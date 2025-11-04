„Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă”. Presa italiană descrie ultimele ore din viața românului care a murit după prăbuşirea Torre dei Conti

În inima Romei, acolo unde istoria se împletește cu prezentul, o zi obișnuită de lucru s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Lucrările de reabilitare ale unui monument medieval s-au încheiat brusc, sub privirile îngrozite ale trecătorilor, când o parte din Torre dei Conti s-a prăbușit peste muncitorii aflați la fața locului. Printre aceștia se afla și un român care, timp de ore întregi, a luptat pentru viața lui, în timp ce echipele de salvare încercau imposibilul.

Speranță și durere în capitala Italiei

Roma a trăit o noapte de coșmar după prăbușirea turnului medieval Torre dei Conti, un simbol al orașului aflat în plin proces de restaurare. Printre dărâmături, viața unui român s-a stins după ore întregi de luptă și speranță. Octav Stroici, muncitor pe șantierul de reabilitare al clădirii, a fost scos de sub ruine după aproape 11 ore, însă organismul său, slăbit de traumă, nu a mai rezistat.

Presa italiană a relatat cu emoție ultimele clipe ale bărbatului, iar comunitatea românească din Italia deplânge pierderea lui. Speranța că va supraviețui s-a stins puțin după miezul nopții, când medicii au confirmat decesul.

Salvare contracronometru sub ruinele Torre dei Conti

Totul a început în jurul orei 11:20, când o parte a turnului Torre dei Conti s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reabilitare. Octav Stroici a rămas blocat sub moloz, în timp ce colegii lui au reușit să se salveze. Deși pompierii italieni au intervenit imediat, o nouă prăbușire, la ora 13:00, a îngreunat misiunea de salvare și a pus în pericol întreaga structură.

„L-am atins, apoi a avut loc o nouă prăbușire”, au povestit pompierii citați de La Repubblica.

Cu toate riscurile, salvatorii nu au renunțat. În jurul orei 16:30, au reușit să comunice cu Octav, care striga disperat din întuneric:

„Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă.”

Peste 60 de pompieri au săpat cu mâinile goale și au folosit o pompă specială pentru a ajunge la el. Într-un gest de improvizație, salvatorii au construit un scut de protecție din scânduri și resturi pentru a-l apăra de prăbușirile ulterioare.

Lacrimi și rugăciuni în fața ruinelor

În tot acest timp, soția lui, Mariana, și fiica, Alina, așteptau cu sufletul la gură lângă zona de intervenție. Cu mâinile împreunate, femeia privea în tăcere macaraua pompierilor, rugându-se să-și poată strânge din nou soțul în brațe.

Când, în aplauzele martorilor, Octav a fost scos pe targă, părea că miraculosul s-a produs. A fost transportat de urgență la spital, iar familia credea că lupta lui nu se va opri acolo.

„Va fi o noapte lungă, dar l-am văzut în viață. Tata luptă și va lupta”, spunea Alina printre lacrimi.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, inima bărbatului a cedat în jurul miezului nopții.

Turnul Torre dei Conti, un simbol istoric în restaurare

Construit în 1203 de papa Inocențiu al III-lea pentru familia Conti di Segni, Torre dei Conti este una dintre cele mai impozante construcții medievale din Roma. Ridicat inițial la o înălțime de peste 50 de metri, turnul a fost redus la o treime din dimensiunea sa după cutremurele din secolele XIV și XVII.

În prezent, turnul era reabilitat printr-un proiect finanțat din fonduri PNRR, cu un buget total de aproape 7 milioane de euro. Lucrările vizau consolidarea structurală, restaurarea și modernizarea instalațiilor electrice și sanitare. Prima etapă, evaluată la circa 400.000 de euro, era aproape finalizată.

Octav Stroici lucra pentru compania EdilErica, specializată în lucrări la clădiri istorice, alături de alți muncitori supravegheați de compania Picalarga din Campagnano di Roma. Carabinierii investighează acum dacă normele de siguranță au fost respectate pe șantier.

Mesaje de condoleanțe din partea autorităților

Tragedia de la Roma a provocat un val de reacții emoționale și la București. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Octav Stroici și a lăudat eforturile echipelor italiene de salvare.

„Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Premierul Ilie Bolojan a adăugat: