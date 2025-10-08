Google lansează Modul AI în România: o nouă eră a căutărilor inteligente

Google a anunțat oficial lansarea în România a „Modului AI”, o funcționalitate nouă care schimbă radical experiența de căutare online. Instrumentul, bazat pe modelul Gemini 2.5, aduce inteligența artificială direct în motorul de căutare Google, permițând utilizatorilor să obțină răspunsuri complexe, personalizate și ușor de explorat. Funcția este disponibilă treptat pentru utilizatorii din România, atât pe desktop, cât și pe aplicațiile mobile Google pentru Android și iOS.

Noua opțiune apare ca un mod separat în pagina clasică de căutare Google, la adresa www.google.com, și permite adresarea întrebărilor prin text, voce sau imagine. Prin selectarea opțiunii „Modul AI”, utilizatorul primește un răspuns generat de inteligența artificială, care nu se limitează la simple rezultate de tip link, ci oferă explicații, sinteze și posibilitatea de a continua conversația prin alte întrebări.

Modul AI extinde cu mult funcționalitatea căutării clasice Google. În loc să afișeze doar o listă de rezultate, noul sistem interpretează intenția utilizatorului, împarte întrebarea în subteme și explorează web-ul pentru a aduna informații relevante din surse multiple. Astfel, răspunsul final este un rezumat complet, construit pe baza unui proces de raționament automat.

Această abordare multimodală oferă o experiență mai umană, mai conversațională și mai eficientă. Utilizatorul poate întreba ceva complicat, poate încărca o imagine prin Google Lens sau poate dicta o întrebare vocală, iar AI-ul analizează simultan toate aceste elemente pentru a livra o soluție coerentă.

De exemplu, dacă scrii „arată-mi cum pot amenaja un balcon mic pentru vară” sau „compară trei tipuri de aparate de aer condiționat”, Modul AI va genera direct un răspuns complex, cu sinteze, exemple și posibilitatea de a aprofunda tema. Nu mai este nevoie să accesezi mai multe pagini pentru a aduna informațiile dorite – sistemul le centralizează automat într-un singur răspuns.

Ce beneficii aduce Modul AI utilizatorilor din România

Pentru utilizatori, noua funcție promite să facă experiența de căutare mult mai intuitivă. În loc de o listă de rezultate clasice, Modul AI oferă un conținut explicativ, adaptat la întrebarea exactă. Asta înseamnă că poți obține răspunsuri clare la interogări complexe, fără să pierzi timp căutând printre multiple surse.

De exemplu, dacă scrii „fă un tabel în care să compari mai multe metode de a face cafea”, sistemul nu doar oferă linkuri spre bloguri sau articole, ci creează efectiv un tabel comparativ. Pentru planificarea unei vacanțe, întrebări precum „ce locuri poți vizita într-un weekend în Italia” vor primi răspunsuri structurate, cu sugestii de trasee, recomandări de transport și linkuri utile.

Prin urmare, Modul AI devine un instrument de explorare, documentare și planificare – un asistent digital personalizat, disponibil direct în căutarea Google. Acesta reduce nevoia de a formula mai multe interogări succesive, așa cum se întâmpla până acum, și încurajează interacțiunile de tip conversațional, mult mai apropiate de modul natural în care gândești și pui întrebări.

Impactul asupra companiilor și conținutului online

Modul AI nu este important doar pentru utilizatori, ci și pentru afaceri. Odată cu noul mod de căutare, companiile au oportunitatea de a fi descoperite mai ușor, dacă oferă conținut clar, util și bine structurat.

AI-ul Google analizează intenția din spatele întrebărilor utilizatorilor, ceea ce înseamnă că firmele care creează conținut de calitate – articole, ghiduri, videoclipuri sau postări – pot apărea mai des în rezultatele din Modul AI. De exemplu, dacă un utilizator întreabă „recomandă-mi un espressor cu râșniță integrată și sistem de spumare a laptelui”, Google va prioritiza sursele care oferă explicații detaliate și informații de încredere despre acel tip de produs.

În plus, Google a anunțat că va integra treptat opțiuni de promovare automate pentru campaniile din Căutare. Astfel, brandurile vor putea să capteze traficul provenit din interogările mai lungi și mai specifice, formulate în Modul AI. Acest lucru marchează o schimbare importantă în modul în care publicitatea online va funcționa în anii următori: accentul se mută de pe cuvintele-cheie scurte pe interogări complexe, conversaționale, care reflectă mai fidel intenția reală a cumpărătorului.

Pentru companii, soluția este clară: conținutul trebuie gândit pentru AI, nu doar pentru algoritmi. Textele care oferă răspunsuri bine structurate, în formate diverse – text, audio, video sau imagine – vor fi cele mai vizibile în noul ecosistem al Google Search.

Odată cu lansarea Modului AI în România, Google marchează începutul unei noi etape în modul în care oamenii caută și înțeleg informațiile online. De la simpla tastare a unui cuvânt până la conversații complexe cu inteligența artificială, căutarea devine un proces activ, personalizat și profund interactiv. România intră astfel pe harta țărilor unde viitorul căutărilor digitale este deja prezent.