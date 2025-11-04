Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 08:23
de Ioana Bucur

Mesajul de solidaritate transmis de Giorgia Meloni pentru românul care a murit după ce a fost prins 11 ore sub dărâmăturile unei părţi a turnului Torre dei Conti

ȘTIRI EXTERNE
Mesajul de solidaritate transmis de Giorgia Meloni pentru românul care a murit după ce a fost prins 11 ore sub dărâmăturile unei părţi a turnului Torre dei Conti
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Profimedia

Românul care a rămas blocat timp de 11 ore sub dărâmăturile turnului prăbușit din centrul Romei a murit în noaptea de luni spre marți, la spital. Bărbatul a suferit un stop cardiac imediat ce a fost urcat în ambulanță, după o amplă operațiune de salvare la care au participat peste 150 de pompieri. Soția sa a asistat la întreaga intervenție, alături de ambasadoarea României la Roma.

Românul a murit după ce a stat aproape 12 ore sub dărâmături

Alți trei muncitori români au fost scoși de sub dărâmături, însă unul dintre ei se află în stare critică. Tragedia s-a produs în timpul lucrărilor de renovare a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului.

Potrivit presei italiene, muncitorul decedat, Octay Stroici, avea 66 de ani și era originar din Suceava. Locuia de mai mulți ani în Italia împreună cu familia sa și lucra pe șantiere din Roma. Stroici se căsătorise în aprilie 2021 și era cunoscut pentru pasiunea sa pentru mare, despre care posta adesea pe rețelele sociale.

Vezi și:
Muncitorul român prins sub dărâmături după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti a murit UPDATE
Ce este DUC-ul, actul fără de care şoferii din Italia nu pot circula. A ajuns să coste 70 de euro

Bărbatul a fost eliberat din dărâmături în jurul orei locale 23:00, după aproape 12 ore de eforturi continue. Deși a fost conștient și a comunicat cu echipele de salvare pe parcursul intervenției, inima lui s-a oprit în ambulanță, iar medicii nu au reușit să-l readucă la viață.

Operațiunea de salvare, descrisă de pompieri drept una „excepțional de dificilă”, a implicat drone și utilaje speciale, din cauza riscului ca turnul fragil să se prăbușească din nou.

Mesajul transmis de Giorgia Meloni

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Îmi exprim profundă tristețe și transmit condoleanțe, în numele meu și al Guvernului, pentru tragica trecere în neființă a lui Octay Stroici, muncitorul care a murit după ce s-a părbușit Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familie și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris.”, a transmis prim-ministrul Giorgia Meloni, într-un mesaj pe X.

Meloni le-a mulțumit „încă o dată salvatorilor și tuturor celor care au lucrat neobosit

„Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe pentru trecerea în neființă a lui Octay Stroici, muncitorul care a fost ucis în tragica prăbușire a clădirii Torre dei Conti. În numele Romei și al meu, îmi exprim gândurile sincere către familia sa, colegii și toți cei apropiați. Aș dori să mulțumesc pompierilor, forțelor de ordine și echipelor de salvare care au intervenit cu mare profesionalism și dăruire într-o situație atât de complexă și dramatică.”, a transmis primarul Romei, Roberto Gualtieri.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Trump a grațiat mai mulți condamnați, iar „întâmplător” printre ei se află și un miliardar al criptomonedelor pe care spune că nu-l cunoaște, deși e legat de afacerile familiei sale
Trump a grațiat mai mulți condamnați, iar „întâmplător” printre ei se află și un miliardar al criptomonedelor pe care spune că nu-l cunoaște, deși e legat de afacerile familiei sale
Trafic blocat pe Aeroportul Cluj. Un avion Ryanair a rămas pe pistă după aterizare – Pilotul, preluat inconștient de echipajele medicale
Trafic blocat pe Aeroportul Cluj. Un avion Ryanair a rămas pe pistă după aterizare – Pilotul, preluat inconștient de echipajele medicale
INTERVIU EXCLUSIV cu Eugen Nuțescu (Oigăn) – „Cred că, artistic vorbind, cel mai mult m-au schimbat lucrurile care nu țin în mod direct de muzică”
EXCLUSIV
INTERVIU EXCLUSIV cu Eugen Nuțescu (Oigăn) – „Cred că, artistic vorbind, cel mai mult m-au schimbat lucrurile care nu țin în mod direct de muzică”
ReturoSGR se extinde în România, mai multe ambalaje pe care primești 50 de bani. Ce mai poți să reciclezi prin sistemul de Garanție – Returnare în curând
ReturoSGR se extinde în România, mai multe ambalaje pe care primești 50 de bani. Ce mai poți să reciclezi prin sistemul de Garanție – Returnare în curând
Care sunt orele de linişte în România, în 2025? Nu contează dacă stai la bloc sau la casă
Care sunt orele de linişte în România, în 2025? Nu contează dacă stai la bloc sau la casă
File de istorie: evenimente mondiale care au marcat ziua de 4 noiembrie
File de istorie: evenimente mondiale care au marcat ziua de 4 noiembrie
Orașele care ar trebui să dispară din România, pur și simplu nu mai respectă legislația legată de populație. Nici cheltuielile nu și le acoperă
Orașele care ar trebui să dispară din România, pur și simplu nu mai respectă legislația legată de populație. Nici cheltuielile nu și le acoperă
Oracle ar concedia sute de angajați în România: restructurare majoră pe fondul tranziției către inteligența artificială
Oracle ar concedia sute de angajați în România: restructurare majoră pe fondul tranziției către inteligența artificială
Revista presei
Adevarul
Cum se apără jandarmul care a dat amenda de la Colectiv: „Domnul Rădună ne-a sfidat / Soția a fost căutată la muncă”
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Playtech Știri
Avocatul Amaliei Bellantoni, dezvăluiri despre scandalul în care a fost implicată vedeta. ”Este al 11-lea proces. Nu există niciun furt”
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marţi, 4 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să evite suprasolicitarea
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...