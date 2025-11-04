Mesajul de solidaritate transmis de Giorgia Meloni pentru românul care a murit după ce a fost prins 11 ore sub dărâmăturile unei părţi a turnului Torre dei Conti

Românul care a rămas blocat timp de 11 ore sub dărâmăturile turnului prăbușit din centrul Romei a murit în noaptea de luni spre marți, la spital. Bărbatul a suferit un stop cardiac imediat ce a fost urcat în ambulanță, după o amplă operațiune de salvare la care au participat peste 150 de pompieri. Soția sa a asistat la întreaga intervenție, alături de ambasadoarea României la Roma.

Românul a murit după ce a stat aproape 12 ore sub dărâmături

Alți trei muncitori români au fost scoși de sub dărâmături, însă unul dintre ei se află în stare critică. Tragedia s-a produs în timpul lucrărilor de renovare a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului.

Potrivit presei italiene, muncitorul decedat, Octay Stroici, avea 66 de ani și era originar din Suceava. Locuia de mai mulți ani în Italia împreună cu familia sa și lucra pe șantiere din Roma. Stroici se căsătorise în aprilie 2021 și era cunoscut pentru pasiunea sa pentru mare, despre care posta adesea pe rețelele sociale.

Bărbatul a fost eliberat din dărâmături în jurul orei locale 23:00, după aproape 12 ore de eforturi continue. Deși a fost conștient și a comunicat cu echipele de salvare pe parcursul intervenției, inima lui s-a oprit în ambulanță, iar medicii nu au reușit să-l readucă la viață.

Operațiunea de salvare, descrisă de pompieri drept una „excepțional de dificilă”, a implicat drone și utilaje speciale, din cauza riscului ca turnul fragil să se prăbușească din nou.

Mesajul transmis de Giorgia Meloni

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Îmi exprim profundă tristețe și transmit condoleanțe, în numele meu și al Guvernului, pentru tragica trecere în neființă a lui Octay Stroici, muncitorul care a murit după ce s-a părbușit Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familie și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris.”, a transmis prim-ministrul Giorgia Meloni, într-un mesaj pe X.

Meloni le-a mulțumit „încă o dată salvatorilor și tuturor celor care au lucrat neobosit