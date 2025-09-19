Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 15:00
de Ozana Mazilu

Google repară a șasea vulnerabilitate critică din Chrome exploatată în atacuri anul acesta. Ce reprezintă vulnerabilitatea și cine este vizat

TEHNOLOGIE
Google repară a șasea vulnerabilitate critică din Chrome exploatată în atacuri anul acesta. Ce reprezintă vulnerabilitatea și cine este vizat
Google a lansat o nouă actualizare de securitate de urgență pentru Chrome

Google a lansat o nouă actualizare de securitate de urgență pentru browserul Chrome, corectând a șasea vulnerabilitate de tip zero-day exploatată activ de la începutul acestui an. Problema, identificată ca CVE-2025-10585, afectează motorul JavaScript V8 și a fost raportată de echipa internă Google Threat Analysis Group (TAG), cunoscută pentru monitorizarea campaniilor de spionaj cibernetic.

Defectul de securitate este de tip „type confusion”, o eroare care poate permite atacatorilor să execute cod malițios în afara restricțiilor impuse de browser. Google nu a publicat încă detalii tehnice complete, pentru a proteja utilizatorii care nu și-au actualizat aplicația, dar a confirmat că există deja un exploit activ „în sălbăticie”.

Experiența echipei TAG sugerează că astfel de vulnerabilități sunt adesea exploatate de actori statali sau grupări de hackeri sponsorizate de guverne, în campanii țintite împotriva persoanelor cu profil înalt, cum ar fi jurnaliști, disidenți politici și membri ai opoziției. Faptul că există un exploit public indică un risc major pentru toți utilizatorii care întârzie actualizarea.

Vezi și:
Google transformă Chrome într-un browser cu inteligență artificială prin Gemini, după ce a evitat divizarea forțată
Google își recunoaște înfrângerea. Ce se întâmplă cu web-ul, cine este de vină pentru această situație

Aceasta este a șasea vulnerabilitate critică din 2025 corectată după ce a fost descoperită în atacuri reale. În lunile anterioare, Google a reparat probleme similare: o scăpare din sandbox în iulie (CVE-2025-6558), o defecțiune ce permitea preluarea conturilor în mai (CVE-2025-4664) și o altă eroare în motorul V8 în iunie (CVE-2025-5419). În martie, o vulnerabilitate de evadare din sandbox (CVE-2025-2783) a fost exploatată în atacuri de spionaj împotriva unor instituții guvernamentale din Rusia.

Cum te poți proteja imediat

Google a lansat versiunile 140.0.7339.185/.186 pentru Windows și Mac și 140.0.7339.185 pentru Linux, care vor ajunge treptat în canalul stabil al Chrome în următoarele săptămâni. Deși browserul se actualizează automat, compania recomandă utilizatorilor să grăbească procesul manual. Pentru aceasta, trebuie să accesezi meniul Chrome, să mergi la „Ajutor” și apoi „Despre Google Chrome”. Actualizarea va fi descărcată automat, iar o repornire a browserului prin butonul „Relansare” finalizează instalarea.

Este esențial să faci acest pas cât mai curând, mai ales că atacurile cibernetice care exploatează zero-day-uri vizează adesea utilizatorii care amână actualizările. Până când majoritatea sistemelor vor fi protejate, Google va păstra confidențiale detaliile tehnice, pentru a împiedica răspândirea unor exploatări suplimentare.

Un an marcat de atacuri sofisticate

Seria de incidente din 2025 arată o creștere a interesului grupărilor de hackeri pentru Chrome, cel mai utilizat browser la nivel mondial. Anul trecut, Google a remediat zece vulnerabilități zero-day, unele demonstrate în competiții de tip Pwn2Own, altele descoperite direct în atacuri.

Frecvența ridicată a acestor probleme scoate în evidență presiunea constantă asupra dezvoltatorilor de a menține un nivel ridicat de securitate. În același timp, atacurile tot mai sofisticate confirmă că browserul web rămâne una dintre principalele porți de intrare pentru campanii de spionaj și furt de date.

Specialiștii recomandă nu doar actualizarea imediată a Chrome, ci și verificarea sistemului de operare și a altor aplicații critice. O singură vulnerabilitate nerezolvată poate oferi atacatorilor acces la informații sensibile, inclusiv date financiare sau credențiale de autentificare.

În contextul acestui al șaselea zero-day din 2025, mesajul Google este clar: menține-ți browserul la zi și nu amâna actualizările. Într-o lume digitală în care amenințările evoluează rapid, viteza cu care instalezi patch-urile de securitate poate face diferența între siguranță și compromiterea datelor personale.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil
Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil
Cine este Tania Turtureanu, artista care o înlocuieşte pe Irina Rimes la meciul România – Republica Moldova? Cântăreaţa va interpreta imnul ţării vecine
Cine este Tania Turtureanu, artista care o înlocuieşte pe Irina Rimes la meciul România – Republica Moldova? Cântăreaţa va interpreta imnul ţării vecine
Cum este vremea în Thassos, după jumătatea lunii septembrie? Turiştii se bucură şi de preţuri mai mici la mâncare şi cazare
Cum este vremea în Thassos, după jumătatea lunii septembrie? Turiştii se bucură şi de preţuri mai mici la mâncare şi cazare
Test de perspicacitate. Găseşte greşeala din imagine în 5 secunde
Test de perspicacitate. Găseşte greşeala din imagine în 5 secunde
Top activități pentru familii cu copii mici în Hurghada, Egipt. Aşa te vei bucura de vacanţă
Top activități pentru familii cu copii mici în Hurghada, Egipt. Aşa te vei bucura de vacanţă
Cu ce să fertilizezi grădina toamna? Nutrienţii de care au nevoie plantele în acest sezon
Cu ce să fertilizezi grădina toamna? Nutrienţii de care au nevoie plantele în acest sezon
Sfatul unei tinere din Generația Z legat de rețelele de socializare la care a renunțat timp de 4 ani. Ce a observat
Sfatul unei tinere din Generația Z legat de rețelele de socializare la care a renunțat timp de 4 ani. Ce a observat
Câţi bani a împărţit Gigi Becali unor elevi de liceu? S-a întâmplat în curtea unei şcoli din Bucureşti: „Să-i dea Dumnezeu sănătate”
Câţi bani a împărţit Gigi Becali unor elevi de liceu? S-a întâmplat în curtea unei şcoli din Bucureşti: „Să-i dea Dumnezeu sănătate”
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Momentul ruşinos în care Regina Camilla o dă pe Kate Middleton la o parte. Melania Trump a privit încurcată
Playtech Știri
Alina Laufer a născut pentru a patra oară. Vedeta în vârstă de 42 de ani are o fetiţă perfect sănătoasă. Numele ales pentru micuţă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 20 septembrie. Zodia pentru care se iveşte o creştere financiară importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...