezentul, o zi obișnuită de lucru s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Lucrările de reabilitare ale unui monument medieval s-au încheiat brusc, sub privirile îngrozite ale trecătorilor, când o parte din Torre dei Conti s-a prăbușit peste muncitorii aflați la fața locului. Printre aceștia se afla și un român care, timp de ore întregi, a luptat pentru viața lui, în timp ce echipele de salvare încercau imposibilul.

Speranță și durere în capitala Italiei

Roma a trăit o noapte de coșmar după prăbușirea turnului medieval Torre dei Conti, un simbol al orașului aflat în plin proces de restaurare. Printre dărâmături, viața unui român s-a stins după ore întregi de luptă și speranță. Octav Stroici, muncitor pe șantierul de reabilitare al clădirii, a fost scos de sub ruine după aproape 11 ore, însă organismul său, slăbit de traumă, nu a mai rezistat.

Presa italiană a relatat cu emoție ultimele clipe ale bărbatului, iar comunitatea românească din Italia deplânge pierderea lui. Speranța că va supraviețui s-a stins puțin după miezul nopții, când medicii au confirmat decesul.

Vezi și:
Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea muncitorului român de la Roma. Reacția Ministerului de Externe UPDATE
Cine era muncitorul român care a murit după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti. Bărbatul a comunicat cu salvatorii pe toată durata operațiunii

Salvare contracronometru sub ruinele Torre dei Conti

Totul a început în jurul orei 11:20, când o parte a turnului Torre dei Conti s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reabilitare. Octav Stroici a rămas blocat sub moloz, în timp ce colegii lui au reușit să se salveze. Deși pompierii italieni au intervenit imediat, o nouă prăbușire, la ora 13:00, a îngreunat misiunea de salvare și a pus în pericol întreaga structură.

„L-am atins, apoi a avut loc o nouă prăbușire”, au povestit pompierii citați de La Repubblica.

Cu toate riscurile, salvatorii nu au renunțat. În jurul orei 16:30, au reușit să comunice cu Octav, care striga disperat din întuneric:

„Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă.”

Peste 60 de pompieri au săpat cu mâinile goale și au folosit o pompă specială pentru a ajunge la el. Într-un gest de improvizație, salvatorii au construit un scut de protecție din scânduri și resturi pentru a-l apăra de prăbușirile ulterioare.

Lacrimi și rugăciuni în fața ruinelor

În tot acest timp, soția lui, Mariana, și fiica, Alina, așteptau cu sufletul la gură lângă zona de intervenție. Cu mâinile împreunate, femeia privea în tăcere macaraua pompierilor, rugându-se să-și poată strânge din nou soțul în brațe.

Când, în aplauzele martorilor, Octav a fost scos pe targă, părea că miraculosul s-a produs. A fost transportat de urgență la spital, iar familia credea că lupta lui nu se va opri acolo.

„Va fi o noapte lungă, dar l-am văzut în viață. Tata luptă și va lupta”, spunea Alina printre lacrimi.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, inima bărbatului a cedat în jurul miezului nopții.

Turnul Torre dei Conti, un simbol istoric în restaurare

Construit în 1203 de papa Inocențiu al III-lea pentru familia Conti di Segni, Torre dei Conti este una dintre cele mai impozante construcții medievale din Roma. Ridicat inițial la o înălțime de peste 50 de metri, turnul a fost redus la o treime din dimensiunea sa după cutremurele din secolele XIV și XVII.

În prezent, turnul era reabilitat printr-un proiect finanțat din fonduri PNRR, cu un buget total de aproape 7 milioane de euro. Lucrările vizau consolidarea structurală, restaurarea și modernizarea instalațiilor electrice și sanitare. Prima etapă, evaluată la circa 400.000 de euro, era aproape finalizată.

Octav Stroici lucra pentru compania EdilErica, specializată în lucrări la clădiri istorice, alături de alți muncitori supravegheați de compania Picalarga din Campagnano di Roma. Carabinierii investighează acum dacă normele de siguranță au fost respectate pe șantier.

Mesaje de condoleanțe din partea autorităților

Tragedia de la Roma a provocat un val de reacții emoționale și la București. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Octav Stroici și a lăudat eforturile echipelor italiene de salvare.

„Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Premierul Ilie Bolojan a adăugat:

„Am sperat cu toții, până în ultima clipă, că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbușită ieri la Roma. Echipele de salvare au lucrat în condiții extrem de periculoase, dar pentru el a fost prea târziu. Condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut.”

Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Scurgeri de gaze la un liceu din București. Elevii și profesorii au fost evacuați
Scurgeri de gaze la un liceu din București. Elevii și profesorii au fost evacuați
Ce sunt petele negre care apar mereu pe trotuarele din România? Sigur le-ai observat
Ce sunt petele negre care apar mereu pe trotuarele din România? Sigur le-ai observat
O nouă meserie în România: inginerul de inteligență schimbă regulile în IT
O nouă meserie în România: inginerul de inteligență schimbă regulile în IT
Președintele Nicușor Dan îl primește miercuri pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită oficială în România de la preluarea conducerii Alianţei
Președintele Nicușor Dan îl primește miercuri pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită oficială în România de la preluarea conducerii Alianţei
„Florile de ADN”, noua descoperire care promite tratamente revoluționare pentru cancer și soluții ecologice pentru viitor
„Florile de ADN”, noua descoperire care promite tratamente revoluționare pentru cancer și soluții ecologice pentru viitor
Elon Musk vrea să „blocheze Soarele”: Planul său controversat pentru oprirea încălzirii globale pe care oricum o pune la îndoială
Elon Musk vrea să „blocheze Soarele”: Planul său controversat pentru oprirea încălzirii globale pe care oricum o pune la îndoială
Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: două mașini s-au ciocnit și 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin aflat în remorca unei maşini
Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: două mașini s-au ciocnit și 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin aflat în remorca unei maşini
Digi ar putea fi cumpărată de Telefónica într-o tranzacție de aproape 4 miliarde de euro
Digi ar putea fi cumpărată de Telefónica într-o tranzacție de aproape 4 miliarde de euro
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Playtech Știri
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...