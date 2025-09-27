GoPro Max2, prima cameră 360° cu „adevărat” 8K disponibilă pe piață

GoPro a lansat noul model Max2, o cameră 360° care promite să schimbe standardele industriei prin captură video la rezoluție reală 8K.

Având un design robust, funcții profesionale și accesorii dedicate, dispozitivul țintește atât utilizatorii pasionați de aventură, cât și creatorii de conținut care au nevoie de imagini de calitate superioară.

Caracteristici tehnice și funcții avansate pentru noua GoPro Max2

Max2 se diferențiază printr-o serie de inovații. Potrivit companiei, este singura cameră de acțiune care oferă filmare „True 8K 360°”, cu o claritate cu până la 21% mai mare decât modelele concurente, precum Insta360 X5 sau DJI Osmo 360. Camera poate înregistra la 8K 30p, dar și în formate alternative, 5.6K la 60p și 4K la 100p, utile pentru redarea încetinirilor de 2x sau 3x.

GoPro a integrat și tehnologia HyperSmooth, recompensată cu premiu Emmy, prezentă în toate modurile de captură. În cazul filmării cu un singur obiectiv, utilizatorii pot alege între 4K la 60p sau 1080p la 60p, cu un câmp vizual de 180°.

De asemenea, sunt disponibile cinci moduri digitale de ajustare a perspectivei, de la HyperView, pentru un câmp de vedere extins, până la Linear, pentru imagini mai naturale.

La nivel foto, Max2 surprinde cadre de 29 de megapixeli, folosind cele două senzori integrați. Camera suportă înregistrare pe 10 biți, iar creatorii pot utiliza profilul GP-Log pentru o plajă dinamică extinsă în procesul de editare. GoPro oferă și un plug-in pentru DaVinci Resolve, gândit să simplifice fluxul de lucru profesionist.

Design rezistent și integrare cu accesorii inteligente

Max2 este construită pentru sporturi extreme și condiții dificile, având un design aerodinamic și o carcasă rezistentă la apă și șocuri.

Este prima cameră 360° cu GPS încorporat și vine cu o baterie Enduro, concepută pentru temperaturi scăzute. Un avantaj practic îl reprezintă lentilele interschimbabile, care se pot înlocui rapid, fără unelte speciale, atunci când sunt zgâriate sau deteriorate.

Pe partea audio, dispozitivul se remarcă prin șase microfoane integrate, cu suport pentru microfoane wireless și chiar pentru AirPods. GoPro promite și o funcție de redare ambisonică, disponibilă după lansare printr-un update software.

Camera include moduri creative precum 360 TimeWarp, Night Mode și Time Lapse, iar prin platforma GoPro Labs utilizatorii pot testa funcții experimentale: bitrate de 300 Mbps, setări de expunere avansate sau moduri de înregistrare suplimentare.

Alături de Max2, compania lansează și Fluid Pro AI, un gimbal inteligent compatibil cu camere GoPro, smartphone-uri și aparate compacte de până la 400 grame. Acesta oferă urmărire AI a subiectului, iluminare integrată și o autonomie de 18 ore.

GoPro Max2 este disponibilă la precomandă la prețul de 499,99 dolari, livrările urmând să înceapă pe 30 septembrie 2025. Gimbalul Fluid Pro AI va ajunge pe piață pe 21 octombrie, la un preț de 229,99 dolari.